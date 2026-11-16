然而，原油运量尚未达到或超过危机前的水平

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【新加坡】10月份，新加坡售出了年初至今最高数量的船用燃料。作为全球最大的燃油补给中心，该国当月销量达530万吨。

能源大宗商品市场情报提供商Energy Aspects的石油产品高级分析师Royston Huan表示，这一业绩归因于与9月份相比，中东海湾地区的原油装载量有所增加，以及部分加油需求从中国转移而来。

新加坡海事及港务管理局（MPA）于周一（11月16日）公布的数据显示，船用燃料销量同比增长10.2%，环比增长12.3%。

与此同时，停靠加油的船只数量超过4000艘，创下自2025年1月以来的单月最高纪录（MPA网站目前未提供更早的月度数据）。

这些船只的累计总吨位（即总内部容积）也达到2.223亿吨，为同期最高水平。

供应方面，当月抵达的油轮有1676艘，是今年第二高的月份，仅次于1月份的1688艘。

Huan指出，中东海湾地区原油装载量的增加可能对销量增长做出了贡献。

“我们确实通过卫星观测到，以每日船只数量为衡量标准……霍尔木兹海峡内的原油船只装载量有所回升……”

“但请注意，这不应被理解为原油运量已达到或超过危机前的水平（因为事实并非如此，目前的运量仍低于冲突前的水平）。”

此外，他评论称，新加坡的船用燃料销售也受到航运改道的推动。他指出，包括油轮、散货船和集装箱船在内的所有主要船型，按总吨位计算的抵港数量均有所增加。

他指出：“10月份，台风‘灿鸿’也迫使一些船只避开中国港口，转而前往新加坡，这支撑了当月新加坡的需求。”

例如，10月份抵达新加坡进行补给的船只数量也达到2587艘，创下自2025年1月以来的纪录。

在集装箱吞吐量方面，与上月和去年同期相比，分别增长了3.5%和3.4%，达到近400万个20英尺标准集装箱。

与此同时，截至10月底，悬挂新加坡国旗的船只数量达到4554艘，是自2017年（当时船舶注册记录为4578艘）以来的最高水平。然而，在总吨位方面，截至10月底的船舶注册量接近1.47亿吨，为2016年以来的最高值。

自2025年初以来，悬挂新加坡国旗的船只数量一直呈稳定上升趋势，部分原因是中美之间的地缘政治紧张局势。