Audemars Piguet与Tag Heuer携手推出合作款腕表，开拓全新设计领域

两大品牌通过限量版腕表突破设计导向的制表工艺界限，将高级机械与时尚、艺术及赛车运动融为一体。

Audemars Piguet

【新加坡】Audemars Piguet与创意二人组、Ambush联合创始人Yoon Ahn和Verbal合作，推出了一款限量版皇家橡树概念系列浮动式陀飞轮腕表，将高级制表、时尚、音乐与设计世界融为一体。

这款38.5毫米腕表限量发行150枚，体现了合作双方的共同理念：实用至上，摒弃浮华，聚焦本质。

位于六点钟位置的铝质浮动式陀飞轮顶部桥板首次采用红色阳极氧化处理。 图片来源：AUDEMARS PIGUET

该腕表采用钛金属打造，呈现出大胆而简约的美学风格，以醒目的红色浮动式陀飞轮为中心，与闪烁的黑色砂金石表盘相得益彰。

位于六点钟位置的红色陀飞轮框架象征着持续运动的能量，是这款腕表的视觉与概念核心。部分镂空的表盘揭示了下方的机芯组件，反映了该合作项目对透明度、内省和回归本源的重视。

手动上链的2982机芯基于Audemars Piguet的2964浮动式陀飞轮机芯打造，其分层结构展露了镂空发条盒和部分齿轮系。值得注意的是，由红色阳极氧化顶板构成的铝质陀飞轮框架是Audemars Piguet的首次尝试。

钛金属表壳结合了喷砂、缎面拉丝和抛光三种润饰工艺，而黑色陶瓷表冠则强化了该系列的现代气息。该腕表配备Audemars Piguet的可替换表带系统，附带黑色和红色两条橡胶表带，表带饰有“微型马赛克”图案，并采用新开发的菱格纹内侧设计以提升佩戴舒适度。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Ambush联合创始人兼音乐制作人Verbal佩戴展示这款38.5毫米皇家橡树概念系列浮动式陀飞轮腕表。 图片来源：AUDEMARS PIGUET

Yoon和Verbal的合作项目延续了Audemars Piguet近年来与传统制表业以外的创意人士合作的趋势。

近期的例子包括：与当代艺术家Kaws的合作，其皇家橡树概念系列陀飞轮“Companion”腕表将时计变为一件可佩戴的雕塑；与高级定制时装设计师Tamara Ralph的合作，她为一款38.5毫米皇家橡树概念系列浮动式陀飞轮腕表带来了时尚风格的纹理与润饰；以及与词曲作家兼吉他手John Mayer的合作，他共同创作了一款拥有独特“水晶天际”表盘的限量版皇家橡树系列万年历腕表。

Tag Heuer摩纳哥Speed 12腕表通过一个源自V12引擎的12活塞旋转系统重新诠释时间，将每个小时的流逝变成一幕动态的汽车机械剧场。 图片来源：TAG HEUER

Tag Heuer

Tag Heuer摩纳哥Speed 12腕表是与La Fabrique du Temps Louis Vuitton合作打造的一款限量50枚的时计，它将Tag Heuer源于赛车的灵感与这家机芯专家在高复杂功能制表领域的专长融为一体。

这款腕表于上周末（6月5日至7日）在2026年F1路易威登摩纳哥大奖赛上发布，它将赛车运动的激情与机械张力注入对经典摩纳哥系列的先锋诠释之中。

腕表的核心是由La Fabrique du Temps Louis Vuitton研发和生产的自动上链TH84-00机芯。该机芯基于获得专利的Spin Time机芯，并经过重新设计，以唤起高性能12缸发动机的节奏和点火顺序。

表盘周围的十二个旋转活塞用于指示小时，当中央分针走完一整圈时，每个活塞会精确旋转90度。这最终呈现出对跳时复杂功能的动态化、戏剧化重新诠释。

这款限量50枚的摩纳哥Speed 12腕表彰显了Tag Heuer与速度、性能和卓越机械工艺的持久联系。 图片来源：TAG HEUER

摩纳哥Speed 12腕表采用40毫米5级钛金属表壳，在保留该系列标志性方形轮廓的同时，引入了极具建筑感的设计。

四个覆有黑色类钻碳涂层的镂空拱形结构将圆形机芯悬置于表壳之内，营造出深度与通透感。拱形蓝宝石水晶镜面、蓝宝石表圈和蓝宝石表背进一步展示了其精密的机械结构。

凭借其旋转活塞显示和赛车运动细节，Tag Heuer摩纳哥Speed 12腕表将F1赛车的能量注入到这款极具建筑感的限量版腕表中。 图片来源：TAG HEUER

镂空表盘大量借鉴了汽车工程学，其垂直凹槽让人联想到发动机罩，而镂空分针的灵感则来自仪表盘。

12个钛金属活塞上刻有黑色漆面阿拉伯数字，强化了腕表与高性能发动机的联系。

为整体运动美学画上点睛之笔的是一条带有织物压纹和红色手工缝线的黑色橡胶表带。