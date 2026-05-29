专为冒险而生：Omega、TAG Heuer 和 Luminox 推出新款腕表
戴上这些专为勇者打造的腕表，探索未知领域，潜入深邃海洋，拥抱每一个精彩瞬间
- Omega Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light是James Bond海马系列300米潜水腕表历史上的首款计时码表。 图片：OMEGA
本文由AI辅助翻译
Omega
Omega将新款James Bond视频游戏《007 First Light》中的腕表变为现实。这款Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light腕表在游戏中作为任务工具出现，配备了能够干扰电子设备的黑客装置和强大的激光表带。
这款腕表是James Bond海马系列300米潜水腕表历史上的首款计时码表。它采用44毫米精钢表壳，搭配饰有白色珐琅潜水刻度的抛光黑色陶瓷表圈，以及抛光黑色陶瓷按钮。
黑色陶瓷表盘上饰有激光雕刻的波浪纹，并设有红色的Seamaster标识、6点钟位置的日期窗口，以及3点钟位置的青铜金PVD小表盘环。中央计时秒针也采用了类似的青铜金饰面。
该腕表配备了一条全新的黑、灰、米色相间的NATO表带，其灵感源自游戏，并呼应了《无暇赴死》（No Time to Die）的配色方案。蓝宝石玻璃表背下方饰有以黑色金属化工艺制作的《007 First Light》标志。透过表背，为腕表提供动力的Omega Co-Axial Master Chronometer Calibre 9900机芯清晰可见。
TAG Heuer
TAG Heuer新一代Aquaracer Professional Solargraph腕表采用Solargraph太阳能技术，可将自然光和人造光转化为能量，践行环保理念。
这款28毫米的Aquaracer Professional 100 Solargraph腕表风格更为优雅，专为追求精致品味与冒险精神的女性佩戴者而设计。
腕表搭载TH51-00 Solargraph机芯，充满电后可提供长达八个月的自主运行时间，而充满电大约需要14小时。该系列包括黑色和蓝色太阳纹表盘款式，以及两款珍珠母贝表盘款式，所有款式均镶嵌钻石时标。
这款40毫米的Aquaracer Professional 200 Solargraph腕表重塑了TAG Heuer的工具腕表概念，拥有更锐利的表壳几何线条、雕刻表圈、重新设计的指针、可更换表链系统，以及高达200米的防水性能。
腕表搭载TH50-00机芯，仅需10分钟光照即可提供40小时动力，充满电后可运行长达10个月。该表款提供精钢和钛金属版本，不仅坚固耐用，也非常适合夏季佩戴。
Luminox
Luminox Sand Turtle LM0326腕表扩展了Leatherback Sea Turtle 0320系列，是一款专为干旱和未开垦地带设计的坚固沙色表款。
这款腕表的灵感来自坚韧的棱皮龟，将该系列的海洋坚韧特性应用于陆地环境。它保留了标志性的44毫米龟形表壳，配备受保护的表冠、单向旋转表圈和一条沙色橡胶表带。
表壳和表圈由一种品牌称为Carbonox的玻璃纤维增强复合材料制成，重量轻且抗冲击性强，确保了佩戴的舒适性和耐用性。
其同色系的沙地迷彩美学风格，体现了从海洋灵感设计向陆地实用功能的转变，非常适合日常探险佩戴。
Sand Turtle腕表搭载瑞士制造的Ronda 515石英机芯，防水深度达100米。
Luminox Light Technology（雷明时光学技术）可确保在无需外部充电的情况下，提供长达25年的持续发光可见度。此外，12点钟位置还设有一个Super-LumiNova夜光圆点，以便在光线不足的条件下辨别方向。
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