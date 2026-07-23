Vivian Balakrishnan：新加坡寻求避免成为美国关税的附带损害

7月23日，在马尼拉举行的亚细安外长会议期间，外交部长 Vivian Balakrishnan 在与美国国务卿 Marco Rubio 举行双边会晤前。 《海峡时报》图片：MARA CEPEDA

【马尼拉】新加坡外交部长 Vivian Balakrishnan 于周四（7月23日）表示，新加坡正努力向美国表明其“并非”华盛顿关税政策的“目标”，并希望在特朗普政府对全球贸易伙伴提高关税之际，避免成为附带损害。

Balakrishnan 在马尼拉结束为期一周的亚细安外长会议后向新加坡媒体表示，他在与美国国务卿 Marco Rubio 的双边会晤中提出了此事。

他表示：“你我都很清楚，美国政府出于其国内政治原因，需要增加关税收入。我不会透露我们讨论的细节，但我正努力想办法说明新加坡绝不是美国的目标。”他还补充说，他们进行了一场“良好、坦诚且真诚的讨论”。

“他了解我们，也了解新加坡，而且他显然在外交和经济领域都拥有丰富的经验。我明确指出，美国对我们享有贸易顺差，而且顺差还在增长，基于这一点，对我们征收关税实在没有任何技术或经济上的依据。”

此次讨论进行之际，距离特朗普政府实施的临时10%全面进口附加费到期仅剩一天，预计华盛顿之后将推出新的全球关税措施。

特朗普政府已发出信号，后续可能会根据“301条款”实施更具针对性的关税，授权对经调查发现存在不公平贸易行为的国家征收关税。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

新加坡驳斥了其从事不公平贸易行为（包括在供应链中使用强迫劳动）的说法，并已向美国表示，新加坡不纵容此类做法。

Balakrishnan 表示，除了新加坡与华盛顿的讨论外，美国关税的不确定性也凸显了亚细安深化经济一体化和增强自身韧性的必要性。

当被问及新加坡在2027年担任亚细安轮值主席国时的优先事项时，他指出了三大主题：维护亚细安中心地位、建设韧性以及加强区域一体化。

Balakrishnan 表示，尽管华盛顿与北京之间的竞争日益激烈，但两个大国都以“谨慎、深思熟虑和建设性”的方式参与本周的会议。

他说：“值得称赞的是，双方都正试图以一种谨慎、深思熟虑和建设性的方式来处理此事。”

他乐见双方都未试图强迫亚细安国家在它们之间选边站，并表示双方都明白，该区域的优先事项仍然是经济发展、技术获取和自由贸易。

Balakrishnan 说：“现在是需要谨慎行事的时候，是需要共同合作的时候。尤其是对于中等强国和我们亚细安其他成员国而言，现在是时候申明国际法、合作习惯，在多边主义的基础上开展工作，而不是诉诸单边或胁迫性措施。”

他赞扬菲律宾总统 Ferdinand Marcos Jr 和外交部长 Ma. Theresa Lazaro 带领本区域组织度过了他所形容的“一个相当动荡的时期”，这个时期的特点是战争、供应链中断以及大国之间的竞争。

他表示：“增强韧性的最佳方式是共同合作，整合我们的经济，确保我们不恐慌，也不互相设置障碍或限制。”

缅甸的 Aung San Suu Kyi 不是谈判筹码

本周讨论的最棘手问题之一是缅甸问题。亚细安继续坚持，该区域组织与缅甸军方当局接触的任何改变，都必须与“五点共识”和平计划下取得的可衡量进展挂钩。 Balakrishnan 表示，这些基准包括减少或结束针对平民和弱势群体的暴力行为、释放政治犯，以及确保人道主义援助能够送达所有需要帮助的人，无论其政治派别如何。 当被问及被拘留的缅甸前领导人 Aung San Suu Kyi 是否有被用作政治谈判筹码的风险时，他驳斥了这种说法。 “她不是一个可以用来讨价还价的筹码，”他说道。“她是一个在缅甸显然享有重要支持的政党领袖。”

Balakrishnan 表示，Aung San Suu Kyi 的获释应被视为实现和解的一种手段，而非其本身就是目的。

他补充说：“释放的目的不仅仅是为了释放而释放，而是为了促成真诚的对话、和解，以及一个由缅甸人民自己主导和拥有的解决方案。”

当被问及亚细安是否已看到足够进展来调整其方针时，Balakrishnan 的回答毫不含糊。 “如果你问我，是否有重大进展？进展不足，而且自上周以来肯定没有任何进展。所以我们不要操之过急。” 他还告诫不要仅仅通过能否接触到 Aung San Suu Kyi 来狭隘地定义进展，他表示，更大的考验在于暴力是否已经停止，和解是否已经开始，以及政治犯是否已经获释。

他表示，缅甸仍然是一个悲剧，但亚细安也需要将其政治注意力投入到其他紧迫的挑战和机遇上。

他说：“我们确实需要将我们的精力、思想和政治资本集中在创造未来上，而不是陷于重复昨天的战争，并激化那些没有简单解决方案的敌意和不满。”

Balakrishnan 表示，除了缅甸问题，更远地区的事件——包括中东的冲突——也凸显了亚细安加强其能源韧性的必要性。

他表示，尽管亚细安对于冲突何时或如何解决影响力甚微，但该地区在太阳能、风能、地热、石油和天然气方面拥有巨大的未开发潜力，这可以使其更加安全，更不易受外部冲击的影响。

他指出，这些都需要“投资、资本和技术才能实现”——而最近的事件提升了这种紧迫感。

Balakrishnan 提及亚细安电网计划是一个关键项目，并表示这不仅仅是铺设电缆、结算费用或解决技术问题。

他说：“这是为了营造一种感觉，即如果我们能进行集体投资、提升我们的能力，我们所有人的处境都会更好。”

“这让我们更具韧性，更具竞争力，并为未来做好更充分的准备。” 他补充说，机会和需求早已存在，但最近的事件加大了亚细安将计划付诸行动的压力。 他说：“挑战在于执行。”

7月21日，亚细安各国外长发表联合声明，对敌对行动再起表示关切，并呼吁重新开放霍尔木兹海峡。

各部长将于7月24日齐聚一堂，纪念《东南亚友好合作条约》签署50周年。这项里程碑式的条约确立了亚细安互相尊重、不干涉内政以及和平解决争端的原则。 《海峡时报》