CBD上班族迎来新的午餐伴侣：艺术

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新加坡美术馆将声音、雕塑和人工智能带入商业区

Zul Mahmod在亚洲广场第一大厦的装置作品吸收了莱佛士坊的实时节奏，并将其转化为声音创作。 图片：新加坡美术馆

【新加坡】根据可靠的研究，新加坡人是世界上走路最快的人群之一。而在岛上，这项国民天赋在中央商业区（CBD）表现得最为淋漓尽致，在这里，每一分钟似乎都与成本挂钩。

在这样一个区域，新加坡美术馆推出的新公共艺术步道感觉像是一次精准的介入。它不要求CBD的上班族为艺术腾出时间，而是将艺术放置在他们日常必经之处：连接桥、地铁站出口、广场以及摩天大楼之间的通道上。

以放置在莱佛士坊地铁站E出口的Yang Jie的声音雕塑《日常之钟》（Clock of the Everyday）为例。其灵感来自钟琴和机械钟楼，精准地探讨了时间这一主题。

位于莱佛士坊地铁站E出口的Yang Jie的声音雕塑《日常之钟》。 图片：新加坡美术馆

它像时钟一样运作，但不会告诉你会议要迟到五分钟了。相反，它用钟声标记着工作日中较为随性的节奏：早上7点45分CBD苏醒前的宁静，中午时分迅速加速的午餐人潮，下午4点下午茶时间的喘息，以及其他一些非同寻常的时刻。

在一个由日程主宰的地方，这钟声——混合了茶杯震动、扫帚扫地和迪斯科球旋转等奇特声音——为刻板的办公时间增添了一种异想天开的节奏。

在亚洲广场第一大厦（Asia Square Tower 1），Zul Mahmod的作品《循环——运动的共鸣》（Loop – The Resonance of Motion）呈现为一个抛光不锈钢的形态，圆润得像一根工业管道被弯曲成一个优雅的环。

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它通过振动激活，吸收CBD无休止的流动动态，并将其转化为可听见、近乎音乐般的声音。这个区域一直有其独特的脉搏——Zul则为它安装了一个扬声器。

与此同时，在OUE Link的建筑外墙数字屏幕上，Teow Yue Han和Federico Ruberto展示了一件技术精密的装置作品，名为《thusspoke.baby》。

这个“数字婴儿”被设想为在两年内不断学习和成长，它吸收来自全球新闻、天气和社交媒体的信息，然后在一天中释放出自己的文本和手势片段。

在两年时间里，Teow Yue Han和Federico Ruberto的“数字婴儿”将被输入源源不断的数字信息，以便它能发出自己的文本——就像婴儿学习说话一样。 图片：新加坡美术馆

在一个充斥着更新和信息仪表盘的区域，一个由全球信息喂养的婴儿，反映了我们当代人信息过载、不断处理信息却未必更明智的处境。

在莱佛士码头一号北座（One Raffles Quay North Tower），Catherine Hu的静谧模拟雕塑《雨天喷泉》（A fountain when it rains）与步道上其他更具科技感的作品形成了对比。

这些不起眼的雕塑由回收的瓷砖、混凝土和玻璃纤维制成。它们让人联想到建屋发展局（Housing & Development Board）组屋底层的家具和花园里的鸟浴盆，却坐落在玻璃和混凝土筑成的高楼大厦之间。只有在下雨时，它们才会变成喷泉。

Catherine Hu异想天开的鸟浴盆雕塑在CBD显得格格不入——而这正是其要点所在。 图片：新加坡美术馆

在一个偏爱实用物品的区域，Hu提供了一件没有明确交付成果或关键绩效指标的东西：它只是一个等待天气的物体。

最后是Finbarr Fallon在珊顿大厦（Shenton House）的作品《甜水》（Sweet Water），这或许是当前所有作品中最令人感伤的一件。这座野兽派风格的建筑即将被拆除，Fallon的回应是将它网格状的形态和马赛克顶冠转化为菠萝雕塑，放置在不同地点。

菠萝是繁荣昌盛的常见象征。但在这里，它也承载着历史：1861年的一项记录指出，当时在莱佛士坊（Raffles Place），菠萝片售价为一分钱。

Finbarr Fallon在珊顿大厦的菠萝雕塑向该建筑的结构和该地区的历史致敬。 图片：新加坡美术馆

Fallon将街头贸易、现代主义、重建和怀旧情怀融合到一个既有趣又伤感的物体中。

这个名为“瞬时脉动”（Momentary Pulses）的公共艺术步道将在Charles & Keith集团基金会的支持下持续到2027年底。目前展出五件作品，后续将增加两件。

不过就目前而言，CBD已经多了一些精准的“干扰”：一个会聆听的圆环，一个不守规矩的时钟，一个会思考的数字婴儿，一个等待雨水的喷泉，以及一个会记忆的菠萝。

这些或许无法改善你的季度业绩，但它们可能会改善你的午餐时光。

欲了解更多信息，请访问：bit.ly/MomentaryPulses