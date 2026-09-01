韩国统一教领袖因腐败被判处两年监禁

[首尔] 韩国一家法院周一（8月31日）判处统一教创始人的遗孀及继任者 Han Hak Ja 两年监禁，裁定其犯有提供非法政治献金和贿赂前第一夫人的罪行。

现年83岁的 Han 在其全球信徒中被称为“真母亲”，自其丈夫 Rev. Sun Myung Moon 于2012年以92岁高龄去世后，她便一直领导着统一教。

他自称为弥赛亚，将自己的教会（正式名称为“世界和平统一家庭联合会”）发展成一场宣扬保守家庭价值观的国际运动。

在 Han 被判刑之前，她已于去年九月被捕。当时，一项针对前总统 Yoon Suk Yeol 及其夫人 Kim Keon Hee 的大规模刑事调查正在进行中。

Yoon 正在服无期徒刑，此前一家法院裁定他于2024年底短暂实施戒严的行为构成叛乱。Kim 则因操纵股价、收受贿赂以安排政府职位及提供政治便利等多项罪名，被判处总计11年监禁。

在周一的裁决中，首尔中央地方法庭的一个由三名法官组成的小组裁定，Han 在 Yoon 当选后，向 Kim 赠送了价值8300万韩元（约合6万美元）的奢侈品礼物，包括一条钻石项链和两个 Chanel 手袋。

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检察官称，这些贿赂是通过统一教高级官员 Yoon Young Ho 转交的，而 Yoon Young Ho 已因参与此案正在服18个月的刑期。

周一，法庭以其额外违反政治献金相关法律为由，对 Yoon Young Ho 加刑六个月。

法庭还裁定 Han 有罪，认定她利用同一名官员向保守派议员 Kweon Seong Dong 输送了7.2万美元的非法政治资金，以资助 Yoon 2022年的竞选活动。Kweon 是这位前总统的坚定盟友，目前正因在该案中扮演的角色而服刑两年。

在整个审判过程中，Han 否认了所有指控，辩称那名前教会官员是擅自行动，目的是为了与 Yoon 政府建立关系，并提升其在教会内部的地位。

然而，该司法小组周一裁定，Han 挪用了教会资金，为教会包括国际会议在内的全球性活动谋取政治利益。

裁决书称，她犯罪的目的是“利用统一教的财力，将总统选举视为扩大其影响力的关键机会”。

统一教表示 Han 将提起上诉，但同时也为“给公众带来巨大担忧和失望”而道歉，并承诺将进行“痛苦的改革”。

近年来，该教会在韩国的活动很少引起公众关注，直到针对前总统及其夫人的刑事调查开始后情况才有所改变。该教会以其集体婚礼而闻名，这类婚礼通常涉及数千对由教会配对、来自不同国家的新人。

在日本，2022年前首相 Shinzo Abe 遇刺案的行刺者是一名对该教会怀恨在心的男子，此案引发了外界指控，称该教会的日本分支机构操控信徒向保守派政治家捐款。

今年三月，东京一家法院剥夺了其日本分支机构的免税地位，迫使其清算资产。NYTIMES