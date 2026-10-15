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这些是红点设计概念奖的部分获奖作品，理应尽快投入生产

每一个获奖创意的背后，都有一种独特的新奇感。 图片来源：红点设计大奖

【新加坡】每年十月，红点设计概念奖的获奖名单都会揭晓，展示一系列激动人心的创新设计。

审视这些影响我们日常生活的解决方案——从建筑、产品到通讯——其乐趣之一在于一窥未来的样貌。

这其中总有一种独特的新奇感。这些概念清晰地阐述了新想法，它们既源于好奇心，也同样是研究、修改和评估的产物。

该奖项是全球规模最大的专业设计概念与原型竞赛之一，参赛作品来自世界各地的公司、大学和个人。

杰出的参赛者因其高品质的设计而获得红点奖；开创性的作品则以“红点：最佳设计奖”（Red Dot: Best of the Best）加以致敬；而其中的最高成就者将摘得“红点之星”（Red Dot: Luminary）大奖。

许多概念从未超越原型阶段，但我们真心希望以下这些设计能够实现。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

walk me，日本丰田汽车公司（Toyota Motor Corporation）出品

walk me 助行器没有轮子，而是通过四条带有人工智能步态控制的机器腿，实现在狭窄空间内爬楼梯和横向移动。 图片来源：红点设计大奖

本年度“红点之星”（Red Dot: Luminary）大奖的得主看起来可能像是直接从《蜘蛛侠》电影里走出来的东西，但它其实更像是一个超级辅助工具，而非超级英雄。walk me 最贴切的描述是一个能带行动不便者去几乎任何地方的座椅。

它没有轮子，而是通过四条带有人工智能步态控制的机器腿，实现在狭窄空间内爬楼梯和横向移动。座椅高度可调节，方便使用者上下，并能与站立的行人保持视线水平的交流。

为了避免机械的冰冷感，其关节处覆盖着3D针织面料；类似毛毡的材料和办公椅的轮廓散发出一种友好而熟悉的氛围。这款助行器甚至会以类似于礼貌鞠躬的姿态迎接乘坐者——其灵感源于日本的“おもてなし”（omotenashi，待客之道）精神。

丰田的 walk me 因其支持独立、尊严和情感联系，同时“减少了与助行器相关的耻辱感”而摘得最高奖项。想象一下，这对于我们的超老龄化社会将意味着什么。

Cleer Infinity，中国深圳 grandsun 电子有限公司出品

耳挂式的 Cleer Infinity 不仅提供音频，其内置的心率传感器还能实现健康监测。 图片来源：红点设计大奖

开放式耳塞已问世多年，但我们喜欢这款耳挂式的 Cleer Infinity，因为它不仅仅是提供音频。这款生活服务产业群产品内置心率传感器，可进行健康监测，并以无限符号为灵感，呈现出极具时尚感的外形。

稳固的开放式佩戴设计让用户能够保持对周围环境的感知。 图片来源：红点设计大奖

稳固的开放式佩戴设计让用户能够在日常活动和户外锻炼中保持对环境的感知，并与周围保持联系。柔软的双层泡沫结构增强了舒适度，并减少了长时间使用带来的压力。

这款耳塞可以通过可更换的装饰夹进行个性化定制，并配有一个保费、触感柔软的 Alcantara 充电袋。这才是我们想要拥有的可穿戴技术。

混合动力百叶窗系统（Hybrid Lumina Slat System），澳门科技大学出品

混合动力百叶窗系统能在阻挡日间眩光的同时收集太阳能。 图片来源：红点设计大奖

能阻挡日间眩光的百叶窗固然好，但能在夜间利用收集的太阳能提供LED照明的百叶窗则更胜一筹。

日落之后，收集到的能量将为柔和的LED照明供电。 图片来源：红点设计大奖

而混合动力百叶窗系统（Hybrid Lumina Slat System）恰好做到了这一点，并且全天都保持着时尚的外观。我们很喜欢它在夜幕降临时散发出的柔和光芒，而且这是一个非常巧妙和可持续的解决方案，非常适合新加坡的天气。请快点有人来生产这款产品吧。

IXI 眼镜：重塑焦点，芬兰 IXI 出品

喜欢你所看到的吗？IXI 眼镜专为患有老花眼（即远视）的人士设计。 图片来源：红点设计大奖

这是一款智能眼镜——但请放心，它不是侵入式的人工智能眼镜。IXI 眼镜专为患有老花眼（即远视）的人士设计，全球有21亿人受此年龄相关问题困扰。

这是全球首款自动对焦眼镜，通过一种新颖的微型化技术将眼动追踪技术隐藏其中，从而得以实现。 图片来源：红点设计大奖

现有的眼镜要求佩戴者倾斜头部，在镜片中找到合适的区域，或者在阅读和远眺之间切换时更换眼镜。

然而，这项创新作为全球首款自动对焦眼镜，彻底解决了这些问题。它采用全新的微型化方法，将复杂的眼动追踪技术隐藏在轻便、时尚的眼镜中。

IXI 已经获得融资，并已建立了镜头制造业产业群和眼镜店分销网络。敬请关注。

PullPal，美国 David Minogue 出品

好狗狗：当四条腿的朋友突然猛拉牵引绳时，PullPal 解决了遛狗人面临的安全问题。 图片来源：红点设计大奖

任何曾与自己的狗狗上演过“拔河比赛”的人都会明白我们为什么需要这个产品。当四条腿的朋友突然猛拉牵引绳时，PullPal 解决了遛狗人面临的安全问题。

PullPal 完全是机械装置，无需电池或电子元件，是扼制链和钉式项圈的人性化替代品。 图片来源：红点设计大奖

这是一个简单而有效的解决方案，让遛狗变得更安全、更舒适。当牵引绳的张力超过设定阈值时，该设备会通过集成的哨子释放出一股受控的气流。这种声音会打断狗狗的注意力，阻止其猛冲和拉扯，而不会给它带来疼痛、恐惧或身体不适。

轻巧的 PullPal 直接附在狗的项圈上，完全是机械装置，无需电池或电子元件。

它是扼制链和钉式项圈的人性化替代品，而且遛狗人也无需依靠体力或蛮力来维持控制。

锦上添花的是，再也不会因为被一只过度兴奋的狗拖着到处跑而感到尴尬了。

AB2000 超紧凑型婴儿车，中国宁波妈咪宝婴童用品制造业产业群有限公司出品

这款婴儿车可以折叠成书本一样的形状，非常节省空间。 图片来源：红点设计大奖

啊，婴儿车。带小孩出门时的必备工具，但在不使用时却是个麻烦。

AB2000 的超紧凑外形下，配备了全尺寸座椅、多档位可调节靠背和宽敞的储物篮。 图片来源：红点设计大奖

这就是我们喜欢 AB2000 的原因。它可以折叠成书本一样的形状，厚度仅为11厘米，可在手提和背包模式之间转换，并能放入头顶行李舱。其超紧凑的外形下，配备了全尺寸座椅、多档位可调节靠背和宽敞的储物篮。

这款婴儿车采用航空级铝材制造，并通过了安全标准认证，将便携性与舒适性和简约设计融为一体。有人想生宝宝了吗？

轮椅雨披，新加坡 55 Minutes 出品

轮椅雨披在雨天为使用者提供全面保护。 图片来源：红点设计大奖

下雨时，撑开雨伞并不能完全保护轮椅使用者不被淋湿。目前的解决方案，包括雨伞架和传统雨披，要么不实用、不稳定、不舒适，甚至不安全。

然而，轮椅雨披（Wheelchair Poncho）专注于适应性，其六个基本设计标准是安全性、易用性、全身覆盖、适应性、可负担性和本地可得性。

其成果是一款可在30秒内展开的雨披，它采用受婴儿车蚊帐和户外设备启发的柔性自膨胀骨架。

磁性搭扣和可调节的拉绳为不同的使用者和轮椅提供了安全、舒适的贴合度；其透气的尼龙防撕裂面料减少了热量积聚，并在潮湿条件下能快速干燥。

这款轻便可折叠的雨披可以轻松装入包中，因此使用者外出时不必担心在没有防雨措施的情况下被雨淋到。

接下来，我们希望有一款设计能让我们在倾盆大雨中上车时保持干爽。

Aura，印度 Aditya Mehra 出品

Aura 是一款内置于浴室的时尚、隐蔽的建筑解决方案，可自动激活以干燥高湿度表面。 图片来源：红点设计大奖

温暖潮湿的浴室是霉菌和细菌滋生的完美环境。然而，传统的通风系统通常噪音大、不美观，而且只在湿气积聚后才做出反应。

无需毛巾：Aura 还可以提供气流，在淋浴后吹干您的身体。 图片来源：红点设计大奖

于是 Aura 应运而生——这是一款内置于浴室内部的时尚、隐蔽的建筑解决方案，它使用运动和湿度传感器持续监测环境状况。

当蒸汽水平上升时，它会自动激活，甚至可以在淋浴后提供身体烘干功能。一个双侧风槽系统通过在寒冷条件下输送暖风或在温暖条件下输送凉风来引导净化后的气流。

Aura 还会将气流重新导向高湿度表面，如地板、墙壁和天花板，以加速干燥和杀菌。这可以防止霉菌和微生物的滋生，以及由过度潮湿引起的长期结构性损坏。

新加坡家庭的浴室肯定需要这样一套设备。

InvisiLock，韩国 Ju Song-eun 出品

InvisiLock 可以防止他人窥视。 图片来源：红点设计大奖

电子门锁提供了无钥匙进入等便利。但如果您在输入密码时，有陌生人或不怀好意的人在周围徘徊怎么办？

这款门锁的密码输入按钮位于门把手内侧。 图片来源：红点设计大奖

InvisiLock 就应运而生。其设计将密码输入按钮移至门把手内侧，这样您在握住门把手时就可以自然地输入密码。这种隐藏式的位置可以防止他人窥视密码输入过程，从而减少用户的焦虑症并降低未经授权访问的风险。

此外，当有人靠近时，距离传感器会激活一个动画眼睛显示屏，利用“注视效应”来劝退反社会行为并威慑潜在的入侵者。

每次按下按钮，“眼睛”都会眨眼回应；当授权通过时，它会微笑，在整个解锁过程中提供直观的视觉反馈。当检测到用户时，四个发光指示灯会启动，引导手部找到隐藏的按钮，并提高在昏暗光线下的可用性。

唯一的问题是：为什么这款产品还没有上市？