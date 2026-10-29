BTLuxe Edit：为亚洲新时代重新定义奢侈品

行业巨头齐聚首届论坛，探讨奢侈品不断演变的定义

（左起）Lo & Behold 管理合伙人 Wee Teng Wen、Baan Trok Tua Ngork 联合创始人 Sandy Assakul 和 Elevate Capital 创始人 Ashish Manchharam，共同探讨了重塑被忽视历史空间的艺术。 图片来源：CAROLINE CHIA

【新加坡】——奢侈品的传统定义正在经历一场深刻的变革。这一概念不再局限于单纯的物质财富，而是演变为一个由超个性化体验和文化资产构成的综合体。

亚洲正处于这场范式转变的前沿，引领着全球奢侈品模式的发展。这一议题在周三（10月28日）举行的 The BTLuxe Edit – Future:Legacy 论坛上成为全场焦点。

为庆祝《商业时报》（The Business Times）创刊50周年，首届论坛由 Schroders Wealth Management 和 BTLuxe 合作举办，汇聚了行业巨头，共同探讨奢侈品不断演变的定义，并向那些塑造新加坡奢侈品形象的远见卓识者致敬。

《商业时报》总编辑 Chen Huifen 在开幕致辞中表示：“如今的奢侈品，重点不在于你拥有什么，而在于你创造了怎样的传承，以及那些丰富你人生的体验。”

当天的讨论分为五个专题讨论环节。活动以一场关于奢侈品未来篇章的对话拉开序幕，主讲嘉宾为 Diafa 集团首席执行官 Ravi Thakran 和 WGSN 副总监 Jien Goh。

他们分别探讨了亚洲在全球市场日益增长的影响力，以及由年轻一代驱动的不断变化的消费期望。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

Thakran 表示：“亚洲已成为世界市场，而不仅仅是世界工厂……未来二十年将是最激动人心的时期。”

与此同时，Goh 指出，在“复合型危机”时代下成长的 Alpha 世代，未来可能会更倾向于通过体验式或“逃避现实”式消费来寻求奢侈品。

随后，讨论焦点转向了建筑与环境产业群——即“场所营造”业务。专题讨论小组成员 Wee Teng Wen（Lo & Behold 管理合伙人）、Ashish Manchharam（Elevate Capital 创始人）和 Sandy Assakul（Baan Trok Tua Ngork 联合创始人）共同探讨了重塑被忽视历史空间的艺术。他们深入研究了如何通过为旧建筑注入新生命来创造文化和商业价值。

在艺术界方面，苏富比（Sotheby’s）东南亚董事总经理 Jasmine Prasetio 和艺术收藏家 Audrey Koh 剖析了为何全球主要拍卖行不再将亚洲仅仅视为全球巡展中的一站。她们还谈到了女性艺术家迟来但日益增长的认可度，以及建立本土艺术生态系统的重要性。

苏富比东南亚董事总经理 Jasmine Prasetio（左）与艺术收藏家 Audrey Koh 探讨亚洲艺术界的未来。 图片来源：CAROLINE CHIA

酒店业的演变也是本次论坛的议题之一。Unlisted Collection 创始人 Loh Lik Peng、SCDA Architects 首席建筑师 Chan Soo Khian 和仲量联行（JLL）执行副总裁 Sashi Rajan 探讨了现代奢华旅行如何摆脱千篇一律的酒店模式。这一转变的驱动力，源于消费者对能够提供高度地道本地美食与设计体验空间的需求。

Rajan 说：“尽管市场对传统房地产和传统酒店仍有需求，但我们同时看到，这已不再是未来消费者的追求。”

他补充道：“我们希望听到赋予项目生命力的人背后的故事……现在对消费者乃至我们顾问而言，重要的不仅仅是建筑外壳。设计很重要，体验很重要，而这一切也共同决定了项目的商业可行性。”

为全天讨论画上句点的是一场关于家族传承与业务革新的炉边谈话，对话嘉宾为 YTL 主席 Francis Yeoh 和 YTL Hotels 战略与转型副总裁 Yeoh Pei Xien。

两人坦诚地分享了关于向下一代交棒、通过共同的信任维持家族团结，以及将传统业务转向人工智能数据中心等数字前沿领域的见解。

YTL 主席 Francis Yeoh 与 YTL Hotels 战略与转型副总裁 Yeoh Pei Xien 探讨传承与革新。 图片来源：CAROLINE CHIA

本次论坛的压轴环节是备受期待的 The BTLuxe Edit 榜单揭晓，这份影响力榜单列出了50个正在塑造新加坡奢侈品格局的个人与品牌。入选者涵盖建筑、工艺、文化、企业、美食、酒店、室内设计、艺术赞助、场所营造和健康等10个类别。

获奖名单向那些在超过25年里建立了卓越声誉的传承品牌致敬，例如建筑界巨擘 WOHA 和 SCDA Architects、室内设计公司 Asylum 以及餐饮集团 Les Amis Group。

The BTLuxe Edit 影响力榜单在论坛上揭晓，榜单囊括了50个正在塑造新加坡奢侈品格局的个人与品牌。 图片来源：CAROLINE CHIA

榜单同样表彰了塑造未来的创新者，例如跨学科设计公司 Farm、酒店与概念公司 The Lo & Behold Group 以及电影制作人 Anthony Chen。

The BTLuxe Edit 完整获奖名单可访问 BTLuxe 专题网站查看。