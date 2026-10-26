2026年“儿童益演”移师户外，在大华银行广场举办免费音乐艺术节
全天候的表演、美食摊位和互动活动，将《商业时报》和《海峡时报》的年度筹款活动带到莱佛士坊的中心地带
- Amni Musfirah（左）于2025年12月6日在 Sing60 音乐节上与“儿童益演”的表演者合影。她是2026年“儿童益演”的创意总监。 图片来源：《海峡时报》
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】在剧院和音乐厅举办了二十年演出后，“儿童益演”(ChildAid) 将首次把表演移至户外，并向所有公众免费开放。
这项由《商业时报》(The Business Times) 和《海峡时报》(The Straits Times) 联合举办的年度慈善筹款活动，将于11月13日和14日，把位于莱佛士坊的大华银行广场 (UOB Plaza) 中庭改造成为一个充满活力的艺术娱乐节。
这场名为“2026年儿童益演节：开放舞台”的活动，标志着该筹款活动从传统的售票音乐会形式实现重大转变，将音乐、舞蹈和戏剧表演带入中央商业区的核心地带。
在这两天里，访客可在上午11点至晚上8点之间的任何时间前来，欣赏涵盖音乐剧、芭蕾、嘻哈、古典音乐、流行、R&B和摇滚等多种形式的免费表演。
该艺术节还将设有一个户外村庄，提供互动艺术活动、美食摊位，并为访客提供多种创意方式为慈善事业做出贡献。
“儿童益演”现已迈入第21届，活动为两个受益机构筹集资金：《商业时报》属下的“艺术拓展基金”(The Business Times Budding Artists Fund)，为来自弱势背景的年轻人提供追求艺术的机会；以及《海峡时报》学校零用钱基金 (The Straits Times School Pocket Money Fund)，为低收入家庭的儿童提供经济援助。
自2005年创办以来，“儿童益演”已为这两个慈善机构筹集了超过3200万新元。今年的艺术节旨在通过取消票价门槛，让筹款活动更贴近大众，并邀请更广泛的公众在欣赏表演的同时为慈善事业贡献一份力量。
《商业时报》总编辑 Chen Huifen 表示：“‘儿童益演’的初衷始终是利用艺术来改变年轻人的生活。今年，我们汇集了超过130位来自不同年龄和背景的表演者，以此体现过去二十年来支持‘儿童益演’的广大社群。”
活动第一天将呈献不插电音乐表演、戏剧短剧和声乐展示。亮点包括一部音乐剧作品、演员们在广场台阶上的表演、在新加坡河畔进行的日落原声吉他演奏，以及一首特别编排的 Michael Jackson 经典串烧。
文化、社区及青年部长 David Neo 将于中午12点30分作为主宾出席活动。
同时，第二天的活动将融合更多元的舞蹈和音乐形式，从芭蕾、嘻哈到古典、流行和摇滚。观众还可以期待一个集结了歌手、舞者和乐手的综合表演，以及一支由青少年领衔的跨代乐队。
2026年“儿童益演”的创意总监是 Amni Musfirah，她自2008年14岁起便频繁参与这项年度筹款演出。
舞台之外，访客可以探索一个适合各年龄层的嘉年华村庄。其中一个亮点是一面长达4.8米的互动认捐墙，访客可以在那里制作个性化的计数器，作为筹款体验的一部分。
现场还会有漫画家进行即席创作、闪粉和脸部彩绘站，以及一个售卖爆米花、珍珠奶茶、零食和冰淇淋的美食市集，所有收益将捐给上述两个慈善机构。
2026年“儿童益演”得到了大华银行 (UOB)、金光集团基金会 (Musim Mas Foundation)、Lim Chin Hua 的遗产，以及 Choo 家族的慷慨捐助，后者旨在纪念已故的 Choo Lye Heng 和 Lim Swee Hiang。
大华银行是场地赞助商。虽然入场免费，但公众可以通过 giving.sg 网站或在活动现场扫描 PayNow 二维码进行捐款。
2026年“儿童益演”节：开放舞台将于11月13日和14日上午11点至晚上8点，在莱佛士坊80号的大华银行广场中庭举行。
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