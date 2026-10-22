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新加坡国家博物馆的幽默一面：Hello Kitty、塑料袋与地铁“众生相”

策展团队是被爱玩梗的Z世代占领了吗？

Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Thu, Oct 22, 2026 · 02:05 PM
    • 除了建国故事，新开放的新加坡历史展厅还有一些奇特古怪的展品。
    • 除了建国故事，新开放的新加坡历史展厅还有一些奇特古怪的展品。 图片来源：新加坡国家博物馆

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 在新加坡国家博物馆的墙上，挂着一张1975年的结婚请柬，上面写的建议就像出自一位特别严厉的阿姨之口。

    一位 Jeffrey Wong 先生和夫人写道：“姑娘，永远要记住。一个正好。两个是负担。三个就太拥挤了。请只生一个——Elaine 定律。”

    Elaine 是谁？一位自封的计划生育权威？一个专横的女家长？在1970年代，当新加坡鼓励夫妇“停在两个”（Stop At Two）时，Elaine 似乎认为两个都太多了。

    这张1975年结婚请柬上的建议，比这张纸本身“过时”得更快。 图片来源：HELMI YUSOF

    半个世纪后，新加坡的总和生育率降至0.87的历史新低，抚养三个或更多孩子的女性几乎被视为国宝。

    Elaine 定律已经严重过时。但这张结婚请柬本身却出人意料地进入了博物馆。

    是的，在所有可以讲述新加坡故事的物品中，博物馆选择在经过三年修复、于10月10日新开放的新加坡历史展厅中，展出这张褪色的纸片。

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    Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines.

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    谁能想到昨天的塑料袋会成为今天的历史文物？ 图片来源：HELMI YUSOF

    这是什么“离经叛道”之举？新加坡最古老的历史博物馆何时变得如此俏皮？策展人是不是被爱玩梗的Z世代取代了？

    就在不远处，有一个专门展示超市塑料袋的展区，这些塑料袋被精心压平并排列整齐，其用心程度堪比对待古代手稿。

    它们背后的故事出奇地感人。一位曾是超市收银员的女士，多年来将崭新的塑料袋收集在一个饼干罐里。她去世后，她的女儿将这些收藏品交给了博物馆。

    如今，FairPrice 的塑料袋是单调的回收灰色。然而，它们那些五彩缤纷的前辈，却意外地获得了历史文物的身份。

    人们可以理解保存日常生活点滴的重要性。但仍不禁会想：我大老远来新加坡国家博物馆，就是为了看 FairPrice 和 Cold Storage 的塑料袋吗？

    仅限新加坡

    如果觉得塑料袋对于国家级博物馆来说过于“朴素”，别担心：来自宏茂桥（Ang Mo Kio）的一整部电梯也入选了。

    这部宏茂桥电梯已从日常便利设施“晋升”为国家宝藏。 图片来源：新加坡国家博物馆

    在过去的五十年里，这部电梯一直在楼层间运送居民，直到2024年因翻新工程而退役。博物馆迅速赋予它第二次生命，使其成为展厅中最大的展品之一。

    当然，电梯改变了高层住宅的生活方式。

    但这需要策展人有非凡的勇气，才能让新加坡人停下来欣赏他们走出家门就能随便看到的东西。

    一整面墙的照片展示了挤在地铁车厢里的新加坡通勤者。 图片来源：新加坡国家博物馆

    在其他地方，策展的俏皮风格仍在继续。一件T恤上印着“I Am Running Because I Give A Shit”（我跑步因为我“在乎”），这是为新加坡创立的世界厕所组织（World Toilet Organization）举办的一场筹款跑活动而制作的。

    还有一个特别的角落，参观者可以跟着1993年推出的“新加坡全民健身操”（Great Singapore Workout）一起做集体有氧运动。

    还有一对 Hello Kitty 毛绒玩具，提醒大家2000年那场巨大的麦当劳狂热，当时新加坡人为了超值套餐附赠的这只填充猫玩具而通宵排队，甚至大打出手。

    世界厕所组织的T恤和 Hello Kitty 毛绒玩具证明了新加坡人也能“搞出大场面”。 图片来源：HELMI YUSOF

    还有一整面墙展示着 Edwin Khoo 的摄影作品，捕捉了挤在地铁车厢里的新加坡通勤者，他们看起来好点的是一脸无奈，差点的则是满面愁苦。

    自嘲的艺术

    总的来说，这些展品为新加坡人举起了一面绝妙却不怎么光彩的镜子——照出了我们的执念、怪癖、挫败感以及偶尔陷入的集体疯狂。

    在一个通常以严肃口吻强调进步、韧性和凝聚力的国家，自嘲这回事大多留给了社交媒体。

    重温1993年“新加坡全民健身操”的集体有氧运动。 图片来源：新加坡国家博物馆

    因此，当一家政府资助的博物馆也加入这场“玩笑”，并提醒我们自嘲也是一种了解自我的方式时，这感觉是多么令人耳目一新。

    当然，展厅并非所有部分都充满幽默：有一个展区专门介绍日本占领新加坡时期（1942年至1945年），其中包括了悲惨的“肃清大屠杀”（Sook Ching massacre）。

    还有对李光耀（Lee Kuan Yew）宣布新加坡脱离马来西亚的电视新闻发布会的庄严多媒体重现。

    还有一台优雅的 Strohmenger 三角钢琴装置，这是 Zubir Said 用来创作《前进吧，新加坡》（Majulah Singapura）的钢琴。

    Zubir Said 用来创作新加坡国歌的 Strohmenger 三角钢琴是博物馆的亮点之一。 图片来源：新加坡国家博物馆

    但一旦进入关于现代和当代新加坡的展区，展览的氛围就开始变得轻松起来。

    宏大的建国叙事让位于日常生活中那些微小而独特的物品，比如鼓励新加坡人做这做那的各种政府海报、和记咖啡粉厂（Ho Tit Coffee Powder Factory）一台金属怪兽般的咖啡烘焙机，以及 Zouk 夜店那把可以坐七个人的奇特“七边形”椅子。

    Zouk 的“七边形”椅子在翻新后的新加坡历史展厅展出。 图片来源：海峡时报

    一家博物馆，既能给予 Zubir Said 的钢琴在历史中应有的地位，又能为装满超市塑料袋的饼干罐腾出空间，这本身就带有一种解放的感觉。

    一个能够有点“傻气”的博物馆，无疑是一个已经成熟的博物馆。

    新加坡国家博物馆每日上午10点至晚上7点开放。

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