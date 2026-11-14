黄总理将出席马尼拉亚细安峰会 议程聚焦数码经济与能源安全

各国领导人也将讨论深化经济一体化和加强与外部伙伴的关系

黄总理将在相关峰会上，与澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、美国以及联合国的领导人会面。 照片：海峡时报

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【马尼拉讯】新加坡总理Lawrence Wong将于星期天（11月15日）至星期二，出席在马尼拉举行的第49届亚细安峰会及相关会议。届时，区域领导人将商讨如何深化经济一体化、加强能源安全以及加快绿色能源转型。

新加坡总理公署（PMO）星期六表示，会议也将聚焦数码经济和绿色经济中的机遇，以及加强本区域应对外部冲击韧性的努力。

今年的峰会在菲律宾的轮值主席国主题“共同引领未来”（Navigating Our Future, Together）下举行，各国领导人将重申对亚细安共同体建设的承诺，并讨论如何促进一个开放和包容的区域架构。

总理公署表示，他们还将探讨加强与外部伙伴合作的方式，以促进区域的和平、稳定与繁荣。

峰会预计将取得的主要经济成果之一，是在5月份完成谈判后，签署《亚细安数码经济框架协定》。

该协定旨在通过简化数码贸易程序、促进跨境数据流动以及加强数码支付和电子交易，为企业在东南亚地区的运营提供便利。

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新加坡能源、贸易和工业部在5月表示，该协定将帮助企业——尤其是中小型企业——抓住本区域不断扩张的数码经济所带来的机遇。

能源安全预计也将成为峰会的一大焦点，尤其是在全球能源市场充满不确定性，以及各方努力减少本区域对化石燃料依赖的背景下。

亚细安能源部长已于10月就一份升级版的亚细安电网计划谅解备忘录达成共识。亚细安电网计划是一项旨在加强电力互联互通、促进跨境电力贸易的区域倡议。

在马尼拉举行的系列会议也将汇集亚细安各国领导人及其主要伙伴国的对等领导人。

黄总理将在相关峰会上，与澳大利亚、中国、印度、日本、韩国、美国以及联合国的领导人会面。

据菲律宾外交部透露，美国总统Donald Trump预计将出席星期二举行的亚细安-美国特别峰会。他也计划在会议期间与菲律宾总统Ferdinand Marcos Jr会面。

此次系列会议在新加坡于2027年接任亚细安轮值主席国之前举行。

黄总理10月份在新加坡举行的福布斯全球总裁大会上发言时表示，新加坡将寻求加速亚细安内部的经济一体化，并加强该组织与现有伙伴的联系。

他说，新加坡还将探索深化与拉丁美洲、非洲和中东等其他区域关系的机会。

在马尼拉期间，陪同黄总理出访的包括他的夫人以及外交部长Vivian Balakrishnan。

在黄总理出访期间，副总理兼能源、贸易和工业（贸易）部长Gan Kim Yong将担任代理总理。