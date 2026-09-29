阿加莎·克里斯蒂、谋杀与悬疑：亮相2026年新加坡作家节
从连环杀手到密室推理，2026年新加坡作家节探讨犯罪小说为何经久不衰
- 新加坡作家节的悬疑作家包括（从左至右）Silvia Moreno-Garcia、Ovidia Yu、Shuang Xuetao 和 Seo Mi-ae，他们的作品涵盖哥特式恐怖、历史悬疑、文学犯罪和心理悬疑等类型。 图片：MARTIN DEE & ARTS HOUSE GROUP
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】Agatha Christie 已逝世半个世纪，但谋杀悬疑类作品的生命力依旧旺盛。
在今年的新加坡作家节（SWF），“犯罪小说女王”将有一个专门的环节，探讨其经久不衰的影响力。此外，作家节还将围绕连环杀手、密室推理和凶器等主题展开讨论。
犯罪与悬疑是第29届作家节的主线之一。本届作家节将于11月13日至22日举行，届时将有超过300名作家、演讲者和主持人参与200多场活动。
本届作家节由艺术之家有限公司（Arts House Group）主办，备受赞誉的作家阵容包括 Amitav Ghosh（著有《罂粟海》）、Silvia Moreno-Garcia（著有《墨西哥式哥特》）和 Tan Twan Eng（著有《夕雾花园》）。
鉴于2026年新加坡作家节的主题是“众目睽睽下的隐藏”（Hidden In Plain Sight），犯罪小说似乎是为这一场合量身定做的。
就连作家节总监 Yong Shu Hoong 也对该类型作品在书籍、电影以及流媒体电视上层出不穷的谋杀、侦探和悬案所触及的广泛程度感到惊讶。
他表示：“我认为这类题材甚至可能比科幻小说更受欢迎。”科幻小说是2025年作家节的焦点类型。
然而，尽管犯罪小说中充斥着尸体、侦探和熟悉的转折，但他认为该类型几乎没有穷尽其可能性的危险：“我不认为这个类型真的会被写尽。优秀的作家总能找到方法为其注入新的活力。”
然而，它的吸引力或许不在于谋杀本身，而在于谋杀之后发生的事情。
在新加坡国立大学（国大）教授犯罪小说并担任本届新加坡作家节客座策展人的 Chan Cheow Thia 指出，该类型的经典承诺在于——最终会有人厘清混乱的局面。
他说：“其魅力在于秩序的恢复。犯罪在社会中造成了一道裂痕。然后，侦探、司法程序和法律力量解决了犯罪，弥合了这道裂痕，并恢复了秩序。在当今这个时代，这一点令人安心，因为一切都充满了不确定性。”
然而，当代犯罪小说作家越来越多地使这种“承诺”变得复杂，他们颠覆了传统的套路。
作家节的嘉宾之一是爱尔兰悬疑作家 Louise Hegarty，她的小说《Fair Play》借用了密室推理的设定，却将其机制转向了对悲痛的探讨。
另一位嘉宾是中国作家 Shuang Xuetao，他利用犯罪和惊悚小说的架构来审视记忆和道德模糊性，而不仅仅是找出罪魁祸首。
与此同时，新加坡本土的悬疑女王 Ovidia Yu 则以两种截然不同的模式进行创作：其一是当代安逸悬疑（cosy mystery）风格的《Aunty Lee》系列，其二是历史背景的《Crown Colony》悬疑系列，后者讲述了一位1930年代的侦探穿梭于殖民时期新加坡社会裂痕中的故事。
总而言之，这些都证明了谋杀题材依然充满生命力。
作家节犯罪与悬疑活动亮点
《魅力不减：Agatha Christie 的不朽传奇》：悬疑作家 Louise Hegarty 和 Robin Stevens 在 Agatha Christie 逝世50年后重温其作品，探讨她做对了什么、哪些部分至今仍惊人地现代，以及这位犯罪小说女王本人今天可能会读些什么。11月22日上午11时，维多利亚剧院。
《连环杀手的形成》：韩国犯罪小说作家 Seo Mi-ae 与新加坡的 Jocelyn Suarez 及马来西亚的 Rueben Dass 一同探讨如何进入杀手内心世界而不迷失自我的奇特训练。11月14日下午3时30分，维多利亚剧院。
《如何破解投毒案》：一位毒理学家和一位犯罪小说家（其身份在活动开始前保密）将区分小说中的毒药与现实中真正致命的物质。11月21日下午3时15分，旧国会大厦艺术之家。
《旧案新说》：Silvia Moreno-Garcia、Jean Tay 和 Ovidia Yu 从历史中汲取素材，题材涵盖1950年代的墨西哥、殖民地时期的新加坡，以及一桩1965年发生在新加坡的真实谋杀案。11月22日下午3时，维多利亚剧院。
《犯罪、记忆与道德模糊》：Shuang Xuetao 与译者 Jeremy Tiang 共同探讨当犯罪小说不再承诺提供简洁的答案，而成为一种书写不确定性本身的方式时，会发生什么。11月22日下午4时，国家美术馆。
《指控你，不好意思：桌面谋杀悬疑游戏》：一款角色扮演游戏，参与者将扮演角色，获得秘密和动机，并试图阻止一个无辜的人背黑锅。活动将于11月14日和21日在旧国会大厦艺术之家举行。
《非典型侦探》：Robin Stevens、Ning Cai 和 Shamini Flint 探讨那些不符合传统福尔摩斯模式的侦探——以及为何被低估本身可以成为一种探案优势。11月22日下午5时30分，旧国会大厦艺术之家。
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