ASIA FUTURE SUMMIT 2026

该特别准证的细节将在预计于2027年初公布的文件中阐明

马来西亚经济部长 Akmal Nasir 表示，该准证是为促进跨境人员和货物顺畅流动而采取的更广泛举措的一部分。 照片来源：CMG

【新加坡】在柔佛—新加坡经济特区（Johor-Singapore Special Economic Zone, 简称JS-SEZ）工作的新加坡居民或可获得一张特别准证，以方便他们跨境通勤。相关细节可能将在2027年初公布的一份总体蓝图中披露。

马来西亚经济部长 Akmal Nasir 表示，该准证是为促进跨境人员和货物的顺畅流动，以及鼓励企业和员工做出长期承诺而采取的更广泛举措之一。

然而，他并未具体说明该准证的好处，也未透露持有者是否仍需另外申请工作准证。

当被问及有多少人可能符合资格，以及资格范围是否会扩大到高级管理人员以外时，他回答说：“我想还是让文件本身来说明吧。”

该蓝图原定于12月初发布，但在两周前的一次双边部长级会议期间，马来西亚与新加坡分享了草案，之后发布时间被推迟至明年初。

Akmal 表示，延迟发布为采纳新加坡的反馈意见提供了时间，同时双方正在确定一个日期，以便两国总理共同发布这份文件，发布地点最好在柔佛或吉隆坡。

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他是在周五（11月27日）出席新加坡报业控股媒体 (SPH Media) 亚洲前瞻峰会2026期间，接受《商业时报》(The Business Times) 采访时发表上述言论的。该峰会由《海峡时报》(The Straits Times)、《商业时报》、《联合早报》(Lianhe Zaobao)、《每日新闻》(Berita Harian) 和《淡米尔之声》(Tamil Murasu) 联合呈献。这项年度活动汇集了决策者、商界领袖和行业专家；华侨银行 (OCBC) 是主赞助商，滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 是官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 是官方云合作伙伴。

从2025年1月至2026年6月，柔新经济特区吸引了888.3亿林吉特（约合216亿美元）的批准投资，其中403亿林吉特已经落实。

Akmal 表示，能否保持这一势头取决于已批准项目投运的速度，而2027年的首要任务是吸引更多“蜂后”型投资者。这类投资者是行业领先的主要领头投资者，他们的进入能吸引更广泛的供应商、技术合作伙伴和配套企业生态系统。

他表示，项目集群化可以简化公用事业的供应，并在项目推进过程中为供应商创造商机。他以柔佛州古来县的士年纳（Sedenak）分区为例，指出该地区就是集群化的受益者。它已从一个农业定居点发展成为东南亚增长最快的数据中心和工业中心之一。

电力、水和芯片

鉴于数据中心行业的蓬勃发展将考验该国的电力和水供能力，同时美国的芯片限制也给获取先进处理器带来了不确定性，马来西亚正在准备相关立法来监管数据中心。

Akmal 表示，拟议中的《数字基础设施（数据中心）法案》将明确投资者规则，并对安全性、运营韧性和连续性进行监管。

他指出，项目涉及多个主管部门，包括负责处理审批申请的州政府。他补充说，政府必须确保这些设施在获得必要公用事业的同时，不会影响对国内用户的供应。

数字部已向国会表示，该法案将于2027年提交。

当被问及 Megaspeed 案和美国的贸易限制时，Akmal 回答说，仍存在许多不确定性，马来西亚投资、贸易及工业部将主导与其对口部门的会谈。

他以 Google 在马来西亚的投资为例，说明在芯片供应受限的情况下，项目如何推进可能会出现问题。他指出：“情况可能在一个月甚至更短的时间内发生变化。” 他补充说，他所在的部门负责制定长期方向，而贸易官员则负责具体的谈判。

提高最低工资

谈到更广泛的经济层面，Akmal 表示，马来西亚第三季度5.5%的增长超出了他的预期。

他指出了消费支出和制造业产业群的贡献，并表示企业正在将部分资本投入到机械及其他投资，以及为日常运营提供资金。

当被问及为何工薪阶层表示他们的薪资和生活成本几乎没有改善时，他指出，生产力的增长速度超过了工资的增长。

Akmal 表示，政府已同意在2027年检讨最低工资，并正在探索将大学毕业生薪资提高到2500林吉特左右的方法。他提出工资压缩是一个令人担忧的问题，并表示半熟练工人和大学毕业生可能无法从更高的最低工资中获益多少。他说：“如果民众感受不到，增长就只是一个数字而已。”

Akmal 指出，《第十三大马计划》的目标是将雇员报酬占国内生产总值的比重提高到40%。他表示，更高价值的工作，如先进半导体封装和集成电路设计，有助于将对更专业技能的需求转化为更高的薪酬。

此前，马来西亚国家银行透露，雇员报酬占国内生产总值（GDP）的比重为33.9%，低于《第十三大马计划》设定的40%的目标。

保持政策连续性

当被问及在可能于2027年举行大选前的内阁改组中，马来西亚的经济议程是否能够延续时，Akmal 表示，他在接管该部门时是建立在现有政策的基础上的。

他解释说：“延续我们已取得的良好进展是没问题的。”他补充道，定于明年一月举行的马来西亚经济论坛（Forum Ekonomi Malaysia）——该部门明年的首个活动——将聚焦于国家的经济问题。

他将为期五年的《第十三大马计划》称为经济方向的“护栏”，并列举了《国家半导体战略》、《国家能源转型路线图》和《新工业大蓝图》作为跨越多届政府的承诺。

他以碳捕获为例，指出马来西亚已设立了一个监管机构，并在其碳捕获、利用与封存路线图下确定了四个项目——他预计这类举措能够跨越领导层更迭而持续下去。

他指出，随着明年预期的大选临近，政治活动可能会加剧，但他补充说，“经济焦点必须保持不变”。