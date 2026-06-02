作为十年发展路线图的一部分，新举措包括将于2027年5月举办的首届新加坡设计双年展。

新加坡科学园设计区是CapitaLand与设计工作室OuterEdit在2025年新加坡设计周期间的合作项目。 图片来源：PENORAMIC PUBLISHING

【新加坡】新加坡设计理事会 (DSG) 发布了其“2035设计总蓝图”（Design 2035 Masterplan），这是一项为期十年的发展路线图，旨在支持行业能力，并通过确定设计能产生最大影响的领域，来巩固其作为文化和经济力量的地位。

“新加坡：设计无界”（Singapore: Limitless by Design）计划在启动的首三年（2026年至2028年）将投资超过4000万新元，用于全新的举措和升级的项目，覆盖设计界、商界、文化爱好者以及日常设计使用者。

作为这项财政承诺的一部分，首三年将有超过1500万新元投资于“优良设计研发”（Good Design Research and Development）计划。在这项新举措下，企业若在其运营中使用设计进行开发，可获得高达45万新元的联合资助。这与旧计划下最高5万新元的津贴相比，增幅巨大。

新加坡设计理事会 (DSG) 合作关系总监兼战略与产品创新代理总监 Eugene Chin 告诉《商业时报》（The Business Times）：“企业可以利用该计划进行以用户为中心的研究、验证和开发活动，从而发掘用户需求、明确机会领域、验证解决方案，并将创意转化为可投放市场的创新产品。”

这些活动可能包括聘请设计师、进行用户测试和市场验证、采购材料和专用设备以及进行小批量生产，最终产出原型、经过测试的服务模型或注册知识产权等有形结果。

此外，新加坡设计理事会还将在“优良设计实习”（Good Design Placement）计划下联合资助薪金，以安排处于职业生涯中期的设计师到关键增长领域中设计成熟的机构担任战略设计职位。

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为了吸引更广泛的国际受众以及新的关注和投资，这个国家级设计机构还将于2027年5月举办首届新加坡设计双年展。

这项为期六周的活动将取代年度新加坡设计周，并提供全新且引人注目的委托项目、更多的创意专区、国际合作以及分享新加坡设计的平台。

2026年米兰设计周期间，参观者在新加坡设计展“原型岛”（Prototype Island）上。这是国际化努力的一部分。 图片来源：MIRKO MARIA VALERIO

2023年，新加坡设计服务出口额达36亿新元，因此走向全球是另一项关键优先任务。设计师们可以期待“国际设计奖项计划”（International Design Awards Scheme），该计划将为设计师赢取国际知名奖项提供资金支持，以分担相关费用。

此外，新加坡设计理事会还将通过精心策划的展览和战略性合作，支持寻求海外市场机会的设计师和设计公司。

在制定该总蓝图的过程中，该机构在一年内与超过6000人进行了交流，其中包括设计师、设计采购方、教育工作者和公众成员。

2024年，设计行业为新加坡的国内生产总值（GDP）贡献了27亿新元的实际增加值，并在更广泛的经济领域中创造了约138亿新元的总增加值。

新加坡拥有超过8400家设计公司以及61,000名从事设计相关全职工作的人员。约76%的设计师在非设计行业工作。去年进行的一项调查显示，64%的新加坡人认为设计对于国家的宜居性和活力至关重要。

新加坡设计理事会执行理事 Dawn Lim 表示：“好的设计就是好的生意。当企业尽早融入设计时，就能创造出更好的决策、更好的系统和更好的结果。”

除了发布总蓝图，新加坡设计理事会还强调了与新加坡国家优先事项相符的三大全球趋势，需要设计行业加以应对。

本地设计师可以在人工智能新兴技术领域发挥作用；帮助城市应对气候变化；此外，随着新加坡今年进入超老龄化社会，他们还可以为更健全的护理体系创造产品和设计。