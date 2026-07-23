走进Bill Bensley的私人世界：一个没有设计纲要的家

DESIGN

这位建筑师兼设计师希望他充满艺术品和珍奇藏品的庄园Hacienda Botanica能随着时间的推移而不断演变

自1989年以来，建筑师兼设计师Bill Bensley已在30个国家完成了200多个项目。 图片来源：BENSLEY

对Bill Bensley而言，家不是一个精心布置的休憩之所，在那里每件物品都必须规规矩矩地待在原位。

“家是能让我最真实地做自己的地方，”这位67岁、出生于美国、现居曼谷的建筑师兼景观设计师说道。“在这里，我可以画画、种植、收藏，可以把东西弄得一团糟，还能和Jirachai——我最好的朋友和人生伴侣——待在一起。”

这种温暖、智慧和创作自由的结合，为他们位于清迈的私人住宅Hacienda Botanica注入了勃勃生机。

大约十年前，Bensley和身为园艺师的Jirachai Rengthong在考察了约30处地点后，买下了这片土地。Mae Rim河是Ping河的一条支流，它穿过这片庄园。庄园的一部分还包含一片曾用于耕种的百年森林。

Bensley和他的伴侣Jirachai Rengthong每月会来Hacienda Botanica两次。 图片来源：BENSLEY

他们每月会来Hacienda Botanica两次，每次停留四五天。这里也是他们四只爱犬的地盘。Bensley亲切地称它们为“杰克罗素黑手党”（Jack Russell mafia）：Jessie、Sammy、Tommy和Frankie。

“它们体型很小，却非常有主见，并且充满自信地管理着这个地方。”

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整个庄园随处可见墨西哥及更广泛的西班牙裔文化元素。这些元素通过图案纺织品、古董家具、大胆的色彩、温馨的庭院和阴凉的户外空间得以体现。

在这个温室般的建筑里，可以找到超过100种植物。 图片来源：BENSLEY

一个长长的游泳池被热带植物环绕，旁边一座宁静的温室般的建筑里，生长着超过100种美丽的植物。Bensley的私人艺术工作室则位于庄园尽头一个僻静的位置。

Bensley的艺术工作室远离社交区域，以便他能不受打扰地工作。 图片来源：BENSLEY

回收再利用的建筑构件是设计的核心。Bensley和Rengthong使用了他们“囤积了大约25年的300多件旧柱子、窗户、门和横梁”，这些构件来自他们常去的墨西哥，以及厄瓜多尔、缅甸、印度和泰国。

他们两人慢慢地将庄园打造成一个充满热带花园和色彩鲜明内饰的兼容并蓄的世界。各个空间里都充满了异想天开的艺术品和雕塑、复杂的枝形吊灯、古董拱门、有趣的猎豹形椅子等等。

庄园里充满了兼容并蓄的艺术品和雕塑。 图片来源：BENSLEY

一幅没有客户的肖像画

自1989年以来，Bensley已在30个国家完成了200多个项目，从宫殿酒店、帐篷营地到景观度假村和以保护为导向的休养所，项目类型多种多样。

然而，在Hacienda Botanica，他摆脱了酒店业主和品牌标准的常规要求，也无需考虑商业现实。

这座庄园被描述为Bensley品味“最真实的写照”。 图片来源：BENSLEY

“它与众不同，因为它不需要迎合客户、运营商、品牌手册或客人形象。它只需要回应生活，”他说道。

“从这个意义上说，这或许是我品味最真实的写照。Hacienda Botanica百分之百地回应了我、Jirachai、狗狗们、花园和天气。它更自由、更有层次、也更随性。”

他承认，自己的品味并不趋向于含蓄。“我的个人品味是层次丰富、充满植物元素、手工制作、富有趣味，对极简主义者来说可能有点过于繁复了，”他说道。

“我喜欢有历史、有岁月痕迹、有工艺和有个性的东西。我喜欢旧物、奇物、美物、趣物，偶尔也喜欢那些在明智的人看来可能是个错误的东西。”

温馨的庭院和阴凉的户外空间是整个庄园的主要特色。 图片来源：BENSLEY

因此，这座庄园比Bensley的酒店项目更少经过刻意修饰。它的特色是随着时间推移，通过这对伴侣对收藏、绘画、种植和制作的热爱而逐渐积累起来的。这里没有明确的竣工日期，因为它本就不是一个要被“完成”的产业。

它的演变过程并非总是一帆风顺。他们搬进来两个月后，Mae Rim河泛滥，将他们河边的小屋（casita）——一整栋客房——冲向下游。发电机房的水位上涨到一米，一个三米高的锌制屋顶饰件也随水流消失了。

他们很快就重建了一切——但是“建高了几米，并且速度很快，以防再次下雨”。

庄园里随处可见充满奇思妙想的空间。 图片来源：BENSLEY

至于他个人对家居设计的方法，Bensley说：“一开始，人会考虑建筑、房间和景观。随着时间的推移，植物占据了主导，动物们来了，工作室变得更加重要，路径也改变了，整个地方开始有了自己的主张。”

他自己的优先事项也发生了变化。“我现在对设计一个在第一天就看起来很 впечатляющий 的东西兴趣不大了。我更感兴趣的是那些能随岁月沉淀而更显深邃的事物……Hacienda Botanica与我一同成长。它是一幅肖像画，但却是一幅不断重绘自身的肖像画。”

Hacienda Botanica最多可容纳12位客人。 图片来源：BENSLEY

最近，这座庄园开始通过与豪华旅游公司Smiling Albino的合作来接待客人。

它只接受整体私人包场预订，让一个最多12人的团体独享整个庄园，包括分布在别墅和小屋中的11间卧室。

辉煌的混乱

将私人空间向陌生人开放的决定并非轻易做出。毕竟，一个家包含了私人的记忆、习惯和布置，这些可能只有居住者自己才能理解。

但Bensley认为，懂得尊重的访客能为一个地方增添另一层生命力。“合适的客人不会削弱一个地方的价值，他们会使其充满活力。他们会注意到细节，带来他们自己的好奇心。只要是以关怀和尊重的方式分享，敞开大门可以是一种非常慷慨的行为，而不是隐私的丧失。”

Bensley将色彩鲜明的内饰作为Hacienda Botanica设计的关键部分。 图片来源：BENSLEY

庄园最私人的空间之一是Bensley的艺术工作室，它远离社交区域，以便他能不受打扰地工作。

“我那相当凌乱的工作室是Hacienda Botanica最真实坦诚的房间之一，因为它展示的是过程，而非光鲜的成品，”他说道。“在这里，我画画、素描、把东西弄得一团糟、改变主意，偶尔也会创作出自己喜欢的东西。”

庄园的风格反映了Bensley“层次丰富、充满植物元素、手工制作、富有趣味”的特点。 图片来源：BENSLEY

尽管向访客开放这样一个私人的工作室不可避免地会带来一定程度的脆弱感，但他相信，艺术创作的过程往往比完美的作品本身更引人入胜。

“这有点像在纠正拼写错误之前就让他们读你的日记，”他说道。“但这种脆弱感也是魅力的一部分。我希望客人们能看到，创造力不是魔法。它是工作、游戏、痴迷、失败、坚持和大量涂在错误地方的颜料。”

Hacienda Botanica里摆满了其主人收藏的物品。 图片来源：BENSLEY

有意义的工作

Bensley每年大约有四个月在旅行，至今已访问了106个国家。马达加斯加、贝宁、南苏丹和埃塞俄比亚的奥莫河谷仍是他的首选目的地。

“我不太擅长无所事事，”他承认。“我现在努力做的，是花更多时间在有意义的工作上……我仍然渴望冒险，仍然渴望麻烦，仍然想看我从未见过的事物。”

Hacienda Botanica的别墅和小屋中共有11间卧室。 图片来源：BENSLEY

他现在希望利用自己的经验来创造就业、复兴濒危工艺、保护景观和野生动物，并帮助周边社区从旅游业中受益。

“我不想退休后成为一个装饰品。我想趁我还能动的时候，用我所知所学，帮助把事情做得更好——如果幸运的话，还能制造一点有益的麻烦。”

这一理念继续指导着他在柬埔寨Shinta Mani Wild的工作，那里的酒店业为保护工作和护林员行动提供资金。尼泊尔的Shinta Mani Mustang也在不断发展。

随着主人们不断地收藏、绘画、种植和创作，Hacienda Botanica也在不断变化。 图片来源：BENSLEY

Bensley还在探索一个位于琅勃拉邦的项目，他形容那里是亚洲最美丽也最脆弱的城镇之一。“必须以极大的尊重来对待它，而不是用设计师的小聪明去扼杀它。”

他对在印度的项目同样充满热情，其中包括Surya Sabha，一个拥有104间客房的宫殿酒店，俯瞰着乌代浦的皮丘拉湖 (Lake Pichola)。

“我们还在泰米尔纳德邦（Tamil Nadu），包括帕拉尼山（Palani Hills）开展工作，并探索其他能将景观、建筑、工艺和故事讲述融为一体的机会，”他补充道。

“我对在旁遮普（Punjab）创建一个博物馆的想法很着迷，这个博物馆专门展示该地区奇异、美妙、充满灵性、原始、现代又有点怪诞的艺术。这种事情比又一个闪闪发光的购物中心更能吸引我。”

Hacienda Botanica可供整体私人包场。 图片来源：BENSLEY

其他的可能性还包括越南、桑给巴尔、莫桑比克和法属波利尼西亚。每一个项目都根据Bensley所说的同一个筛选标准进行评估：地点、目的、保护、人文、利润和诗意。“没有这些，我宁愿待在家里除草，”他打趣道。

随着酒店变得越来越复杂，人们的期望也持续上升，Bensley是如何应对这些挑战的？

“业主、运营商、客人都期望更多。每个人都有一份清单、一个顾问、一张电子表格和一种意见。但我仍然从同一个地方开始：土地。”在决定建造什么之前，他会研究当地的气候、文化、历史、气味、声音、工艺和社区。

“现在的挑战是，如何在不让酒店变得无聊的情况下使其更具智慧，在不让它们说教的情况下使其更具责任感，在不让它们变得庸俗的情况下使其更加奢华，”他补充道。

Bensley用充满“历史、岁月痕迹、工艺和个性”的物品填满了这个地方。 图片来源：BENSLEY

在Hacienda Botanica的生活也不可避免地影响了他的专业工作。

“在这里，我测试各种想法，直到它们成为‘正式’的想法。它教给我的关于阴凉、水、户外房间、交叉通风、不完美之乐以及植物的情感力量，比任何董事会会议室都多，”他说道。

“在清迈，Hacienda Botanica成为了我个人生活方式的一种非常个人化的表达。它不是一家酒店。它是一个充满花园、艺术、水、收藏品、亭台楼阁、动物和实验的，有生命的、不断生长的、略带野性的世界。”