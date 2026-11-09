2026年“儿童助学”慈善活动：133名表演者积极筹备免费河畔嘉年华

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这场由《商业时报》和《海峡时报》联合举办的活动将首次以户外形式在大华银行大厦举行，届时将有音乐、舞蹈、美食和游戏等待着大家。

在新报业媒体（SPH Media）礼堂，为2026年“儿童助学”慈善活动进行排练的小表演者们全力以赴，展现最佳状态。 摄影：HELMI YUSOF，《商业时报》

[新加坡] 随着Elton John的歌曲《I’m Still Standing》的开场音符响彻新报业媒体（SPH Media）礼堂，满屋的小表演者们立刻活跃起来。

他们挥舞手臂，移动脚步，同步转身。有许多舞步需要记忆，队形需要完善，还有大量的编舞等待他们掌握。

过去几天，新报业媒体礼堂一直是一片繁忙景象，歌手、舞者和音乐家们正在为2026年“儿童助学”慈善活动进行排练。这项活动将于11月13日和14日回归，并迎来其史上最大规模的革新。

在沿用传统音乐会形式二十年后，这项由《商业时报》（The Business Times）和《海峡时报》（The Straits Times）联合举办的年度慈善筹款活动将移师户外，把新加坡河畔的大华银行大厦（UOB Plaza）中庭改造成为期两天的免费嘉年华。

对表演者而言，这意味着将离开环境可控的剧院，登上露天舞台。在那里，城市的喧嚣、过往的人群和多变的天气将带来别样的挑战。

一场精彩的盛会正等待着大家。

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孩子们伸展双臂，精神饱满，为即将在11月13日和14日于大华银行大厦举行的2026年“儿童助学”慈善活动排练集体舞。 摄影：HELMI YUSOF，《商业时报》

在这两天里，超过133名表演者将带来44个节目，内容包罗万象，涵盖音乐剧、芭蕾舞、嘻哈、古典音乐、流行乐和摇滚乐。

届时，您将欣赏到在广场台阶上进行的戏剧表演、日落时分在河畔上演的原声吉他弹唱、Michael Jackson的经典串烧歌曲，甚至还有由青少年领衔的跨代乐队。

演出时间从上午11点持续到晚上8点，欢迎观众随时前来，享受嘉年华村的乐趣。

现场设有丰富的游戏和互动活动，包括一面4.8米长的承诺墙，访客可以在墙上留下自己的印记，为慈善事业贡献一份力量。

孩子们可以制作自己的响板，体验脸部彩绘，或让漫画家为他们画肖像，而家人们则可以尽情享用来自美食摊位的爆米花、冰淇淋和其他小吃。

Kiss92、ONE FM 91.3和Money FM 89.3等广播电台也将在现场派发免费冰淇淋和周边商品。

在“儿童助学”慈善活动编舞师Charmain Ho和创意总监Amni Musfirah（前景，从左至右）的悉心指导下，小表演者们正在排练舞步。 摄影：HELMI YUSOF，《商业时报》

回到排练现场，兴奋的气氛愈发浓厚。

九岁的Rachel Lee和Colette Wong是来自蔡厝港小学的朋友，她们正准备释放内心的“女王”气场，扮演灰姑娘的坏姐姐——“煤渣姐妹”（Cinder Sisters）。

她们是业内亲切称呼的“三栖艺人”（triple threats）。“我们能唱、能跳、能演，”Lee自信地说道，“你必须看了我们的表演才能明白。”

对于来自淡马锡中学的13岁少年Adam Mifzal Syah来说，有些舞步颇具挑战。但他表示：“我希望参与其中，因为这是一个为两家慈善机构筹款、回馈社会的机会。”

这种慷慨精神是这项活动的核心。自2005年创办以来，该活动已为《海峡时报》学校零用钱基金（The Straits Times School Pocket Money Fund）和《商业时报》艺术拓展基金（The Business Times Budding Artists Fund）筹集了超过3200万新元，用于帮助弱势背景的儿童获得教育支持和发展艺术才能的机会。

对《商业时报》总编辑Chen Huifen而言，新的嘉年华形式旨在将这种奉献精神带出音乐厅。

“‘儿童助学’一直致力于帮助社会弱势儿童。但我们也希望提醒大家，奉献可以是充满乐趣的。通过将表演带到户外，免费开放活动，并增加美食、游戏和互动环节，我们希望为家庭、朋友甚至不经意路过的人们，创造一个可以共同享受的体验。”

2026年“儿童助学”嘉年华：开放舞台（ChildAid 2026 Festival: Open Stage）将于11月13日和14日上午11点至晚上8点，在莱佛士坊80号的大华银行大厦中庭举行。活动免费入场。您可以通过网站str.sg/CA2026或在现场通过PayNow进行捐款。