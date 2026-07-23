NEW-GEN ENTREPRENEURS

这位年轻的领导者畅谈作为“关系户宝宝”的感受，以及血缘、童年和记忆所缔造的深厚情谊。

“我是不是应该穿得更正式一点？”活泼开朗的Yeoh Pei Xien问道。我们见面时，她身穿舒适的衬衫和牛仔裤，地点在Wisma Atria的杨忠礼集团 (YTL) 新加坡办公室。她行程紧张，在新加坡过境期间抽空接受了采访。

这位25岁的年轻人常驻吉隆坡 (KL)，刚从那里飞抵新加坡。几小时后，她将搭乘夜间航班飞往伦敦，在那里待两晚，接着去纽约待三晚，然后才返回家中。

对于杨忠礼酒店集团 (YTL Hotels) 的战略与转型副总裁来说，这样的行程是家常便饭。这个职位是她作为马来西亚跨国企业集团杨忠礼集团 (YTL Corporation) 创始人Yeoh Tiong Lay最小的孙女而获得的。

Yeoh与已故祖父Yeoh Tiong Lay在意大利威尼斯家庭度假时的合影。 照片：YEOH PEI XIEN

该集团的全球业务涵盖建筑、公用事业、酒店、房地产开发、电信和科技。Yeoh Pei Xien的父亲Mark Yeoh是这位已故亿万富翁兼慈善家的七个孩子中最小的一个，同时也是集团酒店及度假村部门的执行董事。

如今，杨忠礼酒店集团的投资组合涵盖马来西亚、新加坡、泰国、日本、澳大利亚、新西兰和欧洲的38处物业。其中包括由杨忠礼集团自持自营的物业，也包括由Marriott International、Hilton、InterContinental Hotels Group和The Ascott旗下品牌管理的物业。

自Yeoh一年半前加入杨忠礼集团以来，一直非常忙碌。2025年有三家酒店开业和两项收购；今年有两家酒店即将开业——日本的Moxy Niseko Village和新山的JW Marriott；另一处物业The Rawai Phuket将于2027年初开业。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

尽管如此，仍有许多工作要做。杨忠礼集团目前拥有万豪 (Marriott) 旗下AC Hotels品牌在马来西亚的特许经营权，并致力于将其从目前的五家酒店，扩展到马来西亚13个州属中每个州至少拥有一家。此外，公司还计划在二世谷 (Niseko) 建造更多酒店。

在布里斯托 (Bristol) 附近的前菲尔顿机场 (Filton Airfield) 旧址——布拉巴宗 (Brabazon)，杨忠礼集团将开发酒店及一个完整的城镇。这里曾是超音速协和式飞机的组装地。

优渥的生活

Yeoh在18岁生日庆典上与父亲Mark和母亲Julie的合影。 照片：YEOH PEI XIEN

Yeoh说，在成长过程中，杨忠礼集团的员工告诉她有一天会成为他们的老板，这让她感觉很奇怪。“那些叔叔阿姨们只是在开玩笑，但作为一个孩子，你会想，‘这是什么意思？’”

她学会了一笑置之。但成年后，当期待已久的向实际责任过渡真正发生时，压力也随之而来。作为一名历史爱好者，Yeoh了解到帝国的兴衰取决于其领导层，这让她深感警醒。

Yeoh说，在成长过程中，杨忠礼集团的员工告诉她有一天会成为他们的老板，这让她感觉很奇怪。“那些叔叔阿姨们只是在开玩笑，但作为一个孩子，你会想，‘这是什么意思？’”

她学会了一笑置之。但成年后，当期待已久的向实际责任过渡真正发生时，压力也随之而来。作为一名历史爱好者，Yeoh了解到帝国的兴衰取决于其领导层，这让她深感警醒。

与杨忠礼酒店集团的团队一同庆祝农历新年。 照片：YEOH PEI XIEN

她说：“如果你指望别人都迎合你，那你不会成为一个成功的领导者。首先，我需要了解业务和我身边的人。”

幸运的是，当她遇到困难时，资深同事在会议上给予了她支持，甚至保护了她。“我真的尽力了。杨忠礼集团文化最强大的一点是，犯错没关系，只要我们能从中吸取教训，并承诺不再重蹈覆辙。”

她说，这份工作既令人振奋，也让人学会谦卑。在担任现职之前，这位毕业于伦敦大学学院历史、政治和经济学专业的学生曾在吉隆坡的德勤 (Deloitte KL) 担任了两年顾问。

进入家族企业后，她很快意识到，一些她投入了大量精力的项目，因为“限制太多”而无法启动。

杨忠礼酒店集团团队与社会企业Epic Homes合作，在雪兰莪州的新古毛 (Kerling) 用三天时间为一户原住民 (Orang Asli) 家庭建造房屋。 照片：YEOH PEI XIEN

从那时起，她学会了先珍惜每一个小小的胜利，并遵循父亲的建议，在挫折中振作起来，重新出发。

当然，她清楚地意识到自己作为马来西亚最富有的家族之一成员的优越地位。

婴儿时期的Yeoh与父母和祖父母一起度过她的第一个农历新年。 照片：YEOH PEI XIEN

“我是一个‘关系户宝宝’。我必须承认这一点。但也许是我的决心或固执——我想打破这种刻板印象，更努力地工作，对我的工作更有热情，更亲力亲为。”

家族事务

Yeoh虽然是独生女，但她的26个堂表兄弟姐妹——其中许多人帮助管理杨忠礼集团帝国的不同部门——对她来说就像亲兄弟姐妹一样。

“我的堂表兄弟姐妹们都很聪明，很多人都上了牛津和剑桥。我没那么聪明，但没关系——我只是努力确保自己做到最好。”

2010年，祖母Yeoh Kai Yong为她辅导数学。这位家族的女主人曾是一名小学数学老师，她亲自为每个孙辈辅导功课，直到他们12岁。 照片：YEOH PEI XIEN

这个大家庭关系非常紧密，她笑着讲述了“井然有序的混乱”中“非常有趣”的周日——每当大家去探望她96岁的祖母时。这座房子里住着杨家的四代人——从她的三叔、七个孩子的父亲、杨忠礼电力 (YTL Power) 董事经理Yeoh Seok Hong这一支算起。

“每当有新的家庭成员（伴侣）加入时，我都会告诉他们，‘别担心，我们家总是这样！’”

2022年9月，堂表兄弟姐妹们飞往伦敦庆祝Yeoh毕业。 照片：YEOH PEI XIEN

业务上的最新进展通常是在家庭聚餐时讨论的，大家会分享想法。“这很独特，因为在许多大公司里，不同业务实体的领导者不会如此亲近。但我们因血缘、童年和共同的记忆而紧密相连，所以我们更强大。”

然而，有这么多亲戚参与家族企业，他们之间肯定会有矛盾吧？Yeoh对此不置可否。

“我们的家庭是建立在爱之上的。是的，有时候，有人会说：‘嘿，你应该试试这个。’而你会想：‘我已经试过了，你为什么还要告诉我？’”

“但他们这么说并不是因为觉得你软弱。他们这么说是因为他们希望你和公司都好，只是给你一个想法而已。”

事实上，在餐桌上交换的意见和提出的要求，常常促成杨忠礼集团各部门之间的合作。她的堂表兄弟姐妹们也最能理解作为一名年轻老板所面临的挑战。

2025年11月，杨氏家族第三代成员在杨忠礼集团新总部——杨忠礼大厦 (Menara YTL) 的开幕仪式上。 照片：YEOH PEI XIEN

“我没看过《继承之战》（Succession，一部关于豪门权力斗争的电视剧），但我不认为我们家是那样运作的。我们非常团结，彼此之间非常透明。”

传承与信仰塑造的世界观

Yeoh和她的堂表兄弟姐妹们从小就听着祖父分享的关于坚韧和勤奋的故事长大，他们的祖父于1955年以建筑业务起家，创立了杨忠礼集团。

“我们和阿公 (ah kong) 的关系非常亲密，所以我们从来不会觉得‘我们拿了你的钱，非常感谢你的红包 (ang pao)。现在，让我去路易威登 (Louis Vuitton) 把整个店都买下来’是理所当然的。”

Yeoh Pei Xien身穿的衬衫来自Tyan Boutique的Balossa品牌。 照片：DARREN GABRIEL LEOW

相反，他们将这份事业视为祖父留下的宝贵遗产，并与马来西亚的国家建设历程并行发展。

在吉隆坡与新西兰总理Christopher Luxon（前排右二）一同宣布杨忠礼酒店集团收购奥克兰Hotel Indigo。 照片：YTL HOTELS

“现在我们能说自己是一家全球性公司，并且能够接待一些世界级领袖——比如当时的查尔斯王子和Nvidia的Jensen Huang——这简直不可思议，”Yeoh说道，同时提到了祖父卑微的出身。他的九口之家曾挤在父母的亚答屋 (attap house) 的一个房间里，他的七个兄弟姐妹及其家人也住在那里。

与勤奋和正直的家族传承紧密交织的是他们的信仰——这深刻地塑造了她的世界观。

2025年11月，在杨忠礼大厦 (Menara YTL) 的开幕仪式上与父母及祖母的合影。 照片：YEOH PEI XIEN

她的伯父Francis Yeoh是杨忠礼集团的执行主席，也是杨氏家族创始人的长子，他以虔诚的基督徒身份而闻名。她将自己信教归功于她“低调”的母亲——一位在自己律师事务所工作的律师，在Yeoh十几岁时顿悟之前，是母亲“拖着”她去教堂的。

Yeoh曾活跃于基督教学生团体，她非常善于与人打交道，并热衷于指导年轻人。

Yeoh在教会的青年事工中分享。 照片：YEOH PEI XIEN

她去年成为吉隆坡教会的青年牧师，但今年意识到自己无法同时兼顾两份工作后便辞去了该职务。她仍然活跃于教会，并从圣经中寻求领导力的教诲。

如果她没有参与家族企业，她会做什么呢？

青少年时期的Yeoh在柬埔寨暹粒省的Svay Leu地区一个村庄教英语。图为课后与当地一些学生的合影。 照片：YEOH PEI XIEN

“我的梦想一直是在柬埔寨开办一所孤儿院，”Yeoh坦言。她补充说，14岁时，她曾在柬埔寨一个乡村小镇待了一个月，帮助修建学校并教孩子们英语。“在那里我们能做的事情太多了，所以我一直想回去服务。”

但就目前而言，她很享受每天上班的感觉。“我处理的工作种类繁多，没有一天是无聊的。”

摄影：Darren Gabriel Leow 时尚指导：CK 助理造型师：Haz 发型与化妆：Sophia Soh, The Suburbs Studio, 使用Chanel Beauty产品