赛峰集团在新加坡启动价值2200万美元的起落架维保设施

新加坡现已成为该航空公司全球第二大起落架维保服务基地

赛峰起落架系统服务（新加坡）公司位于罗央道66号、占地7500平方米的新设施预计将于10月全面投入运营。 摄影：DERRYN WONG，《商业时报》

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】航空公司赛峰起落架系统服务（新加坡）公司 (SLSSS) 于周二（9月22日）启用了一个主要新设施，进一步扩大了这家法国航空巨头在亚太地区的维修、修理及翻修 (MRO) 能力。 这个耗资2200万美元、占地7500平方米的开发项目得到了新加坡经济发展局 (经发局) 的支持。

经发局执行副总裁 Cindy Koh 表示：“像赛峰这样的全球企业选择在新加坡发展，是为了利用我们充满活力的航空航天和先进制造业生态系统，并把握亚太地区的增长潜力——该地区预计在未来20年内将成为全球最大的航空市场。”

新设施位于罗央道66号，距离其位于罗央弯21号的现有设施约250米，使 SLSSS 的总占地面积增加到20500平方米。

随着新设施的加入，新加坡成为赛峰全球第二大起落架 MRO 基地，也是其在亚太地区最大的基地。

该公司将在2030年前创造100个新职位，使 SLSSS 在新加坡的员工总数达到约460人。

SLSSS 成立于1979年，专门从事飞机起落架的维修和翻修。

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2000年，该公司与 新航工程 (SIA Engineering Company) (SIAEC) 成立了一家合资企业，其中赛峰持股60%，新航工程持股40%。

专注于装配业务

新设施预计将于10月全面投入运营。它将专注于起落架的装配工作，而位于罗央弯21号的设施将负责维修和制造工作。

新装配线的规模约为旧线的两倍，预计每周可交付2.5套完整的起落架。

届时，SLSSS 将有能力为多种机型的起落架提供维修和翻修服务，包括 Boeing 787、737，Airbus A380、A350、A320、A321，以及 ATR 的机型。

SLSSS 董事总经理 Benoit Graby 表示，此次扩张将使公司的产能提高40%。

公司未来还将引进新的工艺和技术，包括钛合金部件的维修以及先进的涂层和电镀技术。

经发局和 SLSSS 还宣布将为300名现有员工和100名新员工提供针对新机型 MRO 服务的培训，内容包括在职培训、导师指导以及派驻到赛峰海外基地实习。