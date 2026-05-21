2026年新加坡国际艺术节：艺术节的平衡之道

作为艺术节总监的Chong Tze Chien首次亮相，为所有观众呈献艺术——这一次是认真的。

“新加坡国际艺术节”的艺术节村回归，凭借其丰富多彩的活动（例如《Noli Timere》）吸引了大量人群。 图片来源：SIFA

【新加坡】每隔几年，新加坡最大的艺术节都会审视自身，然后决定焕然一新。

2014年，当艺术节更名为“新加坡国际艺术节”（Sifa）时，首任艺术节总监Ong Keng Sen将其打造成一个犀利、时尚且充满思辨性的平台，与当时已在滨海艺术中心和滨海湾金沙上演的众多国际制作形成鲜明对比。

2018年，Gaurav Kripalani接任后，将艺术节推向更主流的方向，节目更具大众吸引力、制作更精良、也更亲民。随后，Natalie Hennedige于2022年接棒，又将其拉回前卫艺术的轨道，带来了她多年来磨练的实验性和跨流派的创作本能。

作为艺术节村的一部分，Yang Derong的艺术装置是一个万花筒般的隧道，里面充满了令人目眩的本地美食影像。 图片来源：SIFA

如今，新任艺术节总监Chong Tze Chien似乎彻底抛弃了这种摇摆不定的模式。在他主导的首届艺术节中，Sifa似乎不再执着于选择立场，而是希望同时吸引多种不同的观众群体。

艺术节不再于前卫与亲民之间摇摆，而是试图两者兼顾——既为普罗大众服务，也为忠实的艺术爱好者呈献精彩。

为了吸引大众，艺术节设立了“艺术节村”，这个广阔的户外中心从皇后坊草地延伸至滨海艺术中心，显然是想重现昔日艺术节边缘节目（fringe）所特有的欢庆氛围。

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作为艺术节村的一部分，《Makan Culture》既是对本地美食的颂扬，也是一场关于何为有价值文化的探讨。 图片来源：SIFA

在这里，观众可以自由穿梭于空中奇观、互动装置和深夜聚会之间。

引人注目的视觉作品包括《Noli Timere》，这是一个巨大的网状结构，表演者在其间旋转翻滚；以及Patch Theatre的《The Lighthouse》，它将光线、声音和反射变成了一场专为儿童设计的互动冒险。

Chong Tze Chien还围绕新加坡人对美食的热爱策划了两部作品。第一部是《Makan Culture》，由Jo Tan编剧，Krish Natarajan执导，将国民的共同爱好变成了一场有趣且发人深省的互动式晚宴剧场。

第二部是Yang Derong在维多利亚剧院中庭内的参与式装置，这是一个真人大小的万花筒，布满了本地美食的影像，似乎是专为Instagram爱好者设计的。

然而，如果说亲民是户外艺术节村的核心，那么室内节目则赋予了艺术节真正的艺术分量。

首先是《Lacrima》，这是Caroline Guiela Nguyen执导的一部长达三小时、无中场休息的史诗级作品，以法语、英语和泰米尔语呈现，讲述了为一位英国公主制作高级定制婚纱的故事。

这部长达三小时、轰动一时的史诗级作品《Lacrima》在“新加坡国际艺术节”赢得了观众的起立鼓掌。 图片来源：JEAN LOUIS FERNANDEZ

这部作品从一个探寻奢侈时尚后台的视角开始，逐渐展开为一个更黑暗、更宏大的叙事——一张从巴黎工作室延伸至印度刺绣作坊的隐形劳动关系图。

这是一部规模宏大、极具耐心的作品，既展现了手工艺的严谨，也揭示了我们对服装与时尚痴迷背后存在的剥削体系。

《Salesman之死》汇集了新加坡最优秀的一批华语演员，他们的表演十分精湛。 图片来源：SIFA

由Jeremy Tiang编剧、Danny Yeo执导的新加坡本土制作《Salesman之死》，规模较小，但寓意同样丰富。这部双语戏剧回顾了Arthur Miller于1983年在北京排演的《推销员之死》（Death Of A Salesman），将排练室变成了一个文化协商的场所。

Tiang的剧本层次分明，令人印象深刻，而Yeo的导演则从新加坡一些实力最强的华语演员身上，挖掘出了宽泛而又灵动的幽默感。

此外，还有舞蹈作品《Tempo》，为艺术节的首周注入了截然不同的活力。

在这部反重力的舞蹈作品《Tempo》中，椅子倾斜，身体坠落。 图片来源：KALLE NIO

如果说《Lacrima》是宏大而悲怆的，《Salesman之死》是幽默而富有历史层次感的，那么《Tempo》则将焦点重新拉回身体本身——通过反重力的编舞和一段关于时间弹性的画外音，探讨我们对当下的把握是何等脆弱。

椅子滑落，身体倾斜，坠落被延迟——这提醒着我们，时间不仅由时钟衡量，也由呼吸、心脉相连以及身体与重力的持续博弈来定义。

总而言之，Sifa的首周表现令人期待：这个艺术节不再将亲民与艺术抱负视为对立的冲动，而是视为同一生态系统的两个部分。虽然并非所有节目都尽善尽美，艺术节村的某些部分也略显平庸。

但其宏观方向是合理的：一个拥有免费公众形象和严肃艺术核心的艺术节，为应对成本上涨、注意力日益缩短、人工智能带来的颠覆以及人们对屏幕日益增长的疲劳感而生。

“新加坡国际艺术节”将持续至5月30日。更多节目信息请访问 sifa.sg。