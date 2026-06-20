亚洲的人工智能硬件投资面临融资难题

该地区能够建造人工智能数据中心，但更严峻的问题是如何为其中的图形处理器（GPU）买单

随着芯片成为人工智能基础设施中的主要成本，一个围绕硬件本身的全新融资市场应运而生——这个市场有其自己的出资方、风险和规则。 图片来源：路透社

美国无法持续其自身的人工智能热潮。如今，电力供应而非资本，已成为该国新增产能的最大瓶颈，弗吉尼亚等地区的新建设施需等待长达七年才能获得充足的电力供应。

与此同时，中国无法购买Nvidia的图形处理器（GPU）。自2022年10月以来，美国政府一直限制人工智能芯片的出口，并禁止了Nvidia为中国市场设计的每一款特供芯片。最近一次于2025年4月对Nvidia H20的禁令，导致该芯片制造商在一个季度内宣布了55亿美元的费用支出。

东南亚的优势则显而易见：开阔的土地、可用的电力以及快速的审批许可。