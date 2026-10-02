电召载客公司 Ryde 面临股东诉讼和集体诉讼

股东 Octava Fund 寻求公司收购其所持分享计划，而美国提起的诉讼则指控其涉嫌“拉高出货”骗局

Ryde 由新加坡人 Terence Zou 于 2014 年创立，最初是名为 Ryde Technologies 的私人有限公司。他目前担任 Ryde Group 的首席执行官兼董事长。 图片来源：《商业时报》资料图

[新加坡] 总部位于新加坡的电召载客公司 Ryde 正面临两起独立的法律案件，其中一起为股东呈请，另一起为集体诉讼。该公司在纽约证券交易所（NYSE）上市。

7 月 3 日，Ryde Group 的股东 Octava Fund 向开曼群岛大法院提交了一份呈请书。Octava Fund 和 Ryde Group 均在该地注册成立。

该呈请书要求公司收购其持有的 690 万份分享计划，或者以治理不当、违反职责及其他问题为由将 Ryde 公司清盘。

另外，9 月 10 日，有人在美国地方法庭下属的纽约南区法院提起了一起集体诉讼，指控 Ryde 参与了“拉高出货”骗局。

Ryde 于 9 月 18 日通过一份媒体声明作出回应。

关于股东呈请，该公司表示：“相关法律程序仍处于早期阶段，法庭尚未对实质性指控作出任何裁定。目前尚未任命正式或临时清盘人，公司董事会仍掌控公司，且相关法律程序并未影响公司的运营或其正常开展业务的能力。”

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公司目前也认为该法律程序不会对公司构成重大影响。

至于集体诉讼，Ryde 表示打算“聘请诉讼律师并积极应诉”。

在回应《商业时报》的询问时，这家电召载客平台表示，除了 9 月 18 日的回应外，没有进一步评论。

该公司表示：“由于这些事宜正处于法律程序中，公司目前不会作进一步评论，并将根据适用要求酌情作出进一步披露。”

股东指控存在问题

Ryde 由新加坡人 Terence Zou 于 2014 年创立，最初是名为 Ryde Technologies 的私人有限公司。他目前担任 Ryde Group 的首席执行官兼董事长。

它最初是一款拼车应用，后来扩展到电召载客和送货服务。在新加坡，它是七家提供全面电召载客服务的运营商之一，与 CDG Zig 和 Grab 等公司并列。

2024 年 3 月 4 日，Ryde 在纳斯达克进行首次公开募股 (IPO)，发行了 300 万股 A 级分享计划，发行价为每份分享计划 4 美元。

Octava Fund 是一家投资控股公司，由 Octava Offshore Holdings（同样在开曼群岛注册）全资拥有，但由总部位于新加坡的私人有限公司 Octava Management 管理。

Octava Management 自称是一家控股公司，投资于房地产领域，并优先考虑可持续增长和战略性合伙业务。

Octava Fund 在其呈请书中表示，其“……有理由相信公司资产和事务未得到妥善管理，因而完全失去信任和信心，且呈请人与公司之间的相互信任和信心已无法挽回地破裂”。

根据该呈请书，在 2019 年的某个时候，Ryde 曾濒临破产，无法履行其薪资支付义务。

Octava Fund 收购了其主要投资者 Nomad X 的分享计划，并于 2020 年 1 月成为大股东。

当时，Zou 和 Octava Fund 之间存在“相互信任和信心”的关系。但 Octava 辩称，随着时间的推移和多起事件的发生，它被排除在管理决策之外，其投票权也遭到削弱。

例如，根据一份 2025 年 2 月的备忘录，Ryde 向 Zou 发行了 300 万股 B 级分享计划。B 级分享计划的投票权是 A 级分享计划的 10 倍，而此举并未获得 Octava 的批准。

当时，Zou 和 Octava Fund 之间存在“相互信任和信心”的关系。但 Octava 辩称，随着时间的推移和多起事件的发生，它被排除在管理决策之外，其投票权也遭到削弱。

例如，根据一份 2025 年 2 月的备忘录，Ryde 向 Zou 发行了 300 万股 B 级分享计划。B 级分享计划的投票权是 A 级分享计划的 10 倍，而此举并未获得 Octava 的批准。

此举使 Zhou 的投票权从 42.7% 增至 58.7%，而 Octava 的投票权则从 39.8% 降至 23%。

Octava 还指控公司管理不善。

除其他事项外，2025 年 10 月 7 日，Ryde 完成了 3330 万股 A 级分享计划的私募发行，价格为每份分享计划 0.30 美元，并获得了约 1000 万美元的总收益。

Ryde 未能在 10 月 7 日交易开始前就此事通知纽约证券交易所，随后遭到了该交易所的警告。

Octava 还提到了 9 月发生的另一起事件，该事件提议，如果公司达到特定的营收、融资和其他目标，将授予 Zou 高达 3200 万股 B 级分享计划。

Octava 指出，因在 2025 年上半年为公司增加了 110 万美元的收入，Zou 获得了 200 万股 B 级分享计划，当时价值约 100 万美元。这意味着，每赚取一美元，就有超过 94 美分被授予 Zou 并作为分享计划薪酬支出记录在损益表上，而 Ryde 的净利润仅增加了 6 美分。

集体诉讼

该集体诉讼于 9 月 10 日在美国地方法庭下属的纽约南区法院提起。

散户投资者 Shari Weiss 在 2024 年 9 月 9 日至 11 日期间购买了约 19,000 份 Ryde 分享计划，花费近 40 万美元。她对该公司及包括 Zou 和时任首席财务官 Lang Chen Fei 在内的主要领导层提起了这项诉讼。

该集体诉讼代表了所有在 2024 年 3 月 6 日至 9 月 11 日期间购买或收购了 Ryde 证券的人士。

诉讼指控 Ryde 参与、协助或促成了一项旨在欺骗投资者的“拉高出货”骗局。诉状称，该公司利用自称是财务顾问的人在社交媒体和论坛等网络渠道上，“在散户投资者中制造购买狂潮”。

此举推高了购买活动和分享计划价格，使其在 2024 年 9 月 11 日的盘中交易中达到 22.49 美元的历史新高，“尽管公司基本面或消息面没有任何变化来支撑这一飙升”。第二天，其价格暴跌 75%，至 5.50 美元。

诉状援引了金融情报公司 Hindenburg Research 创始人 Nathan Anderson 的话，他在社交媒体上表示，Ryde 具有“拉高出货”骗局的“所有特征”。9 月 11 日，他说：“在一小时内暴跌 80%，从 22 美元跌至约 4.60 美元，此前数周在聊天室里进行了虚假交易和协同拉盘。”

该诉讼还声称，尽管异常的交易活动、巨大的价格波动以及虚假言论在网络投资者群体中的流传都已是公开且显而易见的，但 Ryde 未向投资者披露此事。

这也意味着其“业务、运营和前景具有重大误导性，和/或缺乏合理依据”。

根据 Ryde 2026 年第一季度的最新财务业绩，其调整后息税折旧摊销前盈利 (EBITDA) 亏损从去年同期的 180 万新元收窄至 100 万新元，营收则增长 38% 至 380 万新元。

10 月 1 日，Ryde 的分享计划价格收于 0.68 美元。其分享计划价格普遍徘徊在 0.50 美元左右，远低于 2024 年 9 月创下的 20.28 美元高点。