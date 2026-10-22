《tabla!》启动领袖交流系列，以新印双边关系对话拉开序幕

政务部长 Gan Siow Huang 表示，新印两国关系不断发展，双方都热衷于在政府层面展开更多合作。

外交部兼能源、贸易与工业部政务部长 Gan Siow Huang（中）于10月21日在《tabla!》领袖交流系列活动上发言。 照片：TAMIL MURASU

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（新加坡电）新加坡的印度裔商界领袖于周三（10月21日）齐聚一堂，分享和探讨如何在印度复杂的商业环境和纷繁的法规中运筹帷幄。

首届《tabla!》领袖交流系列活动聚焦于加强新加坡与印度的贸易及双边关系。

《tabla!》总编辑 T Raja Segar 在活动开幕时指出，此次对话与《tabla!》近期推出的商业版块相得益彰，该版块“旨在重点介绍杰出商界人物、聚焦新兴企业家、报道贸易发展，并展示社群内的创新和领导力故事”。

与会者也聆听了活动主宾——外交部兼能源、贸易与工业部政务部长 Gan Siow Huang 的致辞。

此次对话由《tabla!》和新加坡印度商会 (Singapore Indian Chamber of Commerce and Industry, 简称SICCI) 联合举办。

新加坡印度商会（SICCI）首席执行官 Predeep Menon 对与《tabla!》的合作表示欢迎，并补充说，首届对话凸显了商会的首要任务，即不断加强其在印度的广泛经济和跨领域商业联系。

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他指出，世界格局已经改变，单边政策、关税和战争给商界带来了严峻挑战。因此，企业必须及时了解经济发展动态，并掌握政府的思路和政策。

搭建更多桥梁

Gan Siow Huang 在致辞中表示，印度和新加坡的关系不断发展，双方都热衷于在政府层面展开更多合作。

她说：“印度是一个巨大的市场，潜力无限，但并非易事。”她补充说，印度有许多不同的邦，“每个邦都高度自治，并有各自不同的法规、商业环境和文化”。

“对于来自人口规模很小的新加坡本地人来说，要快速理解、驾驭和适应并非易事。”

“因此，在政府层面，我们致力于为双方商界搭建更多桥梁。”

她还鼓励有意在印度运营的新加坡企业，参观新加坡工商联合总会 (Singapore Business Federation) 于2025年11月在班加罗尔设立的商务中心。

该新加坡企业中心预计将在两年内，通过海外商务考察、圆桌会议、研讨会和各类项目等举措，与超过470家公司进行接洽。

在政府层面，两国关系也得到了加强。两国部长于8月举行的第四届印度-新加坡部长级圆桌会议 (India-Singapore Ministerial Roundtable, 简称ISMR) 上会面，商讨了合作领域。

印度-新加坡商业圆桌会议与部长级圆桌会议（ISMR）同期举行，旨在连接两国的商界领袖。

除了双边贸易，新加坡也希望在2027年担任亚细安轮值主席国时，促进亚细安与印度的贸易。

双方已于2009年签署了《亚细安-印度货物贸易协定》。

Gan Siow Huang 说：“官员们正在非常努力地升级这项贸易协定。我对此感到乐观。最终，它将释放更多机遇。我指的是降低贸易壁垒——包括关税和非关税壁垒——并为双方企业开放更多市场。”

适应性和韧性是企业关键

在由《tabla!》编辑 Venga Subramaniam 主持的对话中，与会者热切地想了解在进入印度市场时如何克服监管和其他障碍。

讨论中出现的关键解决方案包括适应性、韧性以及寻求与现有业务互补，尤其需要考虑到各邦的规则和政策各不相同，并且可能随着邦政府的更迭而改变。

本次活动也标志着《tabla!》（新加坡面向印度社群的英文新闻媒体）创刊18周年。活动吸引了约90名与会者，包括企业高管、行业领袖和企业家。

Prudent Shipping Investments 首席投资官 Divay Goel 形容此次对话“非常有用”。

他说：“我们现在知道，新加坡在印度应寻找更长期的机会，而不是随着政府更迭而出现的短期或季节性机会。”