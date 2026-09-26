“熊猫很可爱，但美国需要稀土磁铁”：特朗普与习近平的会晤迄今令分析师意犹未尽

两位总统在四个月内第二次会晤，其间的融洽气氛足以载入史册

9月24日，特朗普在招待习近平时谈到了他们“真正伟大的友谊”。这是习近平此次访问的第二天，访问始于白宫的欢迎仪式。 图片来源：路透社

【费城】在中国国家主席习近平十多年来的首次国事访问期间，中美关系中的尖锐紧张因素被巧妙地掩盖在公众视线之外。

两位总统在四个月内第二次会晤，其间的融洽气氛足以载入史册。或者至少，对于捕捉到他们之间一些不设防瞬间的摄像机来说是如此，尽管美国主要电视网络拒绝直播此次访问的任何内容。

9月24日，特朗普总统在招待习近平时谈到了他们“真正伟大的友谊”。这是此次访问的第二天，访问始于白宫的欢迎仪式。此次访问的议程包括不到两小时的闭门会谈，并以一场盛大的国宴作为高潮。

习近平对特朗普的热情也给予了不同寻常的回应，他在演讲中指出，两位领导人“建立了个人情谊”。

这位中国领导人平时在公众场合鲜有笑容，但当特朗普带他参观白宫，并向他展示一张取代了前总统 Joe Biden 肖像的自动签名笔照片时，他被拍到开怀大笑。这张照片是对特朗普论点的一种嘲讽，特朗普认为在 Joe Biden 任期末期，实际上是总统助理而非其本人在做出关键决策。

但美国的观察家们大多未能在这场奢华的盛会中看到任何幽默之处。

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在访问即将结束的前一天，仍未有任何重大公告来稳定这两个地缘政治对手、全球两大经济体之间的脆弱关系，驻美国的分析师们明确表达了他们的失望之情。

著名美中经济关系分析师 Stephen Roach 告诉《海峡时报》：“到目前为止，全是表面文章，没有实质内容。”

Roach 在评论两国领导人于2025年10月在韩国釜山会晤时达成的关税与贸易休战协议的续签时说：“两个月的贸易延期短得令人失望。”

原定于11月10日到期的该协议将延长至2027年1月10日，这是迄今为止此次访问唯一具体的成果。财政部长 Scott Bessent 表示，延期是为了给谈判代表时间，以寻求更广泛的经济协议。

Roach 表示，对中方而言，成果也好不到哪里去。他曾在 Morgan Stanley 工作约三十年，担任过该公司的首席经济学家，后来又担任 Morgan Stanley 亚洲区（香港）主席。

他在谈到习近平正在进行的访问时说：“在台湾红线问题上，（这次访问）略微提供了一个可以把话说得更明白一些的机会。”

访问期间，习近平敦促美方“坚持反对‘台独’的正确立场”。没有迹象表明特朗普会偏离美国长期以来的立场，即“不支持台湾独立”。

不过，本届政府推迟了对台军售案，从而缓解了北京的担忧。台湾是一个自治岛屿，中国视其为一个待统一的分裂省份，必要时不惜使用武力。

“外交秀”重于实质内容

曾在奥巴马政府担任助理国务卿的 Daniel Russel 称这次峰会为“外交秀” (diplotainment)。

他告诉《海峡时报》：“这令人失望。我们可以庆幸的是，他们表明了希望防止两国关系跌落悬崖的意愿。但两位总统在友好互动的同时，两国仍在贸易、科技、台湾、国防、稀土和产业政策等领域陷入激烈竞争。”

他补充说：“让我困扰的是场面与实质内容之间的不平衡：仪式盛大如戏剧，但实质性会谈只有大约90分钟。”

“我一直称之为‘外交秀’。”

“熊猫很可爱，但美国需要的是稀土磁铁。”

习近平宣布雄性大熊猫“平平”和雌性大熊猫“福双”将在“几天内”抵达亚特兰大动物园，这成为了一些新闻头条。

这并非一个全新的宣布，但仍受欢迎。自2024年中国根据一项到期的协议召回四只大熊猫后，该动物园就再也没有大熊猫了。

现为亚洲协会政策研究所杰出研究员的 Russel 说：“粉饰真正的问题是危险的。对话是有用的，但假装潜在的冲突已经解决则不然。”

他列举了双方存在的差距，包括怀疑中国是否会兑现购买美国农产品、或放宽对美国制造业产业群所需的稀土和关键矿物出口的限制。

同样，外界也怀疑中美在人工智能安全方面的对话是否会有意义，因为双方都不希望在发展自身实力方面受到束缚。而且，到目前为止，没有迹象表明中国会减少对伊朗石油的采购或停止其对伊朗战争努力的所谓支持，这些都是特朗普试图结束战争的核心问题。

Russel 说：“在贸易方面，真正的考验是关税削减、农产品采购和波音订单是否会真正发生。”

“在稀土问题上，要看发货量是否增加。在台湾问题上，要关注被推迟的军售案会如何发展。在伊朗问题上，习近平加入美国极限施压行动的可能性为零。”

他补充说：“在人工智能方面，技术正在飞速发展，而两国政府却要花六个月时间才开始对话。”

“盛大的仪式和礼宾程序不等于进展，峰会公告也并非履约表现的可靠预测指标。”

“表面功夫也很重要”

驻上海的中国问题专家 Han Lin 认为，熊猫是解决棘手问题的软性途径。

“尽管所有注意力都集中在硬性的安全、技术和贸易问题上，但中国为熊猫外交留出空间是一项聪明的策略，”The Asia Group（一家总部位于华盛顿的战略咨询公司）的中国区董事总经理 Lin 说。

“对北京而言，传达的信息是友谊，而无需做出重大的政策让步。对华盛顿而言，这是一个提醒，即即便在激烈竞争中，仍有进行可见的、人民之间交流的空间。”

Lin 指出，当目标是稳定一个承受压力的关系时，表面功夫确实很重要。

他说：“粉饰棘手问题不是重点，重点是建立足够的护栏来管控它们。”

他表示，贸易、科技、稀土和伊朗问题上的结构性裂痕仍将存在，但如果确认特朗普和习近平将在11月的亚太经合组织（APEC）峰会和12月的二十国集团（G20）峰会再次会晤，那么这次峰会就是值得的。

他告诉《海峡时报》：“我们还有机会达成更深思熟虑的成果。”

来自参议员的强烈批评

此次访问最尖锐的一些批评来自美国两党参议员。

共和党籍的参议院军事委员会主席 Roger Wicker 反对习近平的访问，称中国正在寻求地区主导地位，并监督针对美国的军事建设。

Lin 说：“民主党参议员的批评不足为奇，但共和党的批评则提醒人们，在对华问题上，特朗普与他自己的政府以及国会之间仍然存在巨大分歧。”

他指出：“特朗普实际上就像那个堵住堤坝的荷兰小男孩，试图阻止国会雪崩般的反华措施。北京知道这一点。善待特朗普比应对他的鹰派政府和国会要好。”

Lin 表示，北京也有声音认为，鉴于临近11月3日的美国国会选举，习近平应避免此次访问。

他补充说：“风险实在太高，包括有可能让中国成为中期选举的靶子。”

但 Lin 表示，由于特朗普在2026年早些时候访问了中国，出于对等原则，习近平的出席几乎是不可避免的。

不断变化的地缘政治动态也在起作用。在访问华盛顿之前，习近平参加了两次重要的非西方、全球南方外交集会：在吉尔吉斯斯坦比什凯克举行的上海合作组织峰会，以及在新德里举行的金砖国家峰会。

Lin 说，习近平的这些行程传递了一个微妙的信息。

他解释说：“华盛顿仍然重要，但它不再是中国外交的重心。” 《海峡时报》