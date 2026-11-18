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此次展览于丹戎巴葛分销园举行，共展出23件艺术品，所有展品均可供购买。

[新加坡] 泥土、漆、刺绣和油画颜料——这些只是在《合流2026》（Confluence 2026）艺术展中所使用的部分材料。这场于新加坡举办的展览展示了当代东南亚艺术的缩影，并为参观者提供了购买艺术品的机会。

该展览在丹戎巴葛分销园的All About Art Gallery举行，展期至12月6日。展览展出了11位大华银行 (UOB) 年度绘画大赛获奖者的23件作品。该赛事是新加坡历史最悠久的艺术比赛，也是东南亚最负盛名的赛事之一。

今年是《合流》艺术展第二年举办，其参展阵容已从首届仅限新加坡艺术家，扩展至印度尼西亚、马来西亚、泰国和越南的艺术家。这些艺术家的经验、背景和技巧各不相同，但其中几位都对我们所栖居之地如何塑造记忆与身份这一主题深感兴趣。

一位参观者正在欣赏Tran Viet Long的艺术作品，该作品重新诠释了越南的漆画传统。 图片：大华银行

新加坡参展艺术家包括Tang Kok Soo，他在10月份同时荣获大华银行年度绘画大赛（新加坡）奖和年度绘画大赛（东南亚）奖。这位前半导体工程师现已转型为全职艺术家，其参展作品反映了他对几何学和冥想式重复的兴趣。

印度尼西亚艺术家Mutiara Riswari则采用了一种更侧重于材料的方式，创作了尺寸为180厘米乘140厘米的作品《Bentang Pulang》。该作品结合了泥土、树脂、丙烯和木炭，将土地本身与归属感和身体的概念联系起来。

来自越南的Tran Viet Long通过其作品《风景1号》（Landscape No 1）和《波浪1号》（Wave 1）重新诠释了越南的漆画传统；而泰国的Tudpong Outayamagul则在其作品《森林之灵》（Spirit of the Forest）中使用了日本矿物颜料和蛋彩画法。

《合流》艺术展由大华银行和All About Art Gallery联合举办，所有展出作品均可供购买。这将比赛对艺术家的支持从现金奖励延伸出去，为他们提供了另一条寻找收藏家的途径。

《合流2026》艺术展在吉宝路39号#02-01E的All About Art Gallery举行，展期至12月6日。免费入场。