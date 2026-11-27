首席商务官Henrik Wilhelmsmeyer预计，客户群体将向更年轻、更女性化的方向转变

迈凯伦汽车的Henrik Wilhelmsmeyer表示，如今接触该品牌的客户比以往任何时候都更加年轻。 图片来源：迈凯伦汽车

【新加坡】对英国超豪华汽车制造商McLaren Automotive而言，其下一波客户很可能将是类似韩国流行歌星的群体：更年轻、来自亚洲且多为女性。

这是因为该汽车制造商正着手一项新的十年计划，其中包括首次扩大其车型阵容，推出运动型多功能车（SUV），这标志着其品牌历史的一次重大转变。

McLaren Automotive首席商务官Henrik Wilhelmsmeyer表示：“我认为我们未来会看到非常不同的客户群体。如今，许多客户的家庭成员超过两人，他们希望在享受迈凯伦的同时，不必把家人抛在身后。”

从跑车到运动型多功能车

Wilhelmsmeyer证实公司正在研发一款SUV，但未提供具体细节。据媒体报道，该车型最早可能于2028年推出。

他在接受《商业时报》采访时表示：“我们在全球范围内看到，（SUV细分市场）仍然是增长最快的市场之一，这在亚洲、欧洲和美国都是如此。”

尽管高性能汽车仍将是业务的重要组成部分，但Wilhelmsmeyer承认，超级跑车只与“特定受众”相关。

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他补充说：“根据定义，超级跑车是为单一目的而打造的。而SUV无疑支持不同的使用场景，这使得它能与更多人产生关联。”

McLaren Automotive于2010年成立，是迈凯伦集团（McLaren Group）的一部分，该集团旗下包括一级方程式车队McLaren Racing。此后，这家总部位于沃金（Woking）的制造商一直专注于生产高性能的双门双座超级跑车。

在全球范围内，超级跑车的传统买家是年龄较大的男性，通常在50岁以上。与其他豪华汽车制造商的情况一样，SUV将有助于提升迈凯伦对年轻买家和女性的吸引力。

“对我们来说，一个快速增长的年龄段是20至30岁之间，我们看到更多客户来自科技行业……上一代人或许需要用一生的时间来创造财富，但我们现在看到这种情况发生得早得多，客户接触我们的年龄也比以往任何时候都更年轻。”

Wilhelmsmeyer表示，另一个目标是吸引更多女性买家。虽然他没有将新款SUV与这些买家直接联系起来，但从历史上看，即使在超豪华车领域，SUV对女性也更具吸引力。

在除中国以外的亚太地区，日本是一个关键市场，拥有成熟的超跑购买群体和庞大的汽车收藏市场；但韩国也正迅速崛起，成为其“最具活力的市场之一”，拥有“相对更年轻、正在探索该品牌的新受众”。

重质而非量

对于像迈凯伦这样的小批量超豪华汽车制造商而言，生产的关键在于平衡产量、盈利能力和独特性，因为向市场投放过多车辆会降低剩余价值，从而疏远现有客户。

近年来，迈凯伦重新审视了其战略，通过按需生产来减少产量，以维护转售价值并防止销售自相蚕食。

公司还通过其定制部门——迈凯伦特别运营部（McLaren Special Operations, MSO），提供更多定制化选项，从而专注于提高单车利润率。

2025年，迈凯伦生产了约2000辆汽车，低于2024年的3300辆。同年，竞争对手Aston Martin生产了5448辆，Bentley生产了10131辆，而Ferrari则生产了13640辆。

所有这些品牌近年来都已推出SUV车型。

与其竞争对手一样，推出新款SUV可能意味着迈凯伦必须提高其年产量，不过Wilhelmsmeyer表示，目前尚未设定新的产量目标，其生产战略也暂时保持不变。

他表示：“目前，产量并非预先设定。我们明确的战略方向是成为一个由需求驱动的企业。这意味着我们只想为已有订单的客户造车，而不是为了库存而生产。”

9月，迈凯伦宣布从其新东家——阿布扎比主权基金L’imad——获得了5亿英镑（约合6.555亿美元）的新资金。这笔资金将用于在英国现有工厂旁建设第二家工厂，以支持车型组合的扩张。

此前，迈凯伦由巴林主权基金Bahrain Mumtalakat控股。总部位于阿布扎比的交通投资公司CYVN于2024年收购了Mumtalakat在该公司的股份，并于2026年初并入L’imad。

L’imad计划在未来五年内向该汽车制造商投资15亿英镑。

部分投资还将用于扩展MSO业务。

Wilhelmsmeyer说：“从战略上讲，MSO是我们的重点。对我们而言，提升所售单车的价值比增加绝对销量更为重要……一辆车的个性化和定制化程度越高，制造时间就越长，产量也就越少。”