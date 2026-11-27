THE FINISH LINE

市场总监Tim Campbell-Scott表示，该运动休闲品牌正全力以赴加强与本地社群的联系

Lululemon驻新加坡的东南亚市场总监Tim Campbell-Scott自2017年以来一直在该品牌任职。 图片来源：LULULEMON

[新加坡] Tim Campbell-Scott至今仍记得他从Lululemon门店购买的第一件商品。那是十多年前，在Lululemon位于亚洲的首家门店——新加坡爱雍·乌节（Ion Orchard）购物中心——购买的一件训练上衣。

当时，他在另一家公司任职，常驻新加坡。但后来，他于2017年加入了这家在纳斯达克（Nasdaq）上市的跨国运动服装零售商，并一直服务至今。

如今已是东南亚市场总监的Campbell-Scott本月早些时候重返爱雍·乌节，出席该品牌旗舰店的重新开业仪式。这家位于商场负一楼的门店经过扩建，面积达5821平方英尺（sq ft），几乎是原店面积的两倍，并设有新加坡首个店内个性化定制服务区和一个专门的社群空间。

在11月11日活动开始前，Lululemon在乌节设计中心（Design Orchard）举办了名为“Made to Feel”的快闪活动。这是一场为期四天的健身与健康体验活动，内容包括由Lululemon品牌大使和教练带领的塑形普拉提、瑜伽、社群跑步和训练课程。

《商业时报周末版》（BT Weekend）与Campbell-Scott一同喝咖啡，深入了解该品牌在新加坡12年的发展历程，以及其如何在东南亚其他地区大力扩张。

尤其是在新加坡竞争激烈的零售市场，很少有品牌能坚持数年，更不用说12年了。这段历程是怎样的？

时间过得真快，看到Lululemon在新加坡的成长，真是令人惊叹。我们所说的“流汗社群”（sweat scene）规模变得越来越大，能有机会进入新加坡的各个不同领域，对我们来说是一种真正的荣幸。

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这家重新开业的门店采用了我们全新的全球门店设计理念，旨在向我们的温哥华（Vancouver）血统以及北美太平洋西北地区的自然景观致敬。

多年来，我们不断成长和调整，以适应消费者对运动、健康和运动服饰不断变化的态度，同时加强我们与本地社群的联系。

除了门店之外，Lululemon也举办了许多不同类型的活动。这些活动背后的考量是什么？

是的，这是我们与不同群体建立联系的整体战略的一部分。我们今年1月在克拉码头（Clarke Quay）举办了“训练场”（Training Ground）活动，当时我们的品牌大使、韩国真人秀《体能之巅：百人大挑战》（Physical: 100）的明星Amotti也来到现场授课。

我们有一个跑步俱乐部，会定期在我们遍布全岛的一家门店集合。活动通常在周日早上举行，我们的配速员会带领大家在附近进行约50分钟的跑步。

我们不是一个封闭的俱乐部。我们只是希望人们能来体验我们的理念，与我们的品牌大使一起锻炼，无论你是否穿着我们的产品。我们希望更多人能来体验穿着我们产品运动时的感受。

位于爱雍·乌节（Ion Orchard）的Lululemon门店经过扩建，面积达5821平方英尺，已于今年11月12日开业。 图片来源：LULULEMON

很明显，品牌策略也出现了重大转变，开始迎合男性顾客。

我们确实看到走进我们门店的男性顾客有所增加。我们设有男士专区，这是我们迎合这一客群的策略之一。

男性顾客可能是混合型运动员，他们需要不同的产品，比如一件可以用来跑步、训练甚至做瑜伽的上衣。还有一些男士想要非常舒适的日常服装，如衬衫、夹克和裤子，这些服装既能保持办公室所需的专业形象，又不必是正式的衬衫和领带。

对于东南亚的其他市场，有什么计划？

我们目前在新加坡有九家门店，分布相当广泛，从西部的Jem购物中心到东部的樟宜机场1号和3号航站楼。我觉得我们已经进驻了所有需要的战略位置，但总有更多可为的空间。如果我说新加坡没有未来的增长空间，那就太天真了。我们在新加坡肯定还有更多想做的事情。

至于东南亚其他地区，我们目前在马来西亚和泰国开展业务。一年多前，我们在曼谷最大的购物中心之一Mega Bangna开设了一家约4500平方英尺的门店。我们是三年前进入泰国市场的，那里人口众多，“流汗社群”仍在发展中，因此有很大的进一步增长机会。