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玛花美容公司因拖欠公积金缴交额出庭

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Vihanya Rakshika

Vihanya Rakshika

Published Thu, Sep 10, 2026 · 09:48 PM
    • 国家法院庭上透露，该美容公司在聆讯前一天，即9月9日，支付了1万1291新元。
    • 国家法院庭上透露，该美容公司在聆讯前一天，即9月9日，支付了1万1291新元。 照片：GIN TAY, ST

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 玛花纤体美容 (Mary Chia Beauty & Slimming Specialist) 因拖欠公积金 (Central Provident Fund (CPF)) 缴交额，于周四（9月10日）出庭。与此同时，其上市母公司也正面临其他财务和法律纠纷

    国家法院庭上透露，该美容公司拖欠了5万零208新元的公积金缴交额。公司已在前一天支付了其中的1万1291新元。

    一名公司代表表示，公司已与公积金局制定了一项付款计划，每期应付金额将由公积金局的一名官员决定。

    根据该计划，公司将支付当期款项，并偿还一个月拖欠的款项。

    鉴于公积金局与该公司之间已达成协议，法庭将案件展延至10月8日。

    玛花纤体美容成立于1994年5月，经营美容和保健沙龙，提供包括纤体在内的服务。

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    该公司由在凯利板上市的玛花控股 (Mary Chia Holdings) 全资拥有，后者成立于2009年4月。

    玛花控股的首席执行官 Ho Yow Ping 自该子公司成立以来一直担任其董事。

    母公司面临破产清算程序

    另一方面，玛花控股正卷入由贷款方 Fullink Capital 发起的破产清算程序。

    今年3月，Fullink 发出法定追债函，向这家本土美容保健公司追讨90万2640新元。该公司曾为其全资子公司 Organica International Holdings 的一笔35万新元贷款提供了担保。

    在贷款偿还方面发生纠纷后，Fullink 声称全部未偿还金额已立即到期，并要求根据贷款和解协议支付滞纳金利息及其他费用。

    玛花控股对债务产生的额外费用提出异议，包括滞纳金、违约利息和重组费用，并认为这些费用可能过高且在法律上无法强制执行。

    Fullink 随后对玛花控股、其首席财务官 Su Jun Ming、Ho 以及 Organica 启动了破产清算程序。

    今年7月，玛花控股表示，公司已向 Fullink 支付了34万3829新元的无争议债务，以及高等法庭裁定的1万4000新元诉讼费。公司继续对 Fullink 索要的剩余55万8811新元提出异议。

    在7月17日的聆讯中，玛花控股及其关联方寻求暂停破产清算程序，直到法庭就他们对有争议费用的质疑作出裁决。然而，高等法庭暂停了他们对费用的质疑，以等待破产清算程序的结果。

    在5月份回应新加坡交易所监管公司（Singapore Exchange Regulation）的质询时，玛花控股董事会表示，即使 Fullink 的索赔在法庭上完全胜诉，该集团也能够继续运营并履行其财务义务，并在需要时获得控股股东的支持。《海峡时报》

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