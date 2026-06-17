新加坡将以亚细安轮值主席国身份推进人工智能议程，重点关注跨境数据流动与支持小型企业

Josephine Teo表示，新加坡也将寻求统一区域的人工智能治理方针

【雅加达】当新加坡于2027年接任亚细安轮值主席国时，将推进数项共享的人工智能优先事项，重点是鼓励各领域更好地采纳人工智能技术，并加大对共享数码公共产品的投资。

新加坡还计划深化跨境数据流动机制，并统一区域的人工智能治理方针。

新加坡数码发展及新闻部长Josephine Teo于周三（6月17日）发表主旨演讲时宣布了这一消息。她在演讲结束时阐述了东南亚为何具备扩大人工智能应用的有利条件，以及该区域为稳步推进此目标所必须避免的陷阱。

她是在由英文科技媒体公司Tech in Asia（简称TIA）主办的第二届亚洲经济峰会上发表上述讲话。此次会议在雅加达费尔蒙酒店举行，主题为“东南亚经济决策的形成之地”。

这场为期一天的会议聚集了约250名区域决策者、商界领袖、投资者和科技领域相关人士，旨在协调东南亚的政策意图、投资重点和执行路径。

Teo指出了人工智能应用中存在的两个潜在陷阱——数据政策和主权问题。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在数据政策方面，她表示，虽然实施限制对于保护个人和敏感数据或国家安全是必要的，但繁琐的法规可能会阻碍创新和商业发展，尤其会对那些缺乏资源来克服合规障碍的小型公司造成冲击。

她补充说，当企业扩展业务、规模超越单一地区时，数据政策的互操作性便成为可能。

为帮助小型企业蓬勃发展而采取的措施包括区域性倡议，例如具有里程碑意义的《数码经济框架协定》。该协定将制定通用规则，以促进数码贸易并支持可信的跨境数据流动。

第二个陷阱涉及各国如何应对人工智能主权的需求。

Teo表示，由于成本和供应链的复杂性，将这个问题狭隘地定义为所有权问题，或是一场争夺整个人工智能技术堆栈完全所有权的竞赛，这对大多数国家来说既不现实也无助益。

在她看来，制定国家目标时可从三个方面进行考量：为公共利益而使用和治理人工智能的需求；在资源来源、合作伙伴关系和条款方面做出明智选择的自主权；以及能够拓宽和深化人工智能生态系统的支柱。

Teo也是负责网络安全和智慧国计划的部长。她随后与印度尼西亚通讯与数码事务部长Meutya Hafid一同参加了一个小组讨论，探讨如何通过升级物理网络和数据系统，为人工智能驱动的增长奠定基础。

该讨论由TIA总负责人兼主编Terence Lee主持。

Meutya表示，印度尼西亚也有类似的担忧，特别是需要确保人工智能的包容性。

她补充说，印度尼西亚政府正在进行的努力包括在其社会援助项目中使用人工智能，以确保这些援助和其他公共服务能够惠及该国农村地区。这些地区的社群最为贫困，也最需要数码发展。