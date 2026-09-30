曾经坚定亲华的马来西亚华商，如今正与北京保持距离

中国仍是马来西亚的主要经济伙伴，但中国企业正日益成为其本土强大的竞争对手。

来自中国的低成本竞争威胁到马来西亚中小型企业，马来西亚华裔箱包制造商 Liew Bin 如今看到了保护主义措施的价值。 海峡时报图：LU WEI HOONG

前几天，我站在本地一家超市的水果区，盯着两盒500克装的葡萄：一盒是中国阳光玫瑰葡萄，售价6.99令吉（2.20新元）；另一盒是澳大利亚深红无籽葡萄，售价12.99令吉。

作为一名消费者，我很高兴阳光玫瑰——一种原产于日本的优质葡萄品种——已经降至平价。然而，对于中国商品的涌入以及中国将曾经的优质商品变为廉价商品的能力，马来西亚华商界的热情却远没有那么高。

这种焦虑症是一个更大悖论的一部分。马来西亚华商界在经济和文化上与中国保持着联系。然而，一些曾经将中国视为经济机遇和令人敬佩大国的商家，如今却日益将中国公司视为拥有不公平优势、侵蚀其市场份额的竞争对手。对中国产能过剩的警惕情绪正在悄然滋长。

这并非是完全背离北京，而是一种更为复杂和微妙的转变——人们日益认识到，中国的经济崛起既是机遇，也是威胁。

这种紧张关系在民意调查中显而易见。在ISEAS – 尤索夫伊萨东南亚研究院发布的《2026年东南亚态势》调查中，近七成受访的马来西亚人表示，如果必须在北京和华盛顿之间选边站，他们会选择中国。

然而，在认为双边关系恶化的马来西亚受访者中，有20.1%的人表示中国应解决贸易不平衡问题，使双边贸易互利共赢，这一比例高于2025年的16.7%。

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就连马来西亚首相 Anwar Ibrahim 也在9月24日访问上海期间，向中国总理李强提出了对中国企业过度竞争的商业行为所带来影响的担忧。

由此得出的结论是：对许多马来西亚人而言，选择不在于中国或美国，而在于哪种外部关系能为马来西亚的企业和工人提供更好的经济机会。

这里的第二个启示是，当切身利益受损时，马来西亚华社长期以来的亲近感，并不一定会转化为中国企业的“通行证”。

从亲北京到亲特朗普

数十年来，马来西亚华商从中国的崛起中获益。作为马来西亚最大的贸易伙伴，中国是低成本制成品、机械和零部件的来源。其庞大的消费市场也为马来西亚的出口商——如燃料、棕榈油和榴莲等热带水果——提供了机遇。

这种贸易关系近乎互补：中国大规模生产廉价产品，而马来西亚商家则在本地进行销售、分销或提供服务。然而，这种动态正在发生变化。

马来西亚中华总商会于2025年11月进行的一项调查显示，在245名受访者中，有三分之一的人表示其业务受到了来自中国超低价商品的竞争影响。

除了价格竞争，问题在于中国制造商日益掌握技术、平台和分销网络，能够向价值链下游移动，与曾经扮演中间商角色的马来西亚企业直接竞争。

67岁的企业礼品袋制造商 Liew Bin 亲身经历了这一变化。自1990年代以来，他一直根据自己的设计从中国厦门采购箱包。他发现，他以前的一家供应商已于2023年进入马来西亚市场，并开始直接与他争夺客户。

“疫情后经济重新开放，线上销售额直线下降，他渗透了我的销售网络，”他在位于吉隆坡西南22公里的轻工业郊区蒲种的两层店铺里告诉我。

Liew 的年销售额已降至数百万令吉，他不得不将员工削减至仅10人。而在2000年代，正值中国加入世界贸易组织之际，他的销售额曾高达数千万令吉，雇佣了50名员工。

这样的经济现实让曾经坚定支持北京的 Liew 变成了一位怀疑论者，他现在看到了美国前总统 Donald Trump 保护主义措施的价值。

“我曾为中国的崛起和中华民族的伟大复兴感到自豪，希望有一天它能取代西方强权，”他说，并补充道，他甚至曾公开批评1999年美国轰炸中国驻贝尔格莱德大使馆事件。

“现在，我支持 Trump 的关税政策。马来西亚与中国的贸易额可能高达数千亿令吉，但我们存在巨大的贸易逆差。当我们批评美国的霸权并保持亲华立场时，华盛顿实际上通过贸易顺差给了我们生意，”同时也是拥有600名会员的马来西亚连锁协会（Malaysia Retail Chain Association）会长的 Liew 说道。

2025年，马来西亚对华贸易逆差为1634亿令吉，而对美贸易则实现1015亿令吉的净顺差。

虽然尚不清楚 Liew 的观点转变在多大程度上代表了马来西亚华商界的看法，但他的心态无疑凸显了经济私利如何渗透到地缘政治态度中。

不再铺红地毯欢迎

尽管如此，这种转变无疑是显而易见的。另一个迹象是：马来西亚-中国总商会（Malaysia-China Chamber of Commerce）曾对当时拟议的延长中国游客免签计划表示反对，理由是担心会引发不公平的本地竞争。

此事于2025年5月登上《星洲日报》头版，这对于马来西亚最大的华文报纸来说，是罕见的批评声音。

这与2013年中国国家主席习近平首次访问马来西亚时那种积极氛围形成了鲜明对比。当时，马中商务理事会（MCBC）为他铺开了红地毯。时任理事会职员的 Kam De Zheng（45岁）回忆起当时的激动心情。

“无论你多富有，都无法在午宴上找到一个座位。只有经过挑选的重量级商界领袖才被邀请，”Kam 告诉我。

“中国被视为一个对外国商品有着无尽需求的经济强国。赚人民币是当时的主要焦点。几乎听不到一句关于中国的负面言论。”

然而，如今的气氛已经改变，马来西亚企业开始担心自己会被中国的崛起所挤压。

有关中国游客滥用马来西亚30天免签政策，在摄影、潜水和建筑等行业非法工作的指控，正引发日益紧张的局势。当局在7月拘留了78名持有社交签证但涉嫌违反签证条例的中国公民。

“我们需要确保我们的本地企业能够继续成长和竞争，”Kam 说。

“我们必须继续留在采购链中。”

反击并提升竞争力

所有这些并不意味着马来西亚企业无能为力。

许多成功抵御这股浪潮的公司，正凭借中国海外供应商或通过 Pinduoduo 和 Temu 等平台销售的商家难以轻易提供的因素进行竞争：信任、本地知识和售后服务。

例如，槟城的华人祭祀用品零售商 Lee Chuan Wei 现在为超过100令吉的订单提供当日送达服务。

对于马来西亚企业来说，这类服务之所以能产生决定性的差异，恰恰是因为网上的最低价格并不一定意味着最低的总成本。一个客户可能愿意为能够立即交货、遵守当地法规或解决产品缺陷的本地供应商支付更高的价格——这些因素在高度管制的行业中尤为突出。

清真认证（Halal certification），例如，可能为本地食品制造商在食品制造业领域提供显著优势。

“这对马来西亚食品制造商来说是一种国家保护。没有清真认证，来自中国大陆的竞争者只能接触到华裔消费者——仅占总人口的22%，”马来西亚杂货商联合会总会长 Hong Chee Meng 表示。穆斯林占马来西亚人口的63.5%。

即便如此，也没有永久不可逾越的壁垒。中国公司也可以获得清真认证，许多公司已经参与了全球清真市场。

社会经济研究中心（Socio-Economic Research Centre）的执行董事 Lee Heng Guie 提出了一个相反的观点。他认为，马来西亚的中小型企业不应将中国商品视为威胁，而应将其视为生产力增长的来源。

中国制造商生产的机械专为小型企业设计。这类产品使资产规模较小的马来西亚公司能够以可负担的成本实现现代化，而无需承担来自发达国家设备的资本成本。

“中国的自动化和机械设备通常比德国或日本的同类设备便宜30%到50%。”

一位姓 Lim 的马来西亚机械经销商告诉我，一台3万公斤的中国起重机售价为60万令吉，不到其日本同类产品价格的一半，后者售价为130万令吉。

“它们的性能和可靠性几乎已经追赶上了，”他说，并补充道，他每年销售10到20台某个特定型号的中国起重机，而他的一位同行每年只卖出两台日本起重机。

中国和马来西亚经济交织的复杂性意味着，双边经济关系不太可能成为一个马来西亚企业纷纷背离中国的简单故事。实际上，双方的贸易仍在增长，2026年上半年同比增长约30%。

站在那家超市里，我发现自己也陷入了同样的爱恨交织的矛盾中。

那天下午，我或许放弃了中国阳光玫瑰葡萄，选择了澳大利亚深红葡萄。但我知道，随着这个雾霾季节的恶化，我会毫不犹豫地购买一台价格实惠、质量可靠的小米空气净化器。

马来西亚人希望从与中国的贸易中获益——更便宜的投入品、产品和游客来提振马来西亚经济。然而，他们也无法回避中国企业直接接触其消费者所带来的更激烈的竞争，必须找到差异化的方法。

然而，马来西亚华商界所表达的担忧对中国来说也值得注意。

如果北京希望在东南亚维持良好声誉，就需要解决引发这些紧张局势的国内产能过剩问题。若不这样做，就有可能疏远当地的商界——这个传统上在该地区对中国最友好的群体之一——并让他们离北京越来越远。THE STRAITS TIMES