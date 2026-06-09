这位澳大利亚艺术家的装置艺术展所到之处皆吸引大量访客排队等候

CJ Hendry 的“花卉市场”本周在新加坡滨海湾花园的 IMBA 剧院进行东南亚首秀。 图片：IMBA

【新加坡】谁会不喜欢花呢？

它们色彩缤纷、令人愉悦，能点亮任何房间。现在，想象一下，成千上万朵毛绒花填满一个大型画廊，它们永远不会凋谢。

“花卉市场”中一片毛绒花海。 图片：IMBA

这就是“花卉市场”（Flower Market），一个由常驻纽约的澳大利亚当代艺术家 Catherine Jenna Hendry（更为人所知的名字是 CJ Hendry）创作的公共装置艺术展。该展览本周在新加坡进行其东南亚首秀。

Hendry 是一位自学成才的艺术家。 图片：CJ HENDRY STUDIO

Hendry 是一位自学成才的艺术家，她曾两次从大学辍学（分别是在修读建筑学和金融学期间），并以其对日常物品的超写实画作而闻名。

这场沉浸式活动欢迎儿童参加。 图片：IMBA

但她也开始举办大型沉浸式艺术装置展，并将访客互动融入体验之中。例如，访客可以在形似精神病房墙壁的充气城堡上跳跃，以欣赏她罗夏克墨迹测验般的艺术品；或是在一个巨大的“雪花球”中与飘落的白色纸屑互动；还可以用汽车旅馆风格的钥匙逐一尝试打开数百个挂锁。

制作属于你自己的花束。 图片：IMBA

在“花卉市场”，您可以漫步于一排排色彩鲜艳的毛绒花丛中，感受其织物的柔软舒适，并亲手挑选花茎，打造属于自己的花束。

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这是一个巧妙的设计——既是一种平易近人的艺术形式，也是一个快闪店，访客可以在这里购买“作品”带回家。

现场提供超过30种花卉。 图片：CORINNE KERK, BT

你内心的消费欲望很可能会让你花费超出预期，但可以说，慢慢浏览并挑选花朵，组成自己心目中美丽花束的过程，本身就是一种艺术表达。

卓锦万代兰是新加坡站的限定款。 图片：CORINNE KERK, BT

而且这个过程充满乐趣。现场展出了超过30种毛绒花卉，其中八种是为新加坡站专门设计的。

例如新加坡的国花卓锦万代兰（Papilionanthe Miss Joaquim）、莱佛士猪笼草和新加坡姜花。

莱佛士猪笼草是另一款新加坡限定品种。 图片：CORINNE KERK, BT

展览免费入场，每位访客可获赠一枝花，额外购买则每枝7新元。

不过需要提醒的是，自2024年以来，“花卉市场”所到之处（包括纽约、香港、阿布扎比和悉尼）都出现了长达数小时的排队队伍。预计新加坡站也会出现同样的情况，目前预注册名额已满，但欢迎访客直接到场等候。

作为双展活动的一部分，“花卉市场”结束后将紧接着举办 Juju World。这是一个售票活动，展期为6月20日至7月18日。

一位访客在她的包上挂着 Juju 玩具。 图片：CJ HENDRY 在悉尼的“花卉市场”

Juju 是 Hendry 的首个收藏级玩具系列，可能会让人联想到日本 Sanrio 公司的可爱兔子角色 My Melody，后者总是在其粉色头巾上戴着一朵花。

然而，在 Hendry 的版本中，兔子的耳朵是垂下来的，花朵则遮住了一只眼睛。

Juju World 是首个围绕 Hendry 的兔子角色打造的互动充气体验展。 图片：IMBA

Juju World 被誉为全球首个围绕该角色打造的互动充气体验展，届时将推出全新黄色的兔子形象。此外，新加坡站还将独家发售限量版的大尺寸 Juju。

更多细节即将公布，但可以预见，Juju World 将和“花卉市场”一样，色彩鲜明、充满趣味和欢乐。

毕竟，正如 Hendry 所说：“这个世界上的奇思妙想还不够多。”她补充道：“走进一个展览，纯粹地享受它，度过一段愉快的时光，这完全没问题。”

在当今这个充满阴霾和沉闷的世界里，这确实是个不错的主意。

“花卉市场”将于6月10日至14日在滨海湾花园的 IMBA 剧院举行，每日上午9点至晚上9点对公众开放（最后入场时间为晚上8点）。