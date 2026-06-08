伊朗称对以色列袭击已结束后，美元小幅回落

美元守住了周五非农就业报告发布后的大部分涨幅

美元守住了周五非农就业报告发布后的大部分涨幅 照片来源：路透社

【伦敦】周一（6月8日），在伊朗宣布其对以色列的袭击结束后，美元从近两个月高点回落。

德黑兰的这番言论吸引投资者转向其他货币。此前，由于周五公布的美国就业数据表现强劲，促使交易员加大对美联储（Federal Reserve）今年加息的押注，导致这些货币承压。

伊朗军方周一宣布，自四月份停火以来的第一波对以色列的袭击现已结束，但威胁称若以色列继续攻击黎巴嫩，将恢复打击行动。

美元守住了周五非农就业报告发布后的大部分涨幅。该报告显示，美国上月新增了17.2万个就业岗位，远超市场预期。

欧元当日小幅走强至1.1539美元，但仍徘徊在约九周来的最低水平附近。英镑则小幅升至1.3362美元，脱离三周低点。

Capital Economics首席市场经济学家Jonas Goltermann表示：“美国就业报告……描绘了一幅美国劳动力市场在持续的能源价格冲击下仍在走强的景象。”

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“这种组合使得美联储在今年晚些时候收紧政策的可能性越来越大……我们现在预计，为应对能源供应冲击和美国劳动力市场的再次提速，联邦公开市场委员会（FOMC）将在今年晚些时候进行两次各25个基点的加息。”

在就业报告发布之前，交易员们就已经越来越相信美联储今年会加息，因为与伊朗战争相关的全球能源危机可能会加剧通货膨胀。

根据LSEG的数据，美国监管机构的周度数据显示，在截至6月4日（即非农就业报告发布前一天）的一周内，投资者将欧元多头头寸削减至三个月来的最低水平，同时增加了日元空头押注，这些头寸目前的价值超过100亿美元。

分析师表示，联邦公开市场委员会（FOMC）将于下周在新任主席Kevin Warsh的领导下首次召开会议，目前市场认为到九月份加息的可能性约为50%，这意味着谨慎情绪可能会抑制美元任何过度的看涨势头。

Barclays的策略师表示：“展望未来，对风险情绪的溢出效应、潜在的美伊协议以及即将召开的联邦公开市场委员会会议，都对美元近期的涨势构成了限制。”

避险资产美元

过去几周，美元发挥了其避险资产的特性，同时美国与其他地区利率之间可能扩大的差距也为其提供了支撑。这尤其对日元造成了沉重打击。

一个多月前，日本政府实施了11.7万亿日元（约合940亿新元）的市场干预，日元随后的涨幅现已全部回吐。当时日元汇率曾跌至160.725，为2024年7月以来的最低点。周一，日元汇率交投于160下方。

有消息人士告诉路透社，除非中东冲突急剧升级并颠覆市场，否则日本央行（BOJ）预计将在本月加息，因为能源冲击导致的燃料成本上升正加剧日本经济中的价格压力。

华侨银行（OCBC）策略师Sim Moh Siong表示：“我认为，鉴于加息已基本被市场消化，这让日元的走向陷入了不确定状态。”

“日元要想从加息预期中进一步受益，市场将关注日本央行是否会释放出比预期更快的加息步伐信号。” 路透社