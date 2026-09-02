新加坡摄影25年
新加坡国际摄影节回顾我国如何通过镜头审视自我。
- Tan Pin Pin 1992年的摄影作品《校园游园会》是其个人影展中展出的63张黑白照片之一。 照片：TAN PIN PIN
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】新加坡瞬息万变，以至于仅一代人之前拍摄的照片，如今已颇具历史档案的质感。
在Tan Pin Pin 1992年的一张黑白照片中，一位戴着太阳镜的年轻女子穿梭在校园游园会欢乐拥挤的人群中，一只手向后拂去秀发。
在另一张照片里，一名女子在乌节路用方格手帕遮挡阳光。
照片中并未发生什么惊天动地的大事，但这恰恰是其作品的魅力所在。这些照片的创作者Tan，如今已是一位备受赞誉的纪录片导演。
照片捕捉了在智能手机、社交媒体以及随时记录日常生活的风潮兴起之前，普通新加坡人的身影。
当时22岁的Tan从国外归来，漫步在城市中，拍摄从葬礼到婚礼的种种景象，留下了约2800张黑白底片。这次展出的63张照片便是其中的一部分。
她的展览只是第十届新加坡国际摄影节 (SIPF) 的亮点之一。本届摄影节从10月16日开始，将持续到2026年11月或2027年1月。
摄影师们对“熟悉事物的陌生化”这一现象的着迷，贯穿了本届摄影节。今年的主题“In my end is my beginning”（我的终点是我的起点）也恰如其分。
本届摄影节的核心项目《流动的图像：新加坡摄影 (2000-2025)》，是一项对过去25年本地摄影史的宏大回顾，汇集了47位艺术家的作品，在七个不同场地举办展览。
展览场地包括 ShanghArt Gallery、Mizuma Gallery、Figment、新加坡邮政芽笼邮政局、国浩时代城 (Guoco Midtown)、芽笼东图书馆，以及由Cove管理的酒店 Stories Joo Chiat。
《流动的图像》并非按部就班地梳理时间线，而是探讨了新加坡摄影师如何利用摄影这一媒介，来应对科技、档案、身份、记忆、性别以及这座不断变化的城市等议题。
例如，George Wong 2015年的摄影作品《Fall in, Fall in》深情回顾了那个年代——国庆日期间，每户建屋发展局 (建屋局) 家庭都会获发一面新加坡国旗，并将其悬挂在自家墙沿上。
Ong Chan Hao的作品《Sorry for the Inconvenience》将城市永不停歇的重建追求，化为一幅半抽象的图像，把建筑工地的模糊影像与竣工后的大楼融合在一起；而Stephanie Lee充满活力的作品则捕捉了一对年长夫妇沐浴在五彩纸屑中的画面，让私密的家庭历史充满了电影感。
对于新加坡国际摄影节联合创办人兼艺术总监Gwen Lee而言，十周年纪念的意义不在于庆祝胜利，而在于探问摄影的未来。她说：“每一张照片既是终点，也是起点。”她补充说，摄影在“每一次与观众的相遇中不断获得新的意义”。
摄影节的视野也超越了新加坡。其国际公开征集作品展 (Open Call Portfolio Showcase) 呈现了来自16个国家的20个项目，同时还有从超过37个国家的188份申请中评选出的41本入围摄影集。
其中包括年轻摄影师 Hidhir Badaruddin 一个引人深思的项目，他通过非异性恋男性的视角重新构想了国民服役。Hidhir 是首位在2021年获得 Getty Images 奖助金的新加坡人。
此外，摄影节还设有作品集点评、讲座和大师班等活动，其中包括艺术家 Boris Eldagsen 发表的一场非常及时的专题演讲，探讨摄影与人工智能生成的“提示词摄影”(promptography) 之间的关系。
但最吸引人前往参观的理由或许更简单：看看新加坡在过去25年里是如何审视自己的。
欲知更多详情，请访问 sipf.sg。
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