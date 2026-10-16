科技股再现疲软，华尔街期货承压；特斯拉股价上涨

周四，人工智能股票的抛售潮引发了资金轮动至医疗保健等防御性板块。

油价近1%的下跌提供了一些支撑，但布伦特原油价格仍维持在每桶100美元以上。 照片：REUTERS

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【华盛顿】周五（10月16日），美国股指期货表现平淡。由于市场担忧人工智能交易出现裂痕，科技股再受压力。不过，特斯拉股价的上涨和油价的下跌提供了一些支撑。

这家电动汽车制造商发布了与SpaceX合作开发的新款Roadster跑车，该车型配备了火箭式推进器。此消息发布后，其股价在盘前交易中上涨了3%。

Elon Musk的这家火箭与太空技术公司股价上涨了1.2%。

人工智能领域持续出现警示信号。受市场对其债务负担的持续担忧影响，由Nvidia支持的数据中心运营商CoreWeave在周四反弹后，股价下跌了5.2%。

其他新云端计算公司Nebius Group和Iren的股价均下跌超过2.8%，而芯片制造商Micron Technology和Intel则分别下跌2.6%和1.4%。

路透社援引知情人士消息称，在市场对不断膨胀的人工智能融资成本普遍感到担忧的背景下，一些参与Anthropic即将进行的首次公开募股的现有及潜在投资者，正在考虑给予其较低的估值。

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本周人工智能股票暴跌，因为大举押注整个人工智能供应链的投资者担心，数据中心运营商可能无法及时实现盈利以偿还债务，尤其是在借贷成本预计将上升的情况下。

其中一些股票在2026年大幅上涨，就在上周还曾帮助推动基准股指标普500指数和纳斯达克指数创下历史新高。

Marlborough的固定收益投资组合经理James Athey表示：“当一个极其乐观的说法与同样乐观的结果相匹配，但股价却出现下跌时，这便是一种技术信号，告诉你这笔交易已经过于拥挤。”

周四，人工智能股票的抛售潮引发了资金轮动至医疗保健等防御性板块，帮助主要股指小幅收高。

由于本周人工智能股引发的暴跌、大型银行喜忧参半的财报以及通胀数据打压了市场情绪，标普500指数和纳斯达克指数料将录得周线下跌。

然而，道琼斯指数仍有望实现周线上涨。

截至美国东部时间上午7点51分，道指E-迷你期货下跌20点（0.04%），标普500指数E-迷你期货上涨3.5点（0.04%），纳斯达克100指数E-迷你期货下跌84点（0.28%）。

油价近1%的下跌提供了一些支撑，但布伦特原油价格仍维持在每桶100美元以上。

本周公布的消费者和生产者通胀报告均高于预期，证实了价格压力正从能源产品蔓延至更广泛领域。

美联储主席Kevin Warsh也指出，支出激增正在推高通胀。但他同时表示，美国经济依然坚韧，并且正受益于人工智能驱动的投资热潮。

市场普遍预期美联储将在10月份维持利率不变。

其他个股方面，财产意外险公司Travelers在公布第三季度业绩后股价下跌4%。数据安全公司Varonis Systems股价攀升2.6%，此前Thoma Bravo旗下的Proofpoint同意以63亿美元的全现金交易收购该公司。路透社