隈研吾操刀设计的剧院与博物馆将于2030年登陆乌节路

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该开发项目为新加坡购物带带来新的文化地标

连接表演艺术剧院和当代艺术博物馆的多层文化门厅的艺术效果图。 图片来源：PACIFIC EAGLE REAL ESTATE

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】乌节路将迎来一个全新的重要文化地标：一个拥有1000个座位的剧院和一个三层楼高的当代艺术博物馆。这两者都将坐落于东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）旧址的重建项目中。

这个高190米、共30层的综合用途项目由日本著名建筑师 Kengo Kuma 操刀设计，其公司也正与新加坡的 K2LD Architects 建筑事务所合作设计新加坡建国先贤纪念园（Founders’ Memorial）这一新地标。

位于东陵路19号的该项目预计于2030年开幕，将集办公、零售、康养和文化空间于一体。该地段坐落于乌节（Orchard）地铁站和乌节大道地铁站之间的乌节路区。

这座拥有1000个座位的剧院将按世界级标准设计，可承办国际和本地的演出。 图片来源：PACIFIC EAGLE REAL ESTATE

金鹰地产（Pacific Eagle Real Estate，简称PERE）是陈江和（Tanoto）家族旗下的房地产投资与开发部门。该公司于2022年以8.68亿新元购得这块永久地契地段。PERE执行董事 Richard Goh 表示，公司将剧院和博物馆作为一份“献给新加坡的礼物”。

文化、社区及青年部长 David Neo 于周四（8月27日）晚间，在年度艺术赞助奖（Patron of the Arts Awards）颁奖典礼上公布了金鹰地产的这项计划。

这项宣布正值私人界对艺术的支持攀升至历史新高之际：今年的颁奖典礼向585名个人和机构在2025年所作出的8950万新元贡献致敬——与前一年相比增幅高达95%。

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该开发项目将设有大面积的绿化和景观露台，裙楼屋顶还将建有一个圆形剧场。 图片来源：PACIFIC EAGLE REAL ESTATE

个人赞助也创下新高，480名个人赞助者占今年所有赞助者的82%。获奖者包括 Dr Leon Chew、De Miguel Solaguren 家族、Charles & Keith 集团基金会、大华银行 (UOB)、新电信 (Singtel)、白新春茶庄 (Pek Sin Choon tea company) 以及莱佛士酒店 (Raffles Hotel)。

据金鹰地产透露，这座东陵路剧院将占地约9万8000平方英尺（sq ft），楼高四层，设有三层观众席，共提供1000个座位。

美国咨询公司 Theatre Projects 负责场地设计，声学部分则由 Nagata Acoustics 负责；两者均为该领域的佼佼者。

从这座尚未命名的剧院的镜框式舞台望向舞台的视角。 图片来源：PACIFIC EAGLE REAL ESTATE

该剧院的舞台大小将与滨海艺术中心剧院（Esplanade Theatre）相当，配备可调节的镜框式舞台、乐池和吊景系统，并设有完善的后台设施和专用的装卸区。

其规模之所以重要，是因为它填补了新加坡剧院领域的一个空白。维多利亚剧院（Victoria Theatre）和戏剧中心（Drama Centre）剧院各只有600多个座位，而滨海艺术中心剧院则有近2000个座位。

同样重要的是其商业模式：金鹰地产将免除剧院长达20年租期的基本租金，这有望帮助艺术公司降低其面临的最大固定成本之一。

重建后的东陵购物中心将成为一个集甲级写字楼、零售、康养和文化空间于一体的综合性目的地。 图片来源：PACIFIC EAGLE REAL ESTATE

国家艺术理事会 (艺理会) (NAC) 将为该剧院的运营启动一项意向书征集活动，本地和外国公司均可参与；但有意的外国方必须与本地伙伴合作。

与剧院并设的是一个占地3万平方英尺的当代艺术博物馆，该馆将横跨三个楼层，由陈江和艺术基金会（Tanoto Art Foundation，简称TAF）负责运营和策展。

陈江和艺术基金会是一个相对年轻的基金会，今年一月份于新加坡艺术周期间，在 New Bahru 举办了其首个大型群展“感知的仪式”（Rituals of Perception），并广受好评。

陈江和艺术基金会的艺术展“感知的仪式”（Rituals Of Perception）在今年一月的2026年新加坡艺术周期间获得了高度评价。 PHOTO: TANOTO ART FOUNDATION

陈江和艺术基金会信托人 Belinda Tanoto 表示：“我们相信，艺术和教育一样，应该面向每一个人。作为新加坡首批私人艺术基金会之一，我们致力于将人们与我们这个时代的艺术联系起来。”

剧院和博物馆的结合，有望赋予乌节路东陵路段更强的文化特质，同时也能吸引该区域现成的客流。

乌节路区域拥有超过30家酒店（约1万1000间客房）、约40家购物中心和大约50家旗舰店。

对于剧院而言，其规模、黄金地段和免租期的结合，可能会重塑新加坡表演艺术界的格局。

与此同时，由陈江和艺术基金会主导的这座中型博物馆，无疑将为新加坡的当代艺术界增添分量。