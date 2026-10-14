The Business Times
business-time-50

新加坡注册船只在霍尔木兹海峡遭射弹击中，一艘沉没另一艘受损

两艘集装箱船上的全部43名船员均安全，其中无新加坡籍公民

Renald Yeo

Renald Yeo

Published Wed, Oct 14, 2026 · 09:38 PM
    • 冲突爆发前，霍尔木兹海峡（上图）承担了全球约五分之一的石油和液化天然气贸易量。
    • 冲突爆发前，霍尔木兹海峡（上图）承担了全球约五分之一的石油和液化天然气贸易量。 照片：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    【新加坡】新加坡海事及港务管理局（MPA）周三（10月14日）表示，两艘新加坡注册的集装箱船在霍尔木兹海峡遭不明射弹击中，导致一艘沉没，另一艘受损。

    于周二被击中的“GFS Pride”号船体受损并起火，随后沉没。船上全部21名船员均已撤离，无人受伤。

    另一艘船“GFS Giselle”号于次日被击中，船体受损，但仍依靠自身动力抵达一处安全锚地。船上22名船员同样安全无恙。

    两艘船上均无新加坡籍公民。新加坡海事及港务管理局表示，正与船只的管理公司保持联系，并密切关注事态发展。

    该局表示，对海峡内商船持续遭受袭击“深表关切”，并称此类袭击是“无端、不正当且违反国际法的”。

    这些事件发生之际，正值这条关键航道上针对商船的袭击事件激增。

    The Business Times turns 50

    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

    Explore BT50

    在近期的事件中，三艘悬挂利比里亚国旗的油轮——“Al Ruwais”号、“Mersin Prosperity”号和“Sinbad”号——于9月底通过该海峡时，也曾遭不明射弹袭击。

    10月初，悬挂巴拿马国旗的油轮“On Peace”号被一枚不明射弹击中，造成12名船员受伤。

    当前的中东冲突始于2月28日，当时美国和以色列对伊朗发动了袭击。在冲突爆发前，霍尔木兹海峡承担了全球约五分之一的石油和液化天然气贸易量。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Iran warStrait of HormuzShippingMPA

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    AEM shares were down 4.4% at S$9.57 as at 2.50 pm, having fallen 8% the previous day.

    AEM shares continue fall; CSE tumbles 7.2%

    First Gen is expanding its geothermal business, rejecting an offer for its EDC subsidiary from Indonesia’s renewables giant Barito Group .

    Philippine power giant First Gen rebuffs foreign offers, plans up to US$2.6 billion in expansion 

    Just under two-thirds of affected homes are expected to be in London, according to estimates by estate agent Hamptons, and the government has said that it will use a home’s size and nearby sale prices nearby to judge the value of a property. 

    Britain’s mansion tax shows the difficulty of targeting wealth

    The divergence between stablecoin legislation in the US and Europe is striking, reflecting broader debates about monetary sovereignty and financial stability.

    Could stablecoins be the future of money?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More