大华银行Artbeat艺术节：全方位展示银行艺术收藏
这场在丹戎巴葛分销园举办的全新艺术节，让跨越四十年的收藏展开对话
- 曾于1982年荣获大华银行年度绘画奖的资深艺术家Goh Beng Kwan，其部分作品正在大华银行Artbeat艺术节上展出。 图片来源：大华银行
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】大华银行 (UOB) 自1970年代起便开始收藏新加坡艺术品，其于1982年创办的年度绘画奖比赛，已成为本区域历史最悠久的艺术奖项之一。
该行最新推出的UOB Artbeat艺术节，将部分收藏历史带出储藏室，呈现在公众视野中。
首届艺术节于8月29日至9月6日的两个周末，在丹戎巴葛分销园的Artspace@Helutrans举行。这不仅是一场艺术展览，也向公众介绍了艺术产业的运作机制：艺术家如何被发掘以及作品如何诞生。
展览的核心内容是首次公开展出今年大华银行年度绘画奖比赛“新兴艺术家”组别的入围作品，其中不乏一些由大众尚不熟悉的艺术家创作的亮眼之作。
此外，Artbeat艺术节也着眼于艺术品被纳入大华银行收藏之后的故事。与新加坡文物修复工作室Barc Labs合作策划的“画布之外”（Beyond the Canvas）展区，就展出了12件来自大华银行艺术收藏的作品。
该展区不仅关注画作所描绘的内容，更深入探究了每件作品的创作过程、所用材料、技法，以及在某些情况下其独特的物理结构。
其中五件作品出自文化奖得主Goh Beng Kwan之手，包括助他在1982年赢得首届大华银行年度绘画奖的综合媒介拼贴画《沙丘》（The Dune）。
Ho Tzu Nyen、David Chan和Yong Wee Loon等艺术家的作品，则将这个收藏故事延续至后几代人。
由此呈现的是一件艺术品生命周期的缩影：从最初的创作、展出、被收藏，到数十年后得到精心的保护。
UOB Artbeat艺术节最后一个展期为9月4日至6日，上午11时至下午6时，地点在丹戎巴葛分销园的Artspace@Helutrans。
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