DESIGN

一位业主将她的洋房打造成一个充满花草、动物和新加坡艺术家 Yip Yew Chong 艺术作品的空间。

这栋房子的设计围绕着一个12米乘5米的内部庭院。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

2025年，为纪念自己成为艺术家的第十个年头，新加坡艺术家 Yip Yew Chong 创作了一幅由两块画布组成的丙烯画。这幅画作延续了他标志性的风格，描绘了甘榜、街头小贩和店屋的景象，与他在牛车水闻名的、捕捉早期华人移民日常生活的壁画如出一辙。

他的作品为他赢得了一大批粉丝，其中一位就购买了他“Below”系列中的一幅画作，并将其陈列在自己位于汤申区的洋房中。这栋洋房也反映出她对花草、动物和艺术的热爱。

如今，这幅画被置于一个显眼的位置，正对着一个绿意盎然的庭院，从主入口处便清晰可见。

“他是我最喜爱的艺术家之一，”业主说道。她购买的第一件 Yip 的作品是Reminiscing Lodhi。

她和她的丈夫都是职场人士，育有四个年龄在10到16岁之间的孩子。他们需要更大的居住空间，最终在一个宁静的无尾静巷里找到了这片占地10,000平方英尺的地块。

这栋洋房占地10,000平方英尺。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

受委托设计这栋房子的 Ming Architects 在其中心位置打造了一个12米乘5米的宽敞庭院。“由于邻居的房子离得很近，我们将所有房间的朝向都调整为面向中央庭院花园，”该公司创始人 Tan Cher Ming 说道。

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全高的玻璃推拉门使房子看起来通透。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

一楼的客厅、餐厅、厨房和书房都围绕着庭院。二楼的主卧、儿童房以及阁楼的娱乐区都可以俯瞰庭院的景致。

庭院四周和房屋外墙都安装了全高的玻璃推拉门，这使得整栋房子显得格外通透——尤其是在门全部敞开时。这样的设计正符合了客户对于打造一个明亮、通风的现代热带住宅的要求。

庭院是这栋房子的核心。景观设计公司 Main Green 挑选了一些特别的植物品种。Tan 表示，此举是“为了营造出一种独特、现代的景观，避免使用（本地住宅中）常见的典型热带植物”。

庭院中种植了各种植物，包括类似棕榈的露兜树、酒瓶兰、树蕨、迷你番石榴树和开着粉色花朵的杜鹃红山茶灌木等。

“有很多鸟儿在这里筑巢。我不得不阻止园丁把鸟巢移走，”业主谈到花园成功吸引动物时笑着说。此外，从客厅可以望见前花园里几棵如雕塑般的猴面包树。

业主也很喜欢这栋房子高效的布局。例如，楼梯和电梯位于主门两侧，回家的家庭成员可以直接上楼，无需穿过一楼的公共区域。

建筑外立面由大理石覆层、保护隐私的木纹铝屏和黑色金属窗框构成，整体感觉时尚而沉稳。这种设计风格也延伸到了室内：楼上铺设了胡桃木长条地板，一楼则是沙色的洞石地板。

对于洞石地板，业主选择了一种独特的皮革面处理，并大胆地保留了石材的天然孔洞未加填充。“与抛光大理石不同，开空调时我的脚不会觉得冰冷；天气炎热时，地板摸上去也不会烫，”她补充道。

经典的家具——来自 Flos 的 Arco 落地灯和来自 B&B Italia 的 Camaleonda 沙发——为客厅奠定了基调。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

客厅里摆放着由 Mario Bellini 在1970年代设计的 B&B Italia 经典 Camaleonda 沙发，可进行多种组合，营造出温馨宜人的氛围。在客人可以围坐的茶几模块上，韩国艺术家 Byun Dae-yong 的小雕塑A Bear Reading a Book成为视觉焦点。

韩国艺术家 Byun Dae-yong 的小雕塑 A Bear Reading a Book，是茶几模块上的一个视觉焦点。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

沙发后面，餐桌上方悬挂着一组 Bocci 73.6 Stem 吊灯，营造出一种低调的戏剧感，避免了单个大型吊灯的沉重感。业主说，这里是她最喜欢的合影地点，因为这些灯光能让照片效果非常出彩。

主卧室外挂着 Yip Yew Chong 的两幅丙烯帆布画。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

她将家具和灯具的选择交给了 Tan 的团队，但她对艺术品的选择和摆放，则为这栋房子注入了鲜明的个人风格。

主卧室外还挂着 Yip Yew Chong 的另外两幅丙烯帆布作品——Below the Golden Mount（2021年）和 Below the Victoria Peak（2021年）。

“他能捕捉到一个地方的风情和氛围，比如你看到这幅画，就知道画的是香港，”业主在谈到为何被 Yip 的风格吸引时说道。

书房里有一张定制的桌子和一盏来自 Juniper Design 的缎面黄铜 Thin Shared 工作灯。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

她最近又挂上了一幅新画，是来自 Asia Art Collective 的艺术家 Fan Shao Hua 的作品The Barber Shop。此外，阁楼里一间专门的艺术品储藏室还存放着更多等待展示的作品。

这栋房子显然也激发了业主的收藏热情，她正兴致勃勃地计划购买一座在意大利托斯卡纳地区圣吉米尼亚诺看到的雕塑，并打算将其放置在泳池的基座上。

楼梯旁边的次入口，以锦鲤池和禅意石景花园作点缀，提供了一种不同的入门视角。 图片来源：STUDIO PERIPHERY

她和丈夫也希望这栋房子能为孩子们带来乐趣——而事实也确实如此。阁楼里设有街机和电子游戏设备，两个年幼的孩子经常在游泳池玩耍，娱乐室也举办了许多次电影之夜。

业主发现自己最常待的地方是客厅，这里一边能听到泳池传来令人放松的水声，另一边则能欣赏到庭院花园的景色。在这一层，他们几乎不怎么开空调。

她补充道：“在这里，你能真正感受到热带生活的气息。”