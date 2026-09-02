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新加坡国际摄影节回顾我国如何通过镜头审视自我。

Tan Pin Pin 1992年的摄影作品《校园游园会》是其个人影展中展出的63张黑白照片之一。 照片：TAN PIN PIN

【新加坡】新加坡瞬息万变，以至于仅一代人之前拍摄的照片，如今已颇具历史档案的质感。

在Tan Pin Pin 1992年的一张黑白照片中，一位戴着太阳镜的年轻女子穿梭在校园游园会欢乐拥挤的人群中，一只手向后拂去秀发。

在另一张照片里，一名女子在乌节路用方格手帕遮挡阳光。

Tan Pin Pin 这张摄于1992年、名为《乌节路》的街头摄影作品，定格了新加坡又一个平凡的瞬间。 照片：TAN PIN PIN

照片中并未发生什么惊天动地的大事，但这恰恰是其作品的魅力所在。这些照片的创作者Tan，如今已是一位备受赞誉的纪录片导演。

照片捕捉了在智能手机、社交媒体以及随时记录日常生活的风潮兴起之前，普通新加坡人的身影。

当时22岁的Tan从国外归来，漫步在城市中，拍摄从葬礼到婚礼的种种景象，留下了约2800张黑白底片。这次展出的63张照片便是其中的一部分。

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George Wong的作品《Fall in, Fall in》(2015年) 深情回顾了在国庆日期间，几乎每户建屋发展局 (建屋局) 家庭都悬挂国旗的那个年代。 照片：GEORGE WONG

她的展览只是第十届新加坡国际摄影节 (SIPF) 的亮点之一。本届摄影节从10月16日开始，将持续到2026年11月或2027年1月。

摄影师们对“熟悉事物的陌生化”这一现象的着迷，贯穿了本届摄影节。今年的主题“In my end is my beginning”（我的终点是我的起点）也恰如其分。

本届摄影节的核心项目《流动的图像：新加坡摄影 (2000-2025)》，是一项对过去25年本地摄影史的宏大回顾，汇集了47位艺术家的作品，在七个不同场地举办展览。

在Stephanie Lee充满活力的照片中，一对年长夫妇沐浴在五彩纸屑中，让私密的家庭历史呈现出电影般的质感。 照片：STEPHANIE LEE

展览场地包括 ShanghArt Gallery、Mizuma Gallery、Figment、新加坡邮政芽笼邮政局、国浩时代城 (Guoco Midtown)、芽笼东图书馆，以及由Cove管理的酒店 Stories Joo Chiat。

《流动的图像》并非按部就班地梳理时间线，而是探讨了新加坡摄影师如何利用摄影这一媒介，来应对科技、档案、身份、记忆、性别以及这座不断变化的城市等议题。

例如，George Wong 2015年的摄影作品《Fall in, Fall in》深情回顾了那个年代——国庆日期间，每户建屋发展局 (建屋局) 家庭都会获发一面新加坡国旗，并将其悬挂在自家墙沿上。

Ong Chan Hao 的作品《不便之处，敬请原谅》(Sorry for the Inconvenience) 将建筑工地的模糊影像与竣工后的大楼融合在一起。 照片：ONG CHAN HAO

Ong Chan Hao的作品《Sorry for the Inconvenience》将城市永不停歇的重建追求，化为一幅半抽象的图像，把建筑工地的模糊影像与竣工后的大楼融合在一起；而Stephanie Lee充满活力的作品则捕捉了一对年长夫妇沐浴在五彩纸屑中的画面，让私密的家庭历史充满了电影感。

对于新加坡国际摄影节联合创办人兼艺术总监Gwen Lee而言，十周年纪念的意义不在于庆祝胜利，而在于探问摄影的未来。她说：“每一张照片既是终点，也是起点。”她补充说，摄影在“每一次与观众的相遇中不断获得新的意义”。

在公开征集作品展 (Open Call Portfolio Showcase) 中，也展出了非新加坡籍摄影师的作品，例如 Janine Bachle 的《成为父母》(Becoming Parents) (2026年)。 照片：JANINE BACHLE

摄影节的视野也超越了新加坡。其国际公开征集作品展 (Open Call Portfolio Showcase) 呈现了来自16个国家的20个项目，同时还有从超过37个国家的188份申请中评选出的41本入围摄影集。

其中包括年轻摄影师 Hidhir Badaruddin 一个引人深思的项目，他通过非异性恋男性的视角重新构想了国民服役。Hidhir 是首位在2021年获得 Getty Images 奖助金的新加坡人。

新锐新加坡摄影师 Hidhir Badaruddin 透过他的镜头挑战传统的男性刻板印象。 照片：HIDHIR BADARUDDIN

此外，摄影节还设有作品集点评、讲座和大师班等活动，其中包括艺术家 Boris Eldagsen 发表的一场非常及时的专题演讲，探讨摄影与人工智能生成的“提示词摄影”(promptography) 之间的关系。

但最吸引人前往参观的理由或许更简单：看看新加坡在过去25年里是如何审视自己的。

欲知更多详情，请访问 sipf.sg。