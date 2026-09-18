Zverev 的进化之路：目标是 Alcaraz 和 Sinner，却击败了其他所有对手

这位发球强劲的德国选手凭借保持健康和稳定参赛，抓住了一个同辈选手未能抓住的机会

过去五年来，对于90年代出生的那一代球员而言，男子网坛已成为一个“三明治”格局，而 Alexander Zverev 和 Daniil Medvedev 正是其中“夹心层”的领军人物。

在职业生涯早期，他们曾一度跻身顶尖行列。从某些方面来说，他们将强力发球与防守反击相结合的打法具有革命性意义。

Zverev 和 Medvedev 击败了那些打法单一的发球重炮手，并对 Novak Djokovic、Rafael Nadal 和 Roger Federer 构成了挑战；Medvedev 曾在2021年美网击败 Djokovic 夺冠，并一度登顶世界第一。

但在大多数时候，他们都与大满贯（Grand Slam）冠军无缘，只能等待“三巨头”退出舞台，以便他们接管这项运动。

然而，“三巨头”直到年近四十也未曾让位。

这段漫长的等待足以让 Zverev 遭遇到来自后方的冲击——分别比他年轻七岁和四岁的 Carlos Alcaraz 和 Jannik Sinner 的崛起。

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现年29岁的 Zverev 是一位发球强劲的德国选手，他的俄罗斯裔父母从小培养他形成一种能够与前辈巨星在多拍对攻中抗衡的打法。然而，这却导致了他在大满贯赛事的后期阶段屡次惨败于 Alcaraz 和 Sinner 手中。

14个月前，在温布尔登锦标赛首轮出局后，Zverev 备受打击。

他当时说：“这不仅是在网球场上的感觉，更是对整个生活的感觉。目前，我很难在网球场外找到快乐。”

倍感孤独

一年后，他表示在球场上感到孤独，找不到任何答案。他在大赛中的成绩每况愈下。不久之后，他前往 Nadal 的网球学院，试图寻找他自己以及他的两位教练——他的父亲和兄弟——似乎都无法给出的答案。

Alcaraz 和 Sinner 实在太强大了。他们包揽了2024年和2025年所有的大满贯冠军，并且在去年的三项大满贯决赛中上演了对决。

他们年轻气盛，实力已超越 Zverev、Medvedev 和 Stefanos Tsitsipas——这三位曾被视为网坛接班人的主要角色，如今却光芒渐暗。而且，Alcaraz 和 Sinner 在很长一段时间内似乎都将占据统治地位。Zverev 无法找到克敌制胜的方法。

但事实证明，他并不需要这么做。

上周末夺得美网冠军后，Zverev 评价了自己在当今顶尖球员中的地位。

“此时此刻，或许是的，”他说，“但如果 Sinner 和 Alcaraz 都保持健康且处于巅峰状态呢？也许就不是了。如果所有人都健康，我认为 Jannik 更胜一筹。”

赢得最重大的比赛，通常意味着在关键时刻打出一些不可思议的正手、反手和发球。

Zverev 一直以来都能做到这一点，尤其是他的发球——比赛中最高效致命的武器之一，以及他那几乎从不出错的反手。

但胜利也关乎保持健康、稳定参赛，并能够应对大满贯五盘三胜制比赛给男子球员带来的严酷考验。今年，Zverev 在这方面比 Alcaraz、Sinner 和 Djokovic 做得更多、也更好。

如今，他已手握两座大满贯奖杯。而令人惊讶的是，在赢得这两座奖杯的征程中，他全年都未曾击败过 Alcaraz 或 Sinner。

首先，Alcaraz 在四月份因手腕受伤退赛，这使他错过了法国网球公开赛和温布尔登锦标赛。直到本届美网他才复出，但最终输给了 Ben Shelton。

至于 Sinner，他在法网比赛中因巴黎的热浪而体力不支。当时他距离直落三盘赢下第二轮比赛仅差一局，却突然变得虚弱，无法移动，此后只赢下了一局。Djokovic 也在第二天输了球。

Zverev 则成功地坚持了下来。当他进入决赛时，球网对面是世界排名第14位、一位正在崛起但状态不稳的意大利选手 Flavio Cobolli。经过五盘苦战，Zverev 最终赢得了他的第一个大满贯奖杯。

一个月后的温网决赛中，Sinner 用四盘击败了他。尽管如此，Zverev 打出了他职业生涯中最好、最具攻击性的网球之一，给 Sinner 造成了巨大压力，让他赢得并不轻松。

几周后，Sinner 宣布因膝伤康复将缺席辛辛那提公开赛。又过了两周，他退出了美网。Zverev 因此上升为赛会头号种子。

当时已是2号种子的 Alcaraz 被分在抽签表的另一半区，Zverev 无需在决赛前与他对阵。但 Alcaraz 已因伤休战近五个月，最终在四分之一决赛中失利。

Djokovic 在首轮就已出局，他在首日比赛中鏖战五盘后因身体不支而落败。

与此同时，Zverev 再次在大满贯签表中艰难前行，过程并非一帆风顺。他在首轮对阵意大利选手 Lorenzo Sonego 时，一度距离被淘汰仅差两分。第二轮他又打了五盘，才击败法国选手 Quentin Halys。

他挺了过来。他再次将自己置于一个有利位置，在众多顶级球员于决赛周末前纷纷出局的情况下，抓住了机会。

这项运动已经进入了一个“先发制人”与“底角防守反击”相结合的时代。上赛季末，Zverev 向自己承诺，无论输赢，他都要坚持这种打法，而他此后也几乎没有动摇过。

这一转变旨在与 Alcaraz 和 Sinner 竞争。最终，这也使得排名较低的选手更难像去年那样，在大赛中将他淘汰出局。

这种打法差点让他在温网击败 Sinner。在上周日（9月13日）对阵 Shelton 的比赛中，无论 Zverev 在回合开始时站位离底线多远，他都反复向场内压进。

在一些回合中，这需要数次击球才能实现，Zverev 在每次击球后都向前迈出一大步，以获得优势并将对手进一步逼退。在他的许多发球局中，他都紧贴底线站稳，寸步不让。

Zverev 抓住了一个同辈选手未能抓住的机会。他适应了新时代，他变得更强，他保持了健康，他坚持参赛。在今年，这些就足够了。NYTIMES