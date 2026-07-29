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因恶性诈骗案而备受瞩目的房产重建计划公布

设计概念顺应地块的地形，由此诞生了穿越层层自然的“旅程”理念。 图片来源：KAPA DESIGN CO

【新加坡】一座处于备受瞩目的寡妇与前导游诈骗案中心的洋房将被拆除，取而代之的将是一系列拥有三种自然灵感建筑风格的住宅。

这批即将在Gerald Crescent 2F地段新建的住宅，将包括独立式和半独立式洋房，总计八或九个单位，指示性价格从每户700万新元起。

这块占地近3万2000平方英尺的地皮。 图片：商业时报资料图

该房产位于实里达（Seletar）社区，拥有999年地契（从1879年算起），于去年6月由本地发展商 Teambuild Properties 收购。Teambuild 以2200万新元购得这块近3万2000平方英尺的地皮，并已委任设计与建造公司 Kapa Design Co 负责该项目。

Kapa 摒弃了千篇一律的设计方式，而是将这片面积约半个足球场大小的广阔地产划分为三个主题区域。

Kapa 的首席执行官兼创始人 Benedict Choa 告诉《商业时报》：“我们最初考察这块地时，探讨了标准的聚落式排屋布局。但我们很快意识到，这片独特的土地值得我们进行更周详的规划。”

云、雾与森林

住宅区的入口两侧将是色调较浅的房屋。 图片来源：KAPA DESIGN CO

该地块临街面宽45米，地势向下倾斜，最低处比路面低约一层半楼高。基于这样的地形，诞生了穿越层层自然——云、雾与森林——的旅程概念。

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住宅区的入口两侧将是色调较浅的房屋——左侧为“云”主题住宅，右侧为“雾”主题住宅。随着地势渐入“山谷”，便会看到“森林”主题住宅。

“云”主题住宅采用有机形状，并充满了柔和的曲线。 图片来源：KAPA DESIGN CO

“云”主题住宅采用有机形状，充满了柔和的曲线和突出的屋檐，营造出一种感性而飘逸的氛围。白色是其主色调，并延伸至室内设计。

“雾”主题住宅的立面采用白色、浅银色和灰色的棱角造型。 图片来源：KAPA DESIGN CO

另一方面，“雾”主题住宅的立面则采用白色、浅银色和灰色的棱角造型，在夜晚亮灯时如同灯塔。最后的“森林”主题住宅更具热带风情，通过水平木条外墙和点缀其间的绿色露台来体现。

“森林”主题半独立式洋房。 图片来源：KAPA DESIGN CO

虽然每个主题区域都定义了山脉的一个元素，但它们共同构成了一个连贯的整体设计语言。它们的围墙风格相似，有助于营造一个私密的居住区。然而，每栋内外都带有景观的住宅都保留了自身特色，没有任何两栋是完全相同的镜像设计。

主卧室设计。 图片来源：KAPA DESIGN CO

为项目中独立式洋房规划的酒窖。 图片来源：KAPA DESIGN CO

Choa 表示，总体规划围绕多代同堂、个人健康和热带奢华的理念打造，并特别强调了光线、绿植和气流如何在每栋住宅中穿行。

然而，该地块的地形也带来了一系列挑战。

需要采用重要的工程解决方案来处理土地的下沉部分。 图片来源：KAPA DESIGN CO

为了建造地下室并实现结构整合，需要采用重要的工程解决方案来处理土地的下沉部分。

除了在地面层优先考虑茂密的景观、光线穿透和空间感外，Kapa 还试图在最大化隐私与实现住宅间的最佳交叉通风之间取得平衡。

设计优先考虑了地面层的茂密景观、光线穿透和空间感。 图片来源：KAPA DESIGN CO

可持续性是该公司希望融入住宅的另一个元素，这些住宅都配有屋顶太阳能板。

Choa 说：“这些住宅大量采用被动式设计策略，例如优化自然采光、结构遮阳和交叉通风，从而在不持续使用空调的情况下保持室内自然凉爽。”

该项目正在等待当局批准，一旦获批，将从明年第二季度起分阶段推出。Choa 预计整个项目将在2029年底左右竣工。

房产曾险些落入骗子之手

Gerald Crescent 2F地段曾是一起广为人知的诈骗案的中心。它原属于退休理疗师 Chung Khin Chun，其丈夫 Dr Chou Sip King 于2007年去世。2008年，中国籍男子 Yang Yin 在中国担任 Chung Khin Chun 的导游，并险些骗取了她包括该房产在内的所有资产。

房产前主人，已故的 Chung Khin Chun（左）与她的外甥女 Hedy Mok。 图片：商业时报资料图

在结识这位无子女的寡妇一年后，Yang 搬入了位于 Gerald Crescent 的单层洋房，声称当时82岁高龄的老妇想认他做干孙。2011年，他获得永久居留权，并将其妻子和两个年幼的孩子接到洋房同住。

他还哄骗 Chung 将当时价值近4000万新元的所有资产（包括该洋房）立遗嘱留给他。Chung 于2014年被诊断患有失智症，她甚至曾申请授予 Yang 持久授权书（LPA）来管理她的财务事宜。

同年，她的外甥女 Hedy Mok 揭露了 Yang 对其姨母的剥削，并启动了一系列法律行动，旨在将他逐出洋房，并撤销该持久授权书和遗嘱。

Yang Yin 在服刑后于2022年6月被驱逐出境。 图片：商业时报资料图

Yang 因刑事失信罪被起诉，并在承认包括伪造收据以留在新加坡获取永久居留权在内的约120项指控后被判入狱。

他于2022年6月被驱逐出境。

该房产曾两次挂牌出售——2018年要价3500万新元和2021年要价2500万新元——但都未能吸引到满足最低要价的买家。去年10月，即房产出售完成四个月后，Chung 去世，享年98岁。