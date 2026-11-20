其诉讼中的其他部分已被驳回，包括他指出的27项具有诽谤性质的陈述

美国总统 Donald Trump 最初于2025年9月起诉了《纽约时报》和 Penguin Random House。 照片来源：EPA

一名联邦法官周四表示，总统 Donald Trump 针对《纽约时报》（The New York Times）和图书出版商 Penguin Random House 提起的150亿美元诽谤诉讼可以继续进行，这使该案向可能的庭审又近了一步。

这位来自美国佛罗里达州中区地方法庭的法官 Steven D Merryday 驳回了《纽约时报》和该图书出版商要求驳回特朗普全部诉讼的请求。

他表示，特朗普可以继续就七项陈述提起诉讼。特朗普的律师称，这些陈述损害了他作为成功商人的声誉，并影响了他在2024年总统选举中的候选人资格。

其中一项陈述发表在《纽约时报》2024年10月的一篇文章中，另外六项则出自 Penguin Random House 出版的一本书。

Merryday 写道，特朗普的论点具有合理性，即这七项陈述是“基于不完整、极少的信息”。这些陈述的核心指控是特朗普实施了逃税或洗钱等犯罪行为，或从中受益。

与此同时，Merryday 驳回了特朗普诉讼中的许多其他部分，称特朗普指出的27项具有诽谤性质的陈述，并未达到公职人员证明诽谤所需的高标准。

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《纽约时报》2024年9月一篇文章中的所有陈述，以及书中和2024年10月文章中的其他多项陈述，均被驳回。

特朗普最初于2025年9月起诉《纽约时报》和 Penguin Random House。

被点名的被告包括《纽约时报》记者 Susanne Craig、Russ Buettner 和 Peter Baker；Craig 和 Buettner 撰写了本案涉及的书籍《幸运的输家》（Lucky Loser）。该诉讼最初因篇幅过长和内容离题而被驳回，后于2025年10月重新提起。

《纽约时报》和 Penguin Random House 的律师为其报道的准确性进行了辩护，并在要求驳回诉讼的论证中表示，特朗普未能证明记者们存在“实际恶意”。这是一个法律标准，意指明知内容虚假仍予以发表，或罔顾其真实性而鲁莽发表。

《纽约时报》发言人 Charlie Stadtlander 在一份声明中表示：“《纽约时报》很高兴看到 Merryday 法官驳回了几乎所有针对我们的指控。我们仍然认为，诉讼中剩余的指控没有法律依据。”

“在我们继续捍卫《纽约时报》以及本国自由独立媒体的权利，抵御这种毫无根据的攻击时，我们期待着提出这一论点。”

Penguin Random House 的发言人 Claire Von Schilling 也对案件大部分内容被驳回表示欢迎，但她表示，出版商感到失望的是，法官没有驳回“一些多年来被广泛报道且从未被特朗普质疑过的陈述，即使在之前的诉讼中也是如此”。

她表示：“我们相信，本案的证据将导致诉讼被完全驳回，我们将继续支持这本书及其作者。”

特朗普在他的第二个任期内，频繁利用诉讼作为打压新闻媒体的工具。他对《华尔街日报》提起的100亿美元诉讼于10月被“带偏见驳回”，这意味着他不能重新提起诉讼，不过他已对该判决提出上诉。

一名联邦法官于11月允许特朗普对 BBC 提起的另一项诉讼继续进行。

特朗普此前曾在2021年就一系列调查其财务状况的文章起诉《纽约时报》。该诉讼后被驳回。NYTIMES