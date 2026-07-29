从丑闻到重建：寡妇诈骗案所涉Gerald Crescent房产的设计概念公布
因恶性诈骗案而备受瞩目的房产重建计划公布
- 设计概念顺应地块的地形，由此诞生了穿越层层自然的“旅程”理念。 图片来源：KAPA DESIGN CO
本文由AI辅助翻译
【新加坡】一座处于备受瞩目的寡妇与前导游诈骗案中心的洋房将被拆除，取而代之的将是一系列拥有三种自然灵感建筑风格的住宅。
这批即将在Gerald Crescent 2F地段新建的住宅，将包括独立式和半独立式洋房，总计八或九个单位，指示性价格从每户700万新元起。
该房产位于实里达（Seletar）社区，拥有999年地契（从1879年算起），于去年6月由本地发展商 Teambuild Properties 收购。Teambuild 以2200万新元购得这块近3万2000平方英尺的地皮，并已委任设计与建造公司 Kapa Design Co 负责该项目。
Kapa 摒弃了千篇一律的设计方式，而是将这片面积约半个足球场大小的广阔地产划分为三个主题区域。
Kapa 的首席执行官兼创始人 Benedict Choa 告诉《商业时报》：“我们最初考察这块地时，探讨了标准的聚落式排屋布局。但我们很快意识到，这片独特的土地值得我们进行更周详的规划。”
云、雾与森林
该地块临街面宽45米，地势向下倾斜，最低处比路面低约一层半楼高。基于这样的地形，诞生了穿越层层自然——云、雾与森林——的旅程概念。
住宅区的入口两侧将是色调较浅的房屋——左侧为“云”主题住宅，右侧为“雾”主题住宅。随着地势渐入“山谷”，便会看到“森林”主题住宅。
“云”主题住宅采用有机形状，充满了柔和的曲线和突出的屋檐，营造出一种感性而飘逸的氛围。白色是其主色调，并延伸至室内设计。
另一方面，“雾”主题住宅的立面则采用白色、浅银色和灰色的棱角造型，在夜晚亮灯时如同灯塔。最后的“森林”主题住宅更具热带风情，通过水平木条外墙和点缀其间的绿色露台来体现。
SEE ALSO
虽然每个主题区域都定义了山脉的一个元素，但它们共同构成了一个连贯的整体设计语言。它们的围墙风格相似，有助于营造一个私密的居住区。然而，每栋内外都带有景观的住宅都保留了自身特色，没有任何两栋是完全相同的镜像设计。
Choa 表示，总体规划围绕多代同堂、个人健康和热带奢华的理念打造，并特别强调了光线、绿植和气流如何在每栋住宅中穿行。
然而，该地块的地形也带来了一系列挑战。
为了建造地下室并实现结构整合，需要采用重要的工程解决方案来处理土地的下沉部分。
除了在地面层优先考虑茂密的景观、光线穿透和空间感外，Kapa 还试图在最大化隐私与实现住宅间的最佳交叉通风之间取得平衡。
可持续性是该公司希望融入住宅的另一个元素，这些住宅都配有屋顶太阳能板。
Choa 说：“这些住宅大量采用被动式设计策略，例如优化自然采光、结构遮阳和交叉通风，从而在不持续使用空调的情况下保持室内自然凉爽。”
该项目正在等待当局批准，一旦获批，将从明年第二季度起分阶段推出。Choa 预计整个项目将在2029年底左右竣工。
房产曾险些落入骗子之手
Gerald Crescent 2F地段曾是一起广为人知的诈骗案的中心。它原属于退休理疗师 Chung Khin Chun，其丈夫 Dr Chou Sip King 于2007年去世。2008年，中国籍男子 Yang Yin 在中国担任 Chung Khin Chun 的导游，并险些骗取了她包括该房产在内的所有资产。
在结识这位无子女的寡妇一年后，Yang 搬入了位于 Gerald Crescent 的单层洋房，声称当时82岁高龄的老妇想认他做干孙。2011年，他获得永久居留权，并将其妻子和两个年幼的孩子接到洋房同住。
他还哄骗 Chung 将当时价值近4000万新元的所有资产（包括该洋房）立遗嘱留给他。Chung 于2014年被诊断患有失智症，她甚至曾申请授予 Yang 持久授权书（LPA）来管理她的财务事宜。
同年，她的外甥女 Hedy Mok 揭露了 Yang 对其姨母的剥削，并启动了一系列法律行动，旨在将他逐出洋房，并撤销该持久授权书和遗嘱。
Yang 因刑事失信罪被起诉，并在承认包括伪造收据以留在新加坡获取永久居留权在内的约120项指控后被判入狱。
他于2022年6月被驱逐出境。
该房产曾两次挂牌出售——2018年要价3500万新元和2021年要价2500万新元——但都未能吸引到满足最低要价的买家。去年10月，即房产出售完成四个月后，Chung 去世，享年98岁。
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