不升学、不就业、不进修：为何更多香港青年选择退出劳动市场
一些年轻人与社会脱节，满足于漫无目的地漂泊，与父母同住。
- 香港青年不再将稳定的工作和终身职业视为唯一的人生目标，而是更注重自由和生活品质。 图片：路透社
本文由AI辅助翻译
六月来临，香港各大专院校也迎来了暑假。上周，我与几位年轻学生吃饭，其中一位提到她正在找兼职。我问她是否因为有经济压力，她不好意思地承认并非如此，而是想存钱去旅行，见她喜欢的偶像。她每年会去韩国、日本或台湾三四次，去见她喜欢的明星。每次旅行，算上演唱会门票、交通和住宿，花费都达数千港元。
我开玩笑说她追星不惜血本，她却反驳说自己已经相当克制了。她的一些同龄人更为极端，一次就挥霍数万美元，只为近距离接触明星、索取签名和拍照，不断为自己的粉丝圈投入金钱。
对于学生而言，如此奢侈的消费显然会带来沉重的经济压力。但如果说这些年轻人没有从事任何有意义的活动，那么还有另一群年轻人的处境更糟，他们甚至连追星这样的生活目标都没有。香港立法会最近发布的一项研究显示，2025年“尼特族”（NEETs，指不升学、不就业、不进修的青年）人数增至约36200人，约占青年总人口的6%。
“尼特族”现象
“尼特族”主要指年龄在15至24岁之间，不升学、不就业、也未参加任何职业培训，并对生活前景充满悲观的年轻人。
近年来，“尼特族”的数量稳步增长，已成为一种全球性现象。英国最近的一项调查发现，目前有超过一百万年轻人属于“尼特族”，这是12年来的最高数字。该报告警告称，如果情况继续恶化，五年内英国每六个年轻人中就可能有一人处于失业、失学和失训的状态。
传统上，华人向来推崇“业精于勤，荒于嬉”，以辛勤工作和自力更生为荣，勤劳致富的观念根深蒂固。香港出现相当规模的“尼特族”闲置群体，挑战了这些社会既有观念，并引发了广泛关注。
客观而言，香港“尼特族”的出现反映了时代的结构性转变。一方面，当今的核心青年群体是Z世代，他们在物质富裕的环境中长大，深受后物质主义价值观的熏陶。他们不再将稳定的工作和终身职业视为唯一的人生目标，而是更注重自由和生活品质，拒绝那些薪酬低、消耗大、入门级的工作岗位。
现实的冲击
另一方面，大学文凭曾是稳定白领工作的保障，但如今学士学位仅是一张入场券，硕士毕业生竞争初级职位已是常态。随着时代变迁，课程设置已落后于行业需求。人文学科、艺术和综合管理专业的毕业生供过于求，课程内容与企业实践脱节。毕业生缺乏实用技能，在求职过程中屡屡受挫，信心受损，逐渐被挤出劳动市场。
从微观层面来看，香港一些“尼特族”并非单纯懒惰，而是对高昂的房价和生活成本做出的无奈反应。根据最新的Demographia国际住房负担能力报告，尽管香港楼价已从高点回落约20%，但该市仍连续16年被评为全球住房负担最重的市场。其最新的房价收入比中位数为14.1，这意味着一个普通的香港人需要不吃不喝14.1年才能还清房贷。
鉴于香港极高的私人住房负担，即使努力工作也未必能实现置业和自力更生。因此，一些年轻人选择“躺平”（lie flat），放弃升职加薪，甚至故意维持低收入，以符合单身人士申请公共租赁住房的资格，最终慢慢演变成了“尼特族”。
此外，战后婴儿潮一代的储蓄相对充裕，大多数香港家庭有能力让成年子女住在家里。由于无需担心基本生计，许多年轻人失去了找工作的紧迫感，宁愿待在家里调整状态、等待时机。他们的父母经历过艰辛，常常抱有补偿性的育儿心态，不愿让孩子再受自己当年的苦，从而纵容他们暂时在家“躺平”。结果，一些年轻人变成了彻底的“蛰居族”，长年累月足不出户，活在网络世界里，并逐渐与社会完全脱节。
社会接受度提高
在过去，“啃老”和长期失业在香港会受到强烈的污名化，懒惰被认为是可耻的。如今，社会变得更加宽容。年轻人选择“间歇性失业”或在两份工作之间稍作休息，已变得越来越普遍，这反过来也鼓励了更多年轻人主动选择“尼特族”的生活方式。
然而，长期游离于社会主流之外的“尼特族”青年，不仅面临就业问题，还可能出现心理健康问题。长远来看，如果年轻人总是闭门不出，他们的社交能力将会萎缩，变得越来越害怕与人交往，并可能引发一系列社会问题。
其中一个问题是大量年轻劳动力的闲置，这是对人力资源的浪费。如果毕业生只是短暂休息，在几个月到一年内重返校园或职场，这只是一个过渡阶段，问题不大。但如果他们连续两年以上远离学校、工作和培训，依靠家庭支持生活，并陷入完全的蛰居状态，那么整体生产力将受到挤压，这对经济发展不利。
香港已开始认真反思“尼特族”现象，并就如何改善就业环境、重振积极的勤奋文化和职业道德展开了热烈讨论。但解决“尼特族”问题，并不仅仅是鼓励年轻人就业那么简单。从长远来看，必须从产业结构、教育与就业的衔接、社会观念等多个方面着手，并采取不同的政策，才能取得成效。
- 本文由 James Loo 翻译，首发于《联合早报》旗下的英文数码杂志ThinkChina。
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