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消息人士：白宫施压美国太空公司缺席巴黎太空峰会

欧洲与美国公司之间原计划在峰会上宣布的一些事项已被取消

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Sharon Lee

Published Fri, Sep 4, 2026 · 06:51 AM
    • 欧洲国家正加大对民用和军事太空能力的投资，以减少对 Elon Musk 的 SpaceX 等美国公司的依赖。
    • 欧洲国家正加大对民用和军事太空能力的投资，以减少对 Elon Musk 的 SpaceX 等美国公司的依赖。 图片来源：路透社

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【华盛顿】据知情人士周四（9月3日）透露，特朗普政府曾施压美国太空公司，要求其不要参加由法国总统 Emmanuel Macron 组织的巴黎一场备受瞩目的太空峰会，此举导致了峰会议程在最后一刻出现调整，一些原定的公告也被取消。

    四名消息人士称，白宫科技政策办公室 (Office of Science and Technology Policy, OSTP) 一周前与几家计划参加9月9日至10日活动的美国太空公司举行了电话会议，并表示他们的出席可能暗示支持美国所不认同的欧洲政策立场。

    在此次峰会上，Macron 和欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 将发表讲话。目前，欧洲国家正加大对民用和军事太空能力的投资，以减少在卫星通信和火箭发射方面对 Elon Musk 的 SpaceX 等美国公司的依赖。

    消息人士称，此次电话会议最早由Politico报道。参与会议的白宫官员避免了直接下令各公司不得出席，但提出了强烈的反对建议。

    据其中一位消息人士透露，欧洲和美国公司之间原计划在峰会上发布的一些公告已被取消。另一位消息人士称，SpaceX 将不再参加此次峰会。

    一名 OSTP 官员表示：“特朗普政府将继续在太空领域与盟友和伙伴进行合作。我们期待在太空峰会上就科学任务、探索计划和太空安全等关键优先事项展开富有成效的对话。”

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    法国方面表示，此次“国际太空峰会”将开启与会者之间的对话，与会者包括来自约120个国家的国家元首、其他决策者以及工业或科学团体。

    欧洲航天官员表示，峰会的目的是讨论各项意向声明，但这次非正式的政治峰会并非旨在做出政策或预算决定。

    Macron 的办公室未立即回应置评请求。

    峰会首席组织者、法国太空司令部前负责人 Philippe Adam 在周四发表的讲话中表示，来自美国和中国的主要经济参与者都已受邀，而广泛的参与至关重要。

    他对法国杂志《Air&Cosmos》表示：“我们熟悉盟友和常规合作伙伴的观点，但对竞争对手的观点则不那么了解。” 路透社

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