13-19岁艺术奖在高岛屋开幕，展出青少年及特需人士作品

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获奖作品将通过线上无声拍卖会向公众开放竞购

13-19岁艺术奖的最高奖项由16岁的 Zhou Shanwei 凭借作品《压力之下》（左）和14岁的 Zhao Manxu 凭借作品《遗失的记忆》获得。 图片来源：TRCL

【新加坡】一幅描绘被学业压力压垮的女孩的画作，以及另一幅描绘身体看似正在碎裂的瓷猫的作品，在2026年“13-19岁艺术奖”中荣获最高殊荣。该奖项共吸引了来自新加坡和东南亚的年轻艺术家提交的263份作品。

获奖作品目前在义安城中庭（Ngee Ann City Atrium）展出，一同展出的还有“艺术无极限”（Art Without Limits）组别的参赛作品。这是专为智力障碍艺术家设立的附属奖项，共吸引了37份参赛作品。

主竞赛单元的金奖由16岁的 Zhou Shanwei 凭借作品《压力之下》，以及14岁的 Zhao Manxu 凭借作品《遗失的记忆》获得。

主宾、社会及家庭发展部兼律政部高级政务次长 Eric Chua（右）正与一位年轻艺术家自拍。 图片来源：TRCL

Zhou 的画作描绘了一个被巨大的操控之手、散落的书本和一个沙漏所包围的女孩，捕捉了青少年所承受的期望之重。

与此同时，Zhao 精致的艺术作品描绘了一只身体由正在碎裂的瓷器构成的猫，象征着珍贵的记忆会如何随着时间的推移而破裂和变得零散。

在“艺术无极限”附属奖项中，最高奖项由四位15岁的特需青少年获得，他们是 Muhammad Aariq Rizqi Samrudy、Irfan Musa、Nur Cahaya Hashim 和 Rozita Ezyana Abdullah。

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他们的作品名为《繁荣盛放》，由四幅分别描绘锦鲤、莲花、花卉和柑橘的中国水墨画组成。

由四位特需青少年创作的中国水墨画《繁荣盛放》，获得了“艺术无极限”组别的最高奖项。 图片来源：TRCL

在周六（10月17日）的颁奖典礼上，社会及家庭发展部兼律政部高级政务次长 Eric Chua 表示，在他与残障人士及其看护者共事的六年中，有一个愿望反复出现：“希望被视作普通人，希望人们能看到他们本来的样子。”

他补充说，这次展览展示了社会如何能够“超越标签”，看到每件艺术品背后的创作者。“我们不希望包容性成为一件特殊的事情，一件一年中只发生几天的事情，”他说道。

他希望包容能成为生活中的常态，从一件简单的事情做起，比如询问一位艺术家其作品的灵感来源。“这种简单的兴趣实际上是在告诉艺术家们：我看见了你，我想听你的故事。”

社会及家庭发展部兼律政部高级政务次长 Eric Chua（中，着蓝衣）与比赛的组织者和获奖者于10月17日在义安城中庭共同庆祝展览开幕。 图片来源：TRCL

“13-19岁艺术奖”由艺术慈善机构 TRCL 主办，自2021年起得到《商业时报》(The Business Times) 的支持，旨在表彰13至19岁的艺术家。该奖项设有面向新加坡居民的实体艺术组别，以及面向东南亚参赛者的数码艺术组别。

2025年，CGS International Securities Singapore 作为主要赞助商加入，并帮助通过“艺术无极限”奖项将比赛范围扩大至特需艺术家。

今年，CGS International Securities Singapore 赞助了3万新元的现金，而新加坡高岛屋 (Takashimaya Singapore) 则提供了价值约2万3350新元的场地、营销支持和购物礼券。

左起：APSN 首席执行官 Stanley Tan、新加坡高岛屋副总经理 Takafumi Kanke、TRCL 首席运营官 Damien Lam、主宾、社会及家庭发展部兼律政部高级政务次长 Eric Chua、《商业时报》生活时尚版副主编兼“13-19岁艺术奖”副主席 Helmi Yusof，以及 CGS International Securities Singapore 首席执行官 Malcolm Koo。 图片来源：TRCL

CGS International Securities 首席执行官 Malcolm Koo 表示：“你们都是非常有才华的获奖者。未来将有许多人和组织在你们的道路上支持你们。”

公众可通过线上无声拍卖会购买获奖作品，网址为https://trcl.sg/13-19-art-prize/auction-2026/，优胜奖获奖作品的起拍价为800新元。

潜在买家可在同一链接浏览作品目录，选择一件作品并输入达到或超过最低金额的竞标价。拍卖结束时，出价最高者将通过电子邮件收到成功竞得的通知。

“13-19岁艺术奖”获奖作品拍卖筹得的款项将用于支持《商业时报》新苗艺术家基金（The Business Times Budding Artists Fund），而“艺术无极限”作品的销售收入将用于支持 APSN 为轻度智力障碍人士设立的特殊教育学校。

在义安城中庭举办的展览将持续至10月25日。 图片来源：TRCL

第六届主竞赛的法官由艺术家、艺术收藏家、教师和画廊经营者组成，他们是 Tan Kheng Lai、Tan See Kia、Nicholas Song、Rosalynn Tay、Zulkhairi Zulkiflee、Chang Siok Eng 和 Audrey Zhang。

在高岛屋举办的展览将于10月25日结束，但线上竞标将持续至11月30日晚上11点59分。