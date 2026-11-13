ChildAid 2026：音乐、游戏和美食节筹得230万新元

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《商业时报》和《海峡时报》的年度慈善活动回归，在河畔举行为期两天的庆祝活动，超过133名表演者参与演出

新报业媒体 (SPH Media) 的 Chan Yeng Kit（中左）将一幅画作赠予文化、社区及青年部长 David Neo（中右）。该画由《商业时报》艺术拓展基金资助的学生 Toh Jia Ming 创作。 图片来源：《海峡时报》

[新加坡] 莱佛士坊平日里多是银行家和商界人士的身影，但上周五（11月13日），这个金融区却上演了另一番景象。ChildAid 2026 在大华银行（UOB）大厦中庭拉开了其首个户外嘉年华的帷幕。

这项由《商业时报》（The Business Times）和《海峡时报》（The Straits Times）联合举办的年度慈善筹款活动，打破了传统的音乐会形式，将河畔场地改造成一个集表演、美食、游戏和互动活动于一体、全天候热闹非凡的嘉年华。

文化、社区及青年部长 David Neo 作为主宾于午后不久抵达。他观看了年轻才俊的表演，并向活动的主要授权人颁发了感谢状。

这些主要授权人包括大华银行——同时也是场地合作伙伴、Musim Mas Foundation、Lim Chin Hua 的遗产，以及 Choo 家族。Choo 家族的捐款是为了纪念已故的 Choo Lye Heng 和 Lim Swee Hiang。

今年的 ChildAid 为《商业时报》艺术拓展基金（The Business Times’ Budding Artists Fund）和《海峡时报》学校零用钱基金（The Straits Times School Pocket Money Fund）筹集了230万新元。这两个基金分别用于支持弱势青年的艺术教育，以及为低收入家庭的儿童提供上学开销。

出席活动的还有新报业媒体执行主席 Chan Yeng Kit、董事经理 Kuek Yu Chuang、《商业时报》编辑 Chen Huifen 以及《海峡时报》编辑 Jaime Ho。

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文化、社区及青年部长 David Neo 与小提琴手 Travis Wong 在互动点击墙前，为嘉年华揭幕。 图片来源：《海峡时报》

颁奖仪式后，Neo 参观了嘉年华场地，尝试了互动点击墙、抓娃娃机和“生命之纱”艺术装置，并参观了其他活动项目。

他还与新报业媒体旗下广播电台 Kiss92、ONE FM 91.3 和 Money FM 89.3 的 DJ 及团队开玩笑，这些电台的展位在现场免费派发冰淇淋。

庆祝活动一直持续到周五晚上，节目内容丰富多彩，包括音乐剧、不插电表演和舞蹈等。

周六下午2点起，娱乐活动将继续上演，表演类型包括芭蕾、嘻哈、古典音乐、流行、R&B和摇滚等。为期两天的庆祝活动总计有44个节目，超过133名表演者参与。

参观者可以制作个性化的点击器，进行脸部彩绘，或请漫画家为自己画像。现场还有提供爆米花、棉花糖等小吃的食品摊位，增添了浓厚的嘉年华气氛。

ChildAid 今年已是第21届，自2005年创办以来，已筹集超过3200万新元。

大华银行基金会（UOB Foundation）主席 Janet Young 表示：“作为场地合作伙伴和长期主要授权人，大华银行希望将 ChildAid 带到大华银行大厦中庭，能让奉献精神更加深入人心、更具包容性，从而激励更多人帮助每个孩子建立更美好的未来。”

ChildAid 2026 嘉年华：开放舞台活动将于周六上午10点至晚上8点，在莱佛士坊80号的大华银行大厦中庭继续进行。入场免费，欢迎通过 PayNow 或访问str.sg/CA2026进行捐款。