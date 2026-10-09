精通一个领域，然后倾听专家意见：Haas F1车队负责人Ayao Komatsu的晋升之道

THE LEADERSHIP PLAYBOOK

尽管拥有深厚的技术知识，但Komatsu认为他如今的主要职责是退后一步，放手管理。

【新加坡】Ayao Komatsu并没有上过商学院来学习如何管理一支一级方程式（F1）车队。相反，在担任Haas F1车队负责人近三年的时间里，他一直依赖于高性能体育运动这一终极的真实课堂。

Ayao Komatsu的父亲曾是一名政治异见者，而他自己也曾一度想成为一名调查记者。这位日本赛车运动高管自2003年以赛事工程师的身份入行后，一步步规划了自己成为F1车队负责人的道路。现年50岁的他，将自己能成为车队老板归功于他的技术专长——他拥有工程学学士和博士学位。

尽管拥有深厚的技术知识，但Komatsu认为他如今的主要职责是退后一步。由于他不再负责日常具体任务，他需要依赖员工来发现他们自己工作中的障碍。

在谈到自己的管理方法时，他说道：“你们需要告诉我，是什么妨碍了你们尽最大努力工作？是什么在阻碍你们？”

“如果你们不告诉我，我就无从知晓，因为我不是直接执行者，”他在周四（10月8日）接受《商业时报》（The Business Times）采访时表示。当时正值新加坡F1大奖赛周末来临前。

知道何时放手，以及如何识别值得信赖的专家，需要一种能精准识别真正能力的“雷达”。然而，Komatsu表示，他并非通过拓宽自己的技能组合来培养这种“雷达”，而是通过完全相反的方式。

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专业知识的悖论

尽管企业领导力手册可能更倾向于通才——《哈佛商业评论》（Harvard Business Review）在2018年一项针对17000名C级别高管、历时10年的研究发现，90%的高管是凭借通才经验上任的——但Komatsu却建议反其道而行之，成为一个精深的专家。

“对我来说，年轻时……你必须在一个领域成为专家，这非常重要，”他说道。他补充说，早年精通轮胎工程师这一高度特定的角色，为他评估他人提供了一个框架。

“那段经历……意味着当我和其他专家交谈时……我能提出正确的问题，我能辨别谁在说真话，谁没有。”

这项技能不仅限于他的专业领域——工程学，还延伸至人力资源（HR）、法律和信息技术等任何领域。在他看来，年轻时精通某一门学科，能够训练大脑识别任何领域的真正能力，这让他有信心在授权时不会事无巨细地进行微观管理。

“我们在传播、人力资源和法律部门都有优秀的人才。他们是专家，”Komatsu回忆起他刚担任车队负责人时的日子时说道。“只要给予他们关于团队发展方向和我们希望如何做事的明确目标，但在执行层面，他们才是专家。”

渐进式变化与阶梯式跃升

Komatsu的F1生涯始于在英美车队（British American Racing）担任轮胎工程师，之后在雷诺车队（Renault，后更名为路特斯车队，Lotus）成为一名性能工程师，并最终升任首席赛事工程师。他随后在Haas车队继续担任该职位，并成为车队的工程总监，直到2024年被提升为车队负责人。

然而，Komatsu指出，他涉足管理领域的时间要早得多。

“这是一个循序渐进的过程……一名赛事工程师就是赛车团队中工程师们的管理者。所以这是管理的第一步，”他解释道。“之后，我成为了首席赛事工程师……那当然就是一个管理职能了。”

作为首席赛事工程师，他需要监督赛车，管理多名工程师，并与世界各地深度参与比赛周末运营的人员打交道。

直到成为Haas的工程总监，他的管理之路才进一步深化。那时，他需要思考的范围超出了编程和Excel表格，而是要考虑“如何与人互动”以及如何激发他们的最大潜能。

“当我从工程总监升任车队负责人时，变化不仅仅在于管理。对我来说，最大的变化更多是在业务方面，”Komatsu说。“是的，（成为车队负责人）是一个阶梯式的跃升，但对我而言，感觉更像是一种渐进式的变化。”

文化融合

在沿着管理阶梯攀升的过程中，Komatsu在F1围场中也处于一个独特的位置。在这项由欧洲主导的运动中，作为一名领导着美国车队的日本人，他总是会遇到不同的工作文化和惯例。

然而，当面对摩擦或刻板印象时，他选择不从偏见的角度看待问题。相反，他将文化误解视为一个需要实际解决方案的工程问题。

“当遇到这种情况时……我不会去想，‘哦，我是否受到了歧视，或者这是种族主义吗？’”他说。“我只专注于如何解决当前状况。我们怎样才能让事情顺利进行？我们怎样才能让对方理解我？我如何改变自己的方法以便我们能更好地合作？”

这种务实的态度源于他在海外生活三十多年学到的一个简单而根本的哲学——改变自己远比改变他人容易。

Komatsu认为，完全有可能在不感到被冒犯的情况下打破先入为主的观念。他说，一旦工作关系理顺了，他事后回想时可能会偶尔意识到，一些最初的摩擦源于他的背景——但到那时，团队早已向前迈进了。

对Komatsu而言，F1高度国际化的环境是解决这些问题的完美解药。

“世界上很多冲突……都源于无知，”他说。“身处这样一个国际化的环境，必然能减少那种无知。我讨厌无知。”

归根结底，他的行事准则并非一成不变的文档，而是由他管理的团队和他解决的动态问题不断更新。他断然拒绝了需要接受正式管理层教育的想法，更偏爱F1围场这个高风险的“高压锅”。

“这里是最好的学校。这是现实。这是真实的生活，”他说。“每一天都在告诉我，我做得对还是错。每一天都是一个学习的过程。”