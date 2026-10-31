2027款宝马3系评测：燃油车仍胜一筹，但电动车已紧追不舍

THE STEERING COLUMN

为燃油车欢呼——宝马M350比电动版i3 50更快、更轻、更具驾驶乐趣

无论你多么擅长玩“找不同”游戏，也很难将宝马M350 xDrive与其电动“表亲”新款i3区分开来。但车尾除外，四个粗大的排气管暴露了M350会排放碳的事实。

然而，新款3系的两个版本在更深层次上有所不同。i3是Neue Klasse（德语意为“新级别”）的产物，这是宝马从零开始为其电动未来构建的技术平台。

M350借鉴了Neue Klasse车型的外观、座舱和软件，但在这些表象之下，它仍是上一代3系的深度改造版本。

从账面数据来看，电动汽车（EV）轻松胜出。i3 50 xDrive的马力高达469匹，而M350为443匹。其高达912公里的续航里程甚至可以支持一次心血来潮的槟城炒粿条之旅，这或许是阻碍铁杆燃油车迷（或美食家）接受电动汽车的最后一道障碍。

四个粗大的排气管是这款3系为燃油车的标志。 图片来源：BMW

在德国，新款i3 50的价格也比M350便宜15,000欧元（约合16,700美元）。

然而，燃油动力并未全盘皆输。尽管动力稍逊，但M350的加速更快，百公里加速仅需4.1秒，而i3则为4.7秒。部分原因在于车重——这款燃油车重1,860公斤，比i3轻了约345公斤，这大致相当于i3所携带的四名成年人重量的电池。

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虽然M350在过弯时不如i3那般如手术刀般精准，但它的驾驶参与感极强。底盘平衡且扎实，全轮驱动系统提供了强大的抓地力，因此当您试图在连续弯道中划出完美路线时，车辆从不会有与您较劲的感觉。

与其内在的敏捷性相得益彰的，是那台渴望表现、如丝般顺滑的直列六缸发动机激动人心的咆哮声。它的声浪随着车速攀升而愈发高亢，直到您不可避免地松开油门，此时排气管传来令人愉悦的噼啪声。我将90%的时间都花在运动模式上，以保持动力系统的最佳状态。

简而言之，新款M350再次印证了为何3系是宝马中最具代表性的车型。在法国南部的葡萄酒产区驰骋，让我想起了自己为何如此热爱驾驶。

M350的舒适性也出人意料。行驶质感沉稳而不失柔软，而且发动机的设计师深知在某些时刻需要低声细语。

内饰方面，它与i3共享座舱设计，包括倾斜的17.9英寸触摸屏和能将信息华丽地投射在挡风玻璃底部的全景视觉显示屏（Panoramic Vision Display）。

宝马新款M350的全景视觉显示屏横跨挡风玻璃底部。 图片来源：BMW

由于地板下没有电池，后排座椅提供了更多的头部空间、宽度和腿部支撑。

但是，i3的一些小毛病也被继承了下来：没有遮阳帘的玻璃车顶，这在新加坡的炎热天气里简直如同刑事过失；还有需要通过触摸屏控制的空调出风口，这个设计我至死都会谴责。

后备箱容积为450升，比之前少了30升。我猜测这是因为M350的轻度混合动力系统的一些硬件被安置在后备箱地板下。这是一个48伏系统，带有一个可增加18匹马力的小型电动机，尽管我认为它对任何人的燃油账单都不会产生太大影响。

大多数买家会选择更省油、拥有156匹马力的318型号，该型号将与M350一同引入本地市场。

这将为新款3系在新加坡提供一个有趣的阵容：面向大多数人的318，为那些热爱驾驶并愿意花费超过40万新元（如果我的估算准确的话）的人准备的M350，以及用来吸引这两类消费者放弃燃油车的i3 50。

我向宝马Neue Klasse项目负责人Mike Reichelt提出，电动汽车效率很高，但燃油车仍然更富激情。

他承诺，宝马高性能M部门正在开发真正富有激情的电动汽车，但他个人喜爱电动汽车的原因是其平顺性。他补充道：“对我来说，它感觉就像一张飞毯。”

飞毯固然可爱，但如果你愿意为了拥有一台拥有出色底盘和卓越发动机的汽车而“卖肾”，那么M350就是你的不二之选，对我来说，它也比i3更具吸引力。不过话说回来，如果我真那么善于做选择，现在就不会在琢磨自己的肾值多少钱了。