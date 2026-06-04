归国者：中国人工智能人才回流内幕

越来越多的人工智能研究人员正回归中国，此举正在重塑个人职业、企业发展乃至全球科技人才的格局。

DeepSeek在全球的迅速崛起证明，中国顶尖的人工智能人才无需为美国公司效力，也能取得巨大成功。 图片来源：路透社

2023年，计算机科学博士毕业生 Pan Zizheng 面临一个选择：是留在当时市值刚突破1万亿美元的Nvidia，还是加入一家初出茅庐的中国初创公司。他毫不犹豫地选择了后者——总部位于杭州的DeepSeek。

仅仅一年多后，DeepSeek登上了苹果美国应用商店免费应用排行榜的榜首。Pan Zizheng 发帖庆祝这一里程碑，Nvidia首席研究科学家 Yu Zhiding 转发并评论道：“我们许多最优秀的人才来自中国，而这些人才不一定非要在美国公司才能取得成功。”

哈佛大学肯尼迪政府学院创始院长 Graham Allison 则提出了一个不同的问题：“为什么 Zizheng Pan……选择将他的才华投入到中国，而不是在美国，来创造这一卓越的进步？”

在中国担任关键职位

多年来，美国吸引了大量的中国学者和工程师。保尔森基金会（Paulson Institute）的数据显示，在美国的顶尖人工智能研究人员中，约有38%的人本科毕业于中国大学。然而，近年来，像 Pan Zizheng 一样选择回国的个人越来越多。

去年，前Google DeepMind研究副总裁 Wu Yonghui 加入了ByteDance。曾在OpenAI领导多个智能体项目的 Vinces Yao 则加入了腾讯，担任首席人工智能科学家。

今年1月，曾负责Gemini项目强化学习的前负责人 Zhou Hao 加入了阿里巴巴。

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他们的职业轨迹惊人地相似：在中国接受本科教育，在欧美攻读博士，在国际大型科技公司积累经验，然后回归中国。

制图：CHUA SIN YEW

学术界回流的人工智能科学家数量更多。自2020年以来，中国的高校和新兴研究机构已招募了至少数十名具有海外背景的人工智能学者。

《经济学人》对神经信息处理系统大会（NeurIPS）——神经信息处理系统领域的顶级会议——的论文作者进行分析发现，2019年，在海外获得研究生学位的中国人工智能研究者中，仅有12%的人回国。而到2025年，这一数字已升至28%。

推动这一转变的因素有几个：美国对华技术限制不断升级、移民和签证政策收紧、中国大语言模型（LLM）的崛起、中国人工智能产业的成熟，以及高校对科研投入的增加，这些都为研究人员提供了更大的发展空间。

卡内基中国（Carnegie China）中心主任 Damien Ma 告诉《联合早报》：“这是一个全球高度流动的人才库。他们会去往最具竞争力、最激动人心的领域。金钱很重要，但有意义的工作以及实现这些工作的最佳环境也同样重要。”

尽管回国人才的绝对数量仍然相对较少，但许多人担任着举足轻重的职位，如公司高管、首席科学家和大学教授。

一个典型的例子是月之暗面（Moonshot AI）创始人 Yang Zhilin。他从清华大学毕业后，在卡内基梅隆大学攻读博士学位，之后在Google Brain和Meta从事人工智能研究。2023年，Moonshot AI成为中国最受关注的大语言模型初创公司之一。

腾讯也表示，自 Vinces Yao 加入公司后，其混元大语言模型（Hunyuan LLM）的相关活动显著增加。

制图：CHUA SIN YEW

Damien Ma 指出，绝大多数顶尖的人工智能研究人员和人才都是华裔，他们现在也正在影响甚至引领着中国的人工智能发展。

你在为谁工作？

华南理工大学公共政策研究院副研究员 Dai Mingjie 表示，长期以来，跨境人才流动在推动中国、美国乃至全世界的技术进步中都扮演着重要角色。这也通过缩短中国科技产业的学习曲线，支撑了其后发优势。

与互联网时代相比，中国在人工智能领域走得更远，人才涵盖了基础研究和应用两方面，实际上与美国形成了“两国集团”（G2）的格局。

然而，在日益激烈的中美科技竞争中，人才变得更具战略意义，人才流动也不再纯粹是个人选择。除了薪酬和理想，大国竞争中的问题也日益尖锐：你选择的是哪个体系，你又在为谁工作？

在美国通过收紧对中国科技公司的资本流动、算力出口和模型服务的限制，以遏制中国技术发展的同时，中国也加强了对关键技术、数据和人才外流的审查。

Manus事件的影响

Manus事件是一个标志性事件。这家在中国成立的人工智能公司于去年7月迁至新加坡，并关闭了其在中国的业务。去年年底，有报道称Meta正考虑收购该公司。随后，中国有关部门对这笔交易展开调查，据报道，该公司首席执行官和首席科学家被禁止离境。

一位接近该公司的消息人士告诉《联合早报》，迁往新加坡的部分原因是在获得美国风险投资公司Benchmark的投资后，受到了来自华盛顿的审查；另一部分原因是，在Anthropic停止为中国用户提供服务后，其对Claude模型的依赖受到了影响。

中国监管机构称Meta与Manus的交易损害了国家利益。 图片来源：路透社

从公司的角度来看，这是对美国在资金和技术方面限制的商业回应。但中国监管机构认为，Manus带走了40名核心技术人员及相关数据，从而损害了国家利益。

该事件的影响波及其他人工智能公司。今年3月，另一家将技术人员迁往海外的人工智能公司MiroMind也收到了监管警告。

据彭博社报道，盛大（Shanda）创始人及MiroMind的支持者 Chen Tianqiao 在该公司的中国业务和全球业务之间建立了一道“防火墙”，禁止跨境代码共享，并减少了员工和数据的跨境流动。

Chen Tianqiao 表示，他曾相信可以将中国和全球的人才汇聚在一起，为人类的未来做出贡献。但在Manus事件后，这种全球化的愿景已变得难以为继。现在，公司几乎别无选择，只能“选边站队”。

为了获取海外算力，MiroMind此前曾为其部分中国人工智能研究人员安排了在日本和新加坡的工作签证。Manus事件后，这类安排变得政治敏感。

据悉，MiroMind的联合创始人、清华大学电子工程系副教授 Dai Jifeng 在反对员工搬迁计划后离开了公司。

《华尔街日报》也报道称，自2025年初以来，中国有关部门以国家安全和信息泄露风险为由，建议顶尖人工智能专家不要前往美国。

人才终将流动

这些案例引发了人们对人才流动限制的担忧。华南理工大学的 Dai Mingjie 认为，在吸引人才回流的同时限制人才外流，反映了全球科技竞赛的加剧和国家安全考量权重的上升。他指出，审查关键人才和技术流动已日益成为大国的标准做法。

人们参观2025年上海世界人工智能大会期间的一个阿里巴巴展台。 图片来源：路透社

然而，他强调，中国的管制是“防御性和有限的”，旨在保护本国的关键技术和人才，而不是利用治外法权措施从他国攫取资源。

与此同时，卡内基中国的 Damien Ma 警告说，试图控制人才流动的做法存在风险。要留住人才、促进创新，“胡萝卜”远比“大棒”更有效。

在他看来，人才终将是流动的。尽管中美在人工智能领域的竞争激烈，但人才生态系统不应该、也不会完全脱钩。他指出：“如果人力资本的流动完全停止，对两国都将是巨大的损失。”

他补充说，中国和美国的人工智能生态系统各有千秋，从这个意义上说，它们并非直接竞争关系。交流和流动应该继续下去。

他认为：“要产生和激发持续的创造力、好点子和突破性创新，除了将思想开放、才华横溢的多元化人才高度集中在一起，还没有人能找到更好的办法。”

中国500万人工智能人才缺口

在中国努力遏制人才外流的背后，是对人才短缺的同样担忧。根据《人民日报》去年5月发布的一份报告，中国人力资源和社会保障部的估算显示，中国面临超过500万的人工智能专业人才缺口。去年《新京报》对100多家公司进行的一项调查发现，近半数受访者缺乏复合型人工智能人才。

为解决人才短缺问题，地方政府、企业和高校纷纷加大力度。地方当局已开始专门针对人工智能人才，为人工智能初创企业提供津贴。与此同时，头部科技公司也扩大了海外招聘力度——在去年于圣地亚哥举行的NeurIPS大会上，包括ByteDance和快手（Kuaishou）在内的公司都设立了招聘展位。

ByteDance在NeurIPS人工智能大会上发起大规模招聘活动，加强全球人才引进。 图片来源：路透社

中国高校正利用“国家自然科学基金优秀青年科学基金项目（海外）”等国家级项目、全球招聘会和国际青年学者论坛等渠道，吸引海外学者回国。

身份认同与国家叙事的吸引力

新加坡一所大学的一名博士后研究员告诉《联合早报》，他在毕业前就已收到了来自中国的录用通知。头部科技公司提供的技术管理岗位，年薪在200万至300万元人民币（约合38万至56.9万新元）之间；而高校则提供副教授职位，并赋予其指导研究生和组建研究团队的权力。

除了物质激励和职业机会，一些中国科学家还受到一种无形力量的吸引：历史叙事的力量。

2020年，人工智能科学家 Zhu Song-Chun 在美国生活28年后回到中国，令许多人感到意外。受北京市政府邀请，他创办了北京通用人工智能研究院，同时在北京大学和清华大学任教。

据《卫报》报道，Zhu Song-Chun 曾告诉一位朋友，他回国不是为了帮助中国获胜，而是因为中国“给了我在美国永远无法获得的资源”。

然而，他的决定很难与国家技术竞争的大背景分离开来。他曾因观看关于中国航天工程师钱学森的纪录片而当众落泪；作为中国人民政治协商会议的委员，他主张将通用人工智能（AI）提升到与“两弹一星”工程同等的战略高度。在接受中央电视台（CCTV）采访时，他说，如果国家需要他，而他却转身拒绝，“我将永远无法原谅自己”。

在新加坡南洋理工大学（NTU）获得人工智能博士学位的 Lin Shen 告诉《联合早报》，诉诸海外人才对中国的归属感，以及将科学成就置于更宏大的历史叙事中，也可能成为一种吸引力。他认为，这反映了中国对待华人科学家的一种独特方式，而在美国，相对而言“对国家或文化归属感的强调要少得多”。

此外，中国更广泛的社会环境也增加了其吸引力。Lin Shen 说，在政府主导下，中国社会对人工智能的接受度很高，各行各业都在积极拥抱人工智能，为其提供了广阔的实际应用空间。相比之下，在美国，关于人工智能及其对公共利益影响的公众辩论要多得多。

Lin Shen 指出：“在美国，政府政策发挥的作用相对较小；市场的吸引力在于其自由市场体系、资本渠道和创新环境。”

归国人才能否长久留下？

归国人才能否长期留在中国，仍受到个人、环境和文化因素的影响。

2020年，曾参与多个重大项目开发的前OpenAI研究员 Wu Yi 回到中国，加入清华大学交叉信息研究院担任助理教授。他与另外三位来自加州大学伯克利分校、专攻深度强化学习和具身智能的年轻科学家一起，被称为“伯克利四杰”。

今年4月中旬，Wu Yi 离职前往Meta的超级智能实验室，清华大学也从其官网上撤下了他的教员简介。

据悉，Wu Yi 从清华大学的离职过程并非一帆风顺。据报道，由于清华方面不愿他离开，双方的商谈持续了数月。在交接过程中，还出现了关于 Wu Yi 教学方面的负面反馈，进一步加剧了校方的不满。

有消息称，他做出这一决定不仅是由于Meta提供了优厚的条件，也因为难以适应清华的环境。

硅谷以其高薪和前沿研究机会持续吸引着顶尖人才，而 Wu Yi 遇到的适应困难也并非个例。带着在海外科研环境中形成的工作习惯回到中国的“海归”们，往往发现自己需要在一个截然不同的评价体系和合作文化中摸索前行。

南洋理工大学的 Lin Shen 表示，中国高校为招募优秀的海外人才投入了大量资源，因此对发表论文和产出成果的要求也相应更高，使得环境“竞争激烈得多”。

他说，常见的困难包括激烈的“内卷”、复杂的工作关系以及难以找到志同道合的合作者。Lin Shen 指出：“例如，如果一位海归教授想从事最前沿的研究，但他的研究生只想要一个学位，那么合作就会变得很困难。”

华南理工大学的 Dai Mingjie 指出，尽管中国在吸引人才方面付出了巨大努力，但在科研成果商业化和营造创新环境等方面仍落后于美国。

他表示，与硅谷的生态系统相比，中国大学、研究机构和企业之间的“旋转门”机制远不够顺畅。体制内外的组织之间仍存在明显界限，使得人才流动和科研成果商业化的成本更高。

此外，对“形式主义”和以KPI（关键绩效指标）为导向的考核的强调，久而久之可能会侵蚀研究人员的创造力和冒险意愿。

不过，Dai Mingjie 也强调，中国正在政策层面尝试改革。一些大学已试点推行“破五唯”——即打破过分看重“唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项、唯帽子（荣誉头衔）”的评价体系。国家资助项目也加大了对青年人才和颠覆性创新的支持力度。“然而，要彻底改变长期形成的制度惯性，仍需要时间，”他说。

本文由 Grace Chong 编辑和优化，在人工智能翻译的辅助下完成，首发于《联合早报》，原标题为“中美科技竞争白热化 AI精英携西经东归 旋转门恐难再流转”。THINKCHINA