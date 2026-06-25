73岁艺术家Dana Lam举办首场个人艺术展
这位艺术家通过探索战争、悲伤与喜悦的新作品，打破了对退休生活的刻板印象
- 艺术家Dana Lam曾是一名记者、艺术家、剧作家、表演者、TheatreWorks（现为T:>Works）的创始成员，并两度担任妇女组织Aware的主席。 图片：CRISPIAN CHAN
本文由AI辅助翻译
【新加坡】人们常听到的退休故事是，他们开始摆弄园艺、打高尔夫、学编织或参加普拉提课程。换言之，他们保持活跃，心情愉快。
但Dana Lam对这些都毫无兴趣。她希望自己的晚年能充满社会通常为年轻人保留的愤怒、激情、喜悦、困惑、浪漫、冒险、失望和探索。
毕竟，她曾是一名记者、艺术家、剧作家、表演者、TheatreWorks（现为T:>Works）的创始成员，并两度担任妇女组织Aware的主席。
在2009年的历史性事件中，当Aware被试图压制LGBTQ观点和性教育的保守派悄然接管时，她也是奋力夺回该组织的**核心小组**成员之一。
因此，73岁的Lam将于7月在T:>Works位于72-13 Mohamed Sultan Road的场馆举办她的首场个人艺术展。
展览名为《谁知鸟儿去何方：Dana Lam六十年的实践》（Who Knows Where The Bird Goes: Dana Lam: Six Decades of Practice），汇集了她在绘画、动画、写作、表演和对话等领域的今昔作品。
这个标题听起来可能带有回顾意味，但当被问及这次展览是否是对她毕生作品的总结时，Lam立刻表示不满。
“不，”她立即回答。“我一生的工作尚未完成…… 在这个既可怕又美丽的世界里，对于活着的意义，还有太多需要尝试和理解。”
Lam就是Lam，即使是简单的宣言也带有一种宣言的力量。这种精神贯穿了整个展览。该展览是T:>Works一项新计划The Agency Fest委约的首位艺术家作品，旨在支持60岁及以上的艺术家。
展出作品中包括Lam首次尝试的动画作品，名为《是鸟吗？是飞机吗？》（Is It A Bird? Is It A Plane?），其名称取自超人的一句标志性台词。
对于Lam这一代人来说，这句话唤起了童年的惊奇：抬头仰望，发现一架飞机，向它挥手，相信天空中出现的东西可能是英雄的化身。即使是现在，当飞机飞过她家上空时，她可能还会叫孙辈们出来观看。
但昔日的纯真已经蒙上了阴影。“现在，当你问‘是鸟吗？是飞机吗？’时，那很可能是一架**无人机**。来的不是为你解决问题的超人，而是一架想攻击你和你家人的**无人机**。”
同样，Lam记得年轻时曾向过往的船只挥手。如今，一艘平静地穿过新加坡海峡的船只可能并不那么纯真。它可能正载着士兵、装甲或武器，要将死亡与毁灭带到别处。
这种不安是这部动画的核心。Lam并没有描绘战争场面，没有战场、爆炸或尸体。取而代之的是，一个向船挥手的孩子、一只狗、一个行走的人影。
威胁并未直接呈现，而是通过观者已知却无法看见的事物来感受。
Lam一直在思考生活在新加坡意味着什么。在这里，个人的困境可能感觉巨大，而战争却在仅几小时飞机航程之外的地方上演。
一个人如何哀悼一只狗、家人的病痛、亲人的猝然离世，而不贬低他人在别处所经历的苦难？一个人又如何承认自己身处的安逸，同时不将自己的悲伤视作虚假？
她的作品暗示了比较的荒谬性，但也拒绝将日常琐事视为微不足道。它将苦难视为一个光谱。“一个人的痛苦不会因为另一个人的灾难而变得虚假，”她说。
展览标题中的那只鸟也源于此。这幅与实物等大的八哥画作，灵感来自一位朋友在Instagram上发布的帖子，照片中是一只湿漉漉、疲惫不堪的生物，用Lam的话说，它“什么都见过了”。
她立刻就认出了它——那是一种被雨淋湿后依然回望的眼神。
然而，尽管Lam的作品带有一丝忧郁，却并不令人绝望。
“我也在颂扬生命，”她说。“活着本身的喜悦，制作和创造的喜悦，以及能够看见、听见、感受和接纳的喜悦。”
73岁的Lam并非希望人们因她的年龄而钦佩她，或因她依然忙碌而赞美她。她通过她的艺术提出了一个更严肃的要求——在当下与她相遇。
《谁知鸟儿去何方：Dana Lam六十年的实践》展览将于7月22日至8月8日在T:>Works（72-13 Mohammed Sultan Road）举行。
T:>Works还将举办The Agency筹款音乐会，由Jacintha Abisheganaden和Frances Lee演唱Dick Lee的歌曲。详情请访问tworksasia.org。
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