Louis Vuitton与Campana携手，将旅行传统延伸至家具与艺术领域

巴西设计师Humberto Campana探讨工艺、巴西以及Objets Nomades系列不断演变的传奇

Louis Vuitton与Campana的合作为Objets Nomades系列带来了惊艳的新品，例如（从左至右）：Kaleidoscope珍稀皮革橱柜、Cocoon Dichroic吊椅以及Odyssee桌上足球。 图片来源：LOUIS VUITTON

【新加坡】法国时尚巨头Louis Vuitton以行李箱制造起家——尽管其业务早已超越了传统旅行箱和手提箱的范畴，但它从未忘记其源于旅行的初心。

Objets Nomades系列将这一旅行传统延伸至家具和家居用品领域，涵盖了从椅子、灯具到吊床、橱柜等各式产品。

在将该项目推向新高度的设计师中，就包括巴西工作室Estudio Campana的创始人Humberto和Fernando Campana兄弟。

他们与Louis Vuitton的合作已持续近13年，期间诞生了Maracatu壁挂式橱柜和Cocoon吊椅等杰作。

Cocoon Dichroic是Cocoon吊椅的最新版本，这款吊椅已成为Louis Vuitton与Campana合作的标志性作品之一。 图片来源：LOUIS VUITTON

“这就像打乒乓球，”Humberto Campana在巴西通过Zoom通话时说道。“我带给他们诗意，他们则带给我严谨的逻辑。”

Campana的作品以即兴创作、材料叠加和物质转化而闻名，他擅长将废旧木料、绳索、布料边角料和毛绒玩具等转化为富有表现力的设计作品。

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而在与Louis Vuitton的合作中，这种设计语言经过了皮具工艺、工程技术、精致的收尾处理以及奢侈品工坊资源的诠释和升华。

“对我们来说，每一件物品都始于材料、形状和功能，”Campana说。“以Cocoon吊椅为例。吊椅这种形式早已存在，但我们赋予了它新的叙事，其灵感源于自然、树根和其他有机形态。”

Humberto Campana是Estudio Campana的创始人之一。 图片来源：LOUIS VUITTON

他解释说，他“在外壳上开了一些像岛屿一样的小孔”，因为他不希望坐在椅子里的人感到“幽闭恐惧”。“我们的想法，”他补充道，“是营造一种漂浮在空中的感觉。”

此后，Cocoon吊椅成为Objets Nomades系列中的经典作品之一：它既是座椅，也是庇护所，更是一个私密的遁世空间。2026年的版本是与法国设计师Geraldine Gonzalez共同创作的、独一无二的Cocoon Dichroic。

其虹彩般的外壳呼应了北京三里屯的路易威登之家，后者的半透明外墙本身就受到了Nicolas Ghesquiere设计的一款连衣裙的启发，由此形成了一条从时尚到建筑再到家具的灵感转换链。

Kaleidoscope珍稀皮革橱柜拥有616个皮革覆盖的切面，由不同色度的绿色珍稀皮革边角料制成。 图片来源：LOUIS VUITTON

另一件2026年的作品——Kaleidoscope珍稀皮革橱柜，其诞生也始于一次灵感转换。Campana此前曾为迈阿密设计展创作过一件镜面作品，Louis Vuitton则提议将这个想法转化为一个橱柜。

最终成品由616个皮革覆盖的切面组成，使用了不同色度的绿色珍稀皮革边角料，手工拼装成万花筒般的图案，并配有黄铜底脚。

“我们的理念始终是创造珍贵之物，”Campana说。“我所有的作品都关乎‘转化’——将看似平凡之物转化为珍贵之物。Louis Vuitton也同样专注于此：无论是皮革选材、制作工艺，还是打造一件物品所投入的时间。”

Objets Nomades既不是传统的家具发布，也不是艺术委托项目。它占据了一个在奢侈品牌中日益流行的混合类别：一个强调工艺、稀有性和文化信誉的限量版系列，同时将品牌影响力扩展到时装和皮具之外。

Campana意识到，这些作品必须在两个层面上发挥作用：既是功能性物品，也是收藏品。

“每当我设计一件作品时，我都希望它能代代相传，”他说。“如果我要做一把椅子，我会问：为什么要再做一把新椅子？世界上已经充满了椅子。它必须带来意义。”

对他而言，这种意义常常回归到巴西。

“巴西拥有丰富的自然资源，但这些资源正在遭到破坏，”他说。“与像Louis Vuitton这样业务遍及全球的公司合作，是一种从巴西传递信息的方式——保护森林，保护植物，保护花朵。”

十多年后，Louis Vuitton与Campana的合作表明，一个历史悠久的品牌和一个设计工作室可以在多大程度上拓展各自的身份认同，同时又不忘初心。