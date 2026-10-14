新加坡注册船只在霍尔木兹海峡遭射弹击中，一艘沉没另一艘受损

两艘集装箱船上的全部43名船员均安全，其中无新加坡籍公民

冲突爆发前，霍尔木兹海峡（上图）承担了全球约五分之一的石油和液化天然气贸易量。 照片：路透社

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【新加坡】新加坡海事及港务管理局（MPA）周三（10月14日）表示，两艘新加坡注册的集装箱船在霍尔木兹海峡遭不明射弹击中，导致一艘沉没，另一艘受损。

于周二被击中的“GFS Pride”号船体受损并起火，随后沉没。船上全部21名船员均已撤离，无人受伤。

另一艘船“GFS Giselle”号于次日被击中，船体受损，但仍依靠自身动力抵达一处安全锚地。船上22名船员同样安全无恙。

两艘船上均无新加坡籍公民。新加坡海事及港务管理局表示，正与船只的管理公司保持联系，并密切关注事态发展。

该局表示，对海峡内商船持续遭受袭击“深表关切”，并称此类袭击是“无端、不正当且违反国际法的”。

这些事件发生之际，正值这条关键航道上针对商船的袭击事件激增。

在近期的事件中，三艘悬挂利比里亚国旗的油轮——“Al Ruwais”号、“Mersin Prosperity”号和“Sinbad”号——于9月底通过该海峡时，也曾遭不明射弹袭击。

10月初，悬挂巴拿马国旗的油轮“On Peace”号被一枚不明射弹击中，造成12名船员受伤。

当前的中东冲突始于2月28日，当时美国和以色列对伊朗发动了袭击。在冲突爆发前，霍尔木兹海峡承担了全球约五分之一的石油和液化天然气贸易量。