大华银行调查：区域前景分化 新加坡和泰国提振亚细安消费者信心

消费者总体对宏观经济环境更为乐观，但对个人财务状况保持谨慎

大华银行表示，总体而言，对宏观经济环境更强的乐观情绪是支撑区域信心的主要驱动力。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】大华银行 (UOB) 的一项调查发现，受新加坡和泰国的乐观情绪提振，亚细安的消费者信心保持韧性，但区域内的情绪表现更为分化。

于周五（7月24日）发布的“大华银行亚细安消费者信心指数”显示，消费者总体上对宏观经济环境和个人财务状况持乐观态度，该指数为54点，与去年持平。

指数得分高于50点的中性水平即表示总体乐观。该指数基于大华银行的《亚细安消费者信心研究》，这项研究衡量了消费者对当前和未来经济状况以及个人财务前景的看法。

然而，区域内的乐观程度并不均衡，在2026年的调查中，印度尼西亚的指数跌破了50点。

新加坡的指数从47点上升至56点，泰国的指数则从47点升至51点。

新加坡在所有宏观经济和个人财务指标上均录得增长，反映了其在2026年上半年的强劲增长表现。这得益于人工智能相关需求带来的利好。

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此外，新加坡个人财务情绪的改善，得益于政府为缓解生活成本压力所做的努力；同时，股市上涨带来的财富效应可能也提振了消费者信心和非必需品支出。

泰国消费者对当前和未来的经济状况也更加乐观。这得益于政府的刺激措施、旅游业和出口的韧性、外部压力的缓解以及农业收入的季节性增长。

对个人财务状况的情绪保持稳定，这反映了居高不下的家庭和企业债务、高昂的生活成本，以及地缘政治紧张局势和美国关税措施带来的不确定性。

与此同时，越南的指数从67点降至63点，马来西亚从53点降至50点，印度尼西亚则从55点降至49点。

尽管下降了四点，越南的指数仍比区域平均水平高出九点。这得益于对宏观经济环境“异常强劲的信心”，以及消费者个人财务信心的改善。

大华银行表示，越南高涨的消费者信心得益于该国作为亚细安增长最快经济体的地位。其健康的经济基本面和政府措施缓冲了高企的能源价格，并缓解了更广泛的价格压力。

该银行补充道，由于供应链多元化的趋势继续对该国有利，外国投资者也对越南的中期前景保持信心。

另一方面，马来西亚人对前景看法较为积极，但对家庭开支、收入保障和长期财务承诺仍存有担忧。

至于印度尼西亚，大华银行指出，该国面临着更具挑战性的外部环境，其特点是货币压力和全球不确定性。

该研究涉及5000名年龄在18至65岁之间的参与者，他们来自五个亚细安国家。研究于2026年5月至6月期间在线进行。

总体而言，对宏观经济环境更为乐观是支撑区域信心的主要驱动力，宏观分类指数上升三点至61点。

消费者对个人财务状况保持谨慎，微观分类指数从52点微降至51点。他们担忧家庭开支增加、减薪的可能性，以及维持长期财务承诺的能力。

大华银行表示，今年的调查结果指向一个“日益微妙的消费者格局”，即对更广泛经济前景的乐观与对个人财务的审慎态度并存。